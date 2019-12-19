 Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, з такою заявою він виступив перед своїми прихильниками в штаті Мічиган.

За його словами, рішення нижньої палати американського парламенту є "беззаконням і політично заангажованим". Він зазначив, що обвинувачення проти нього є спробою скасувати результати президентських виборів.

"Демократи в Палаті представників намагаються анулювати голоси десятків мільйонів американських патріотів", - попередив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

Пізніше в Білому домі також прокоментували рішення парламентаріїв. За словами представника адміністрації президента, Трамп упевнений, що верхня палата конгресу - Сенат - відновить справедливість і виправдає його.

Раніше 19 грудня Палата представників США, фактично підконтрольна Демократичній партії, проголосувала за імпічмент Трампу. Його визнали винним у зловживанні владою і в "перешкоджанні Конгресу".

Подальші слухання з цього питання відбудуться в Сенаті - верхній палаті парламенту.

Палата представників Конгресу США почала процедуру імпічменту Трампа 25 вересня. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хочуть довести, що глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена. Водночас Байдена вважають найперспективнішим опонентом Трампа на виборах у 2020 році.