 "Доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього", - Сайдік про обмін полоненими

Про це повідомив за підсумками переговорів Спеціальний представник голови ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сторони ґрунтовно обговорювали питання обміну полоненими, щоб реалізувати домовленості в Парижі. Доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього", - сказав Сайдік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі виконувати рішення саміту "нормандської четвірки"