 ТСК щодо вбивства Гандзюк вивчатиме напади на активістів за останні три роки

Про це повідомила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора було перше засідання нової ТСК з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та інших активістів. На установчому засіданні обрали голову ТСК, яким став народний депутат від "Слуги народу" Ігор Василів. Його заступником - депутат від "Голосу" Соломія Бобровська, яка була ініціатором постанови про створення ТСК. Комісія погодилася включити у фокус своєї уваги не тільки справи зі "списку Гандзюк" за 2017-2018 роки, а й напади, що сталися протягом 2019 року. Ми передали ТСК список з десяти нинішніх випадків, до процесу розслідування яких найбільше запитань", - розповіла вона.

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"На установчому засіданні члени ТСК вирішили до кінця тижня сформувати та озвучити з трибуни Верховної Ради запити до Генпрокуратури, СБУ та МВС щодо стану розслідувань як нападів, над якими працювала аналогічна комісія в парламенті попереднього скликання, так і нападів з нового запропонованого списку. Після отримання відповідей ТСК визначатиметься з ключовими справами, яким приділить особливу увагу, та містами, де, ймовірно, проведе виїзні засідання. Наступне засідання ТСК відбудеться не раніше, ніж у другій половині січня, оскільки за планом роботи Верховної Ради до того часу депутати працюватимуть в округах. До складу комісії увійшло 13 депутатів. Термін діяльності ТСК становить один рік. З першим звітом комісія має виступити через пів року від часу створення", - додала вона.