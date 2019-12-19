 "Доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього", - Сайдік про обмін полоненими

Про це повідомив за підсумками переговорів Спеціальний представник голови ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Сторони ґрунтовно обговорювали питання обміну полоненими, щоб реалізувати домовленості в Парижі. Доведеться зробити ще кроки, щоб досягти цього", - сказав Сайдік.
А без него на кой Уйлу те обмены?
https://www.ukr.net/#news/cluster/main/42513842/
"СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
от 13.12.2019)
Настолько тупых наверно нет.
Що незрозуміло?
Прекращения огня не будет.
Обмена пленными не будет.
Бюджет секвестирован - зарплат бюджетникам под новый год не будет...
Зебилы! - а вам не кажется, что вы "зробылы разом" не совсем то?
и бег он показал, и рачком его видели (перед ху...ом сракой кверху).
уж с кем-кем, а с зелупенским давно ясно все - там еще до выборов все было ясно.
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тут вопрос в том, как от этой парх...ой манды поскорее избавиться.
это - вопрос.
Пу думав, що Зе оцінить його "поступливість у поверненні Сенцова", привіз на зустріч у норманському форматі Міллера з Газпрому з тим щоби домовитись з Зебеніками.
Однак не вийшло "Его папу шатал".
Тепер Ху..ло буде підсирати Зе у його програмних питаннях на які давав згоду перед виборчим запливом.
У свою чергу, що буде робити еврейський хлопчик, правильно з "гуся шкварки".
Иди ты ........ мелкими шагами!"