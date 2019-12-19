 Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, з такою заявою він виступив перед своїми прихильниками в штаті Мічиган.
За його словами, рішення нижньої палати американського парламенту є "беззаконням і політично заангажованим". Він зазначив, що обвинувачення проти нього є спробою скасувати результати президентських виборів.
"Демократи в Палаті представників намагаються анулювати голоси десятків мільйонів американських патріотів", - попередив президент.
Пізніше в Білому домі також прокоментували рішення парламентаріїв. За словами представника адміністрації президента, Трамп упевнений, що верхня палата конгресу - Сенат - відновить справедливість і виправдає його.
Раніше 19 грудня Палата представників США, фактично підконтрольна Демократичній партії, проголосувала за імпічмент Трампу. Його визнали винним у зловживанні владою і в "перешкоджанні Конгресу".
Подальші слухання з цього питання відбудуться в Сенаті - верхній палаті парламенту.
Палата представників Конгресу США почала процедуру імпічменту Трампа 25 вересня. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хочуть довести, що глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена. Водночас Байдена вважають найперспективнішим опонентом Трампа на виборах у 2020 році.
Несомненно ,именно демократия сподвигла Трампа закатить итерику ,требуя вернуть лаптеногих в большую восьмерку.
Касательно Г8 Если макрон и меркель каждый месяц встречаются кулуарно с пуйлом, а Трамп лишь раз в год, то он и предложил им рассказать ВСЕМ за круглым столом о том, что они трут с гитлером кулуарно обычно за спиной у всех.
Ах! Нет! Интересно, чем продажа Украины в нормандском формате благороднее Г8?
Все и отличие в том, что за столом Г8 нет возможности открыто вести грязные дела
макарон - следующий....
https://vinograd.us/ssha-pomogaet-ukraine-ne-blagodarja-trampu-a-vopreki/
Таке враження що воно "президент лише"богообраної частини"народа США", яка шахрайськими методами(+ХУЦПА) разом з пукіним(шаломовим) впхала його на посаду...
І ОЧЕВИДНО що сторічча панування "богообраних" в політикумі ВСІОГО СВІТУ добігає кінця...
И кто из республиканцев руками трампа помогает .уйлу
Что в выборы вмешивались русские и манипулировали не только результатами, но и бщественным мнением.
На что трамп ответил, что русские этого не делали, он им верит 🤪
Во-вторых, там было и манипулирование избирателями всеми средствами. И плюс подтасовка самих результатов.
Я верю, что в Америке все таки большинство адекватных людей. Поэтому не верю в победу рыжего.
Если бы вы отбросили излишнюю эмоциональность то увидели бы что он неукоснительно выполняет обещания - уменьшить налоги, убрать обамовскую медицину, ограничивать миграцию , строить стену, пересмотреть все невыгодные торговые соглашения в первую очередь с Китаем и прекратить бессмысленные войны
Всё это туфта... политика трампа скоро аукнется всем рядовым американцам
Я и есть тот просто американец и если отбросить идеологические заморочки то жить стало лучше и среднему классу и бизнесу
Она загнётся сама
Враг Китай все остальное мелочи
Не хотите воевать сдавайтесь
Еще раз: хочешь воевать - иди воюй, а не оскорбляй других. А .опу греть в америках и говорить украинцам, что делать, это такой же совок- " страна советов"
Мне всё равно каким образом с 2014 года Америка бы выполняла свои обязательства. Могли Свифт отключить, могли заблокировать все руцкие счета и сращу предоставить военную помощь. А так все это видимость помощи и озабоченность
Даже если бы предоставили военную помощь вы бы все равно не пошли воевать о чём тогда говорить
А Свифт частная компания ей нельзя приказать
Очень удобно оправдывать свою бездеятельностью нелепыми предположениями.
Ни ты ни твоя Америка по сути ничего не сделали для Украины. (помощь разворовывается даже не заходя в Украину, причем и вашими тоже. Была хорошая статья на этот счет ).
В 2014 году большинство украинцев было готово защищать страну (в прищывныз пунктах очереди стояли).
Но Украине никто не помог и не поддержал.
А ты где был, когда патриоты гибли за Украину? Что ты лично слелал, чтобы осуждать украинцев ???
Ты в Америке на себя вкалываешь, и живешь в хороших условиях. И законом защищён. И пользуешься всеми благами, которые создали ДО тебя граждане другой страны.
А чего ж ты уехал ?? Надо было здесь остаться : пойти воевать , с коррупцией бороться .
А не в Интернете умничать, что украинкам делать .
Всё с тобой ясно. разговор больше не поддерживаю
Разве это не успех американской внешней политики?
Выберете трамп еще на пять лет, и тогда все его достижения почувствуете на собственной шкуре
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/news-50795523
Главное, что он хочет - это не допустить, что бы Китай обогнал США. Не начни он действовать, через 5-10 лет штаты стали бы на вторых ролях.
Вообще Трамп - это как лакмусовая бумажка. Те, кто думает, что он сумасшедший и творит дичь - полные нули в политике. Просто не хватает ума понять стратегию. А она есть и очень четкая. Люди, которые привели его к власти, четко понимают, что делают.
Очень трудно искать черную кошку в темной комнате... особенно, если ее там нет
Вы приписываете то, чего нет и не может быть.
Время покажет. Надеюсь, его не выберут на второй срок.
Это не значит, что мне нравится, то, что он делает.
Фобия или флуд?
За Трампу абина?Или боишь что зебобу также турнут?
Трампа переизберут
В США еще ни один президент не получал импичмент.
Даже тот, кому делали минет прямо на рабочем месте.
Обидно за зря выпитое шампанское?
А ,да! Я когда прочитала твой комент так и поняла, для кацапы колени это - все!
В Украине кстати были поучительные прецеденты для американских демократов. Триумфальное переизбрание Черновецкого мером Киева сразу же после неудачного отстранения. Или тот же Янукович, против которого была целая "помаранчевая революция", которая не помешала ему на следующих же выборах стать президентом. "Не уверен, не наезжай!"
Ты стрелки не переводи.
Для справки: Впервые в истории США об импичменте заговорили еще до президентских выборов, и за импичмент проголосовала только одна партия.
https://nypost.com/2019/12/18/nancy-pelosis-stomach-turning-impeachment-charade-damages-america-goodwin/