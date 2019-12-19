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 ТСК щодо вбивства Гандзюк вивчатиме напади на активістів за останні три роки

18 грудня на засідання нової Тимчасової слідчої комісії з контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років було вирішено вивчити також напади, які відбулися і в 2019 році.

Про це повідомила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора було перше засідання нової ТСК з розслідування вбивства Катерини Гандзюк та інших активістів. На установчому засіданні обрали голову ТСК, яким став народний депутат від "Слуги народу" Ігор Василів. Його заступником - депутат від "Голосу" Соломія Бобровська, яка була ініціатором постанови про створення ТСК. Комісія погодилася включити у фокус своєї уваги не тільки справи зі "списку Гандзюк" за 2017-2018 роки, а й напади, що сталися протягом 2019 року. Ми передали ТСК список з десяти нинішніх випадків, до процесу розслідування яких найбільше запитань", - розповіла вона.

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"На установчому засіданні члени ТСК вирішили до кінця тижня сформувати та озвучити з трибуни Верховної Ради запити до Генпрокуратури, СБУ та МВС щодо стану розслідувань як нападів, над якими працювала аналогічна комісія в парламенті попереднього скликання, так і нападів з нового запропонованого списку. Після отримання відповідей ТСК визначатиметься з ключовими справами, яким приділить особливу увагу, та містами, де, ймовірно, проведе виїзні засідання. Наступне засідання ТСК відбудеться не раніше, ніж у другій половині січня, оскільки за планом роботи Верховної Ради до того часу депутати працюватимуть в округах. До складу комісії увійшло 13 депутатів. Термін діяльності ТСК становить один рік. З першим звітом комісія має виступити через пів року від часу створення", - додала вона.

ТСК щодо вбивства Гандзюк вивчатиме напади на активістів за останні три роки 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166214
 
 
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Изучите гибель воинов ВСУ, черти. Активисты - эти пушечное мясо в разборках между олигархами; они знают на что идут. А воины ВСУ - это защитники Родины.
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Для депутатов Зе уродов гибель украинцев это фигня, как сказал профффеессор-папа Зе не клоуна. Другими словами он может все это бросить и пойти снимать фильмы для парашостана. Для них Украина и украинцы это фигня. Как говорил Грушевский Украиной управляют те кому украина не нужна - судьба украинцев это фигня.
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Этот режим холуёв Коломойского уже заработал себе на несколько статей, включая 111-ю.
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Слышь ты, сосунок. Значит, цвет нации на Майданах, Небесная сотня - это для тебя "пушечное мясо олигархов". Многие оттуда ушли сразу на фронт. А вернувшись, занялись или продолжили заниматься общественной деятельностью - и стали "пушечным мясом"? Спалился ты, кацап.
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Слышь ты, лапоть лахтинский. Есть солдаты: защищающие страну от иностранного агрессора. А есть наёмные шпанята, засовывающие селёдку за воротник тем, на кого указали Хозява. Иногда, конечно, в ответ на селёдку, можно получить серной кислотой. Ну так другую работу можно было выбрать.
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Батин поток подсознания напомнил сорокинскую "Норму"😀
"Я буду писать чтоб уничтожили и всё и я не професор а вы ####! Вы на нас как на собак а мы на вас чтоб вас не были больше и уничтожить. Ты не професор а ты нас ### а мы скажем что ###сор #### #### и мы напишем." (с)
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За последние 20 лет хоть одна ВСК добилась хоть какого-то результата?!
Я такого что-то вспомнить не смог.
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А не могла б ще ТСК щодо вбивства Гандзюк, дослідити факти нападів на активістів Грінпісу?
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Не можливо обійняти те, що не можна обійняти" К.Прутков.
Розширення пошуку це невігластво у слідстві, розширення - завжди приводить до розмивання доказів, тоб-то суті обвинувачення.
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