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Все про:імпічмент (176) Конгрес США (356) США (5841) Трамп (2037)

 Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії

Президент США Дональд Трамп назвав голосування в Палаті представників конгресу з питання імпічменту "політичним самогубством" Демократичної партії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, з такою заявою він виступив перед своїми прихильниками в штаті Мічиган.

За його словами, рішення нижньої палати американського парламенту є "беззаконням і політично заангажованим". Він зазначив, що обвинувачення проти нього є спробою скасувати результати президентських виборів.

"Демократи в Палаті представників намагаються анулювати голоси десятків мільйонів американських патріотів", - попередив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

Пізніше в Білому домі також прокоментували рішення парламентаріїв. За словами представника адміністрації президента, Трамп упевнений, що верхня палата конгресу - Сенат - відновить справедливість і виправдає його.

Раніше 19 грудня Палата представників США, фактично підконтрольна Демократичній партії, проголосувала за імпічмент Трампу. Його визнали винним у зловживанні владою і в "перешкоджанні Конгресу".

Подальші слухання з цього питання відбудуться в Сенаті - верхній палаті парламенту.

Палата представників Конгресу США почала процедуру імпічменту Трампа 25 вересня. Приводом стала його телефонна розмова з українським лідером Володимиром Зеленським: члени Демократичної партії хочуть довести, що глава США тиснув на українського колегу, щоб той стимулював розслідування корупційної справи проти сина Джо Байдена. Водночас Байдена вважають найперспективнішим опонентом Трампа на виборах у 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166212
 
 
 Топ коментарі
 
Как можно удачно прикрыться демократией ,когда поигрываешь оккупантам и убийцам.
Несомненно ,именно демократия сподвигла Трампа закатить итерику ,требуя вернуть лаптеногих в большую восьмерку.
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Смішний цей Трампушка. Спочатку з Монікою Зелінскі шури-мури закрутив. Потім новорічну мелодію збацав на піаніно своїм саксофоном на сцені 95 сортиру. А тепер ще ображається і людей ображає. Раз йому сказали "гуляй чувак" , значить час гуляти . І нічого тепер йому бульки в калюжу своєю дупою пускати
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Как можно удачно прикрыться демократией ,когда поигрываешь оккупантам и убийцам.
Несомненно ,именно демократия сподвигла Трампа закатить итерику ,требуя вернуть лаптеногих в большую восьмерку.
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Это было предложение Макрона, а Трамп троллил уже его
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ничего себе потролил,чуть самит не покинул в истерике.
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Ну так они все друг друга троллят - последний раз Трамп уехал от них по этой причине с саммита НАТО. Но перед этим он их заставил платить в бюджет больше на 133 млрд.
Касательно Г8 Если макрон и меркель каждый месяц встречаются кулуарно с пуйлом, а Трамп лишь раз в год, то он и предложил им рассказать ВСЕМ за круглым столом о том, что они трут с гитлером кулуарно обычно за спиной у всех.
Ах! Нет! Интересно, чем продажа Украины в нормандском формате благороднее Г8? Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії - Цензор.НЕТ 632
Все и отличие в том, что за столом Г8 нет возможности открыто вести грязные дела
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Смішний цей Трампушка. Спочатку з Монікою Зелінскі шури-мури закрутив. Потім новорічну мелодію збацав на піаніно своїм саксофоном на сцені 95 сортиру. А тепер ще ображається і людей ображає. Раз йому сказали "гуляй чувак" , значить час гуляти . І нічого тепер йому бульки в калюжу своєю дупою пускати
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Зеленский получил гораздо бОльшую военную поддержку. Причем от обеих партий. При том, что Порошенко-Луценко играли против Украины. Да и здесь порохоботы мочат Зеленского больше, чем Путина, подрыв страны изнутри
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Запам'ятай лахта раз і назавжди - Українці те педофільне плішиве чмо називають ****** 😃
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Когда хотел стать презом думал будет как ***** в *********! Теперь вертеться как вошь на банане. после Буша младшего думал дураки у амеров закончились а нет превзошел !
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Трамп такой смелый, потому что знает, что в Сенате республиканское большинство, которое чтобы у воасти остаться, готово и рыжего с пуцькой поддерживать
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вот что случается с теми, кто так, или иначе, связывается с путиноидами......
макарон - следующий....
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Трамп на втором сроке - политическое и международное убийство США.
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Те що містер Трамп назвав демократами, вже давно ними не є. Зграя лєваків-брехунів, за мінімальними виключенями. Такі ж самі пустодзвони, як і зелені слуги. Бажаю Дональду Трампк перемоги, а "демократам" того самого, політичного.
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ДОПОМОГАЮТЬ Україні в війні з фашистською імперією зла-фєдєрастією пукіна(шаломова) США а протедіє тій допомозі президент Трамп.
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"политическим самоубийством" відбудеться тоді коли верхня палата конгресу попробує його відмазувати...
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чий Трамп президент? Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії - Цензор.НЕТ 5015
Таке враження що воно "президент лише"богообраної частини"народа США", яка шахрайськими методами(+ХУЦПА) разом з пукіним(шаломовим) впхала його на посаду... Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії - Цензор.НЕТ 3258
І ОЧЕВИДНО що сторічча панування "богообраних" в політикумі ВСІОГО СВІТУ добігає кінця...
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Хабадник Трамп помогает хабаднику путину. Чем не причина для импичмента ?
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Политическим самоубийством было выдвижение Трампа кандидатом в президенты США. Для республиканцев. Неужели у них не нашлось более адекватной кандидатуры, были же например Тед Круз, Марк Рубио - вполне нормальные республиканцы.
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И что это Трамп-слабак там вякает!Вот был бы Порошенко-он бы этого Байдена-давай миллиард или в Мексику попёр и границу заминировал,а внесли-бы оппозиционера на руках-Петро бы средь бела дня ногами отдубасил,в самолёт посадил и снова в Пустыню за границей выкинул,как собаку.Век живи Трамп-век учись,дубина!Педро-мафия бессмертна!
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Не сомневаюсь, что Трамп бы с удовольствием отдал приказ спецслужбам пристрелить того Байдена как собаку. Но он хоть и неадекват, но не полный же идиот.
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Вот тут и возникает вопрос, кому был выгоден трамп?! И кто его поддерживал и почему?!
И кто из республиканцев руками трампа помогает .уйлу
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Не всегда неприятности случаются от чьей-то выгоды, иногда достаточно чьей-то глупости.
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Но не в большой политике... и не в ставках на большие деньги
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В бизнесе да, глупость редко рулит, а вот в политике - сплошь и рядом.
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В политике в отличии от бизнеса существует такой фактор, как электоральные симпатии, который не всегда подчиняется здравому смыслу. Как говорится: любовь зла и козлы этим часто пользуются
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Вооот, а в чем обвиняли трампа?!
Что в выборы вмешивались русские и манипулировали не только результатами, но и бщественным мнением.
На что трамп ответил, что русские этого не делали, он им верит 🤪
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Общественным мнением можно пытаться манипулировать, иногда это даже получается. Но гарантировать результат никто не возьмется. Вот надоели американцам демократы за два срока, так они выбрали республиканца, хоть и не совсем адекватного. Вмешательство кацапов может и дало какие-то жалкие доли процента (и то, неизвестно в какую сторону), но вряд ли стало решающим фактором.
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Ну, во-первых такие выборы уже не лигитимны.
Во-вторых, там было и манипулирование избирателями всеми средствами. И плюс подтасовка самих результатов.
Я верю, что в Америке все таки большинство адекватных людей. Поэтому не верю в победу рыжего.
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Дон Непредсказуемость в противовес Пупину ***************.Шампанское в студию и все в Ас сад!
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За него проголосовало 63 миллиона включая меня
Если бы вы отбросили излишнюю эмоциональность то увидели бы что он неукоснительно выполняет обещания - уменьшить налоги, убрать обамовскую медицину, ограничивать миграцию , строить стену, пересмотреть все невыгодные торговые соглашения в первую очередь с Китаем и прекратить бессмысленные войны
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Ой, не смешите меня... я еще и американские медиа читаю, а особенно комменты американцев.
Всё это туфта... политика трампа скоро аукнется всем рядовым американцам
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У вас явная предубеждённость
Я и есть тот просто американец и если отбросить идеологические заморочки то жить стало лучше и среднему классу и бизнесу
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А то что при трампе- полный провал международной политики и с хутиным в десны целуются, вам ничего??
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Раша слаба и недостойна траты американских сил и средств на борьбу с
Она загнётся сама
Враг Китай все остальное мелочи
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Как оказалось, вы недооценили парашу
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Я недооцени сколько в Украине латентных совков и сепаров не готовых с Рашей воевать
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А ты хотел, чтобы я вместо тебя пошла воевать?? Или твоя жизнь ценнее, чем какого-то пацана из украинского села?
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А вы хотели чтобы Трамп Нату прислал и негров на абрамсах?
Не хотите воевать сдавайтесь
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А ты особой национальности, что вопросом на вопрос отвечаешь??
Еще раз: хочешь воевать - иди воюй, а не оскорбляй других. А .опу греть в америках и говорить украинцам, что делать, это такой же совок- " страна советов"
Мне всё равно каким образом с 2014 года Америка бы выполняла свои обязательства. Могли Свифт отключить, могли заблокировать все руцкие счета и сращу предоставить военную помощь. А так все это видимость помощи и озабоченность
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Ну сорри я хотел как лучше посоветовать
Даже если бы предоставили военную помощь вы бы все равно не пошли воевать о чём тогда говорить
А Свифт частная компания ей нельзя приказать
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I would if I could
Очень удобно оправдывать свою бездеятельностью нелепыми предположениями.
Ни ты ни твоя Америка по сути ничего не сделали для Украины. (помощь разворовывается даже не заходя в Украину, причем и вашими тоже. Была хорошая статья на этот счет ).
В 2014 году большинство украинцев было готово защищать страну (в прищывныз пунктах очереди стояли).
Но Украине никто не помог и не поддержал.
А ты где был, когда патриоты гибли за Украину? Что ты лично слелал, чтобы осуждать украинцев ???
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Мадам, мне кажется ваш праведный гнев было бы куда уместнее направить не на тех кто вкалывает в Америке а тех кто ворует и берет взятки в Украине. Что для этого сделали вы?
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Определенно вы - особой национальности. На вопросы не отвечаете. А всё Вопросом на вопрос.
Ты в Америке на себя вкалываешь, и живешь в хороших условиях. И законом защищён. И пользуешься всеми благами, которые создали ДО тебя граждане другой страны.
А чего ж ты уехал ?? Надо было здесь остаться : пойти воевать , с коррупцией бороться .
А не в Интернете умничать, что украинкам делать .
Всё с тобой ясно. разговор больше не поддерживаю
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И потом американские солдаты больше не гибнут в ненужных конфликтах
Разве это не успех американской внешней политики?
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Ну да... а то что из-за нарушения международных обящательств Америки гибнут люди, это нормально...
Выберете трамп еще на пять лет, и тогда все его достижения почувствуете на собственной шкуре
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Они ж тут все такие эксперты в американской политике, что мама не горюй. Целую методичку прочитали!

Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії - Цензор.НЕТ 2638
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Трампа выдвинули те, кто хотели подвинуть Китай и перекроить мировую экономику. И он этим активно занимается.
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Только почему-то все действия трампа приволят к ущербу . Только его бла бла и твиты о его "победах" на словах
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/amp/news-50795523
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Войны без ущерба не бывает. Но простым американцам этот ущерб не очевиден, в целом экономика США потихоньку растёт..
Главное, что он хочет - это не допустить, что бы Китай обогнал США. Не начни он действовать, через 5-10 лет штаты стали бы на вторых ролях.
Вообще Трамп - это как лакмусовая бумажка. Те, кто думает, что он сумасшедший и творит дичь - полные нули в политике. Просто не хватает ума понять стратегию. А она есть и очень четкая. Люди, которые привели его к власти, четко понимают, что делают.
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))))
Очень трудно искать черную кошку в темной комнате... особенно, если ее там нет

Вы приписываете то, чего нет и не может быть.
Время покажет. Надеюсь, его не выберут на второй срок.
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Повторю, людям, без глубокого понимания процессов в мировой экономике, Трамп будет казаться клоуном. Люди, чьё мнение я уважаю и к которым прислушиваюсь, Трампа дурачком НЕ считают. Так же как и я. И его действия относительно нас и рашки тоже не спонтанные решения.
Это не значит, что мне нравится, то, что он делает.
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Да, если его НЕ выберут, я с радостью отдам 100 баксов другу и буду этому очень рад. Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії - Цензор.НЕТ 7628
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А причем тут Порох?
Фобия или флуд?
За Трампу абина?Или боишь что зебобу также турнут?
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??? Если он получит импичмент...то х кто его допустит до през гонки....
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Открою тебе большую тайну.
В США еще ни один президент не получал импичмент.
Даже тот, кому делали минет прямо на рабочем месте.
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Ну да,если Трамп успеет срулить с поста президента до завершения процедуры импичмента,как Никсон.
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Трампу вообще никакой импичмент не грозит.
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Поедь и скажи ему это, а то его еще инфаркт хватит и месяц будем слушать его бред из Белого дома.Импичмент как импичмент ,но на выборах зачтется,так что кацапам пичалька.
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Не смеши мои колени.
Обидно за зря выпитое шампанское?
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Скорее тебе абидна,по мне -радостно что Трампе уже не светит президентство.
А ,да! Я когда прочитала твой комент так и поняла, для кацапы колени это - все!
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Ты на флажок его глянь,это кацапы блейфуют.
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Да нет, рыжий маразматик, - это тебе замаячила одиночная камера на горизонте. Измена Родине, - это всегда плохо, а измена Родине с плешивым закомплексованным карликом, - это противоприродное извращение. I yield back
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Сенат в основном "республиканский", сомневаюсь, что поддержит импичмент. В любом случае погляжу что будет дальше.
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Американці розберуться самі. Головне зараз стримати українських ідіотів від втручання в політичні процеси США.
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О каком "политическом самоубийстве" вещает этот политический мертвец на подсосе у кремлядей?
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Демократы " всё поставили " на рукотворный -смехотворный Импичмент" а Трампу надо только в январе 2020 года" закатать их окончательно в асфальт" Ибо у него в" колоде и Генеральный прокурор США и большинство в Сенате США..и много документов против Байдена-клинтон-пелоси и свей демократической" тусовке" замешанной в массе "коррупционных скандалах и махинациями "
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К сожалению рыжий прав. Неизбежный провал голосования в Сенате будет выглядеть победой Трампа, а не поражением. Следующего хода у демократов нет. Зачем они всё это затевали? ХЗ! Выглядит как жест отчаяния.
В Украине кстати были поучительные прецеденты для американских демократов. Триумфальное переизбрание Черновецкого мером Киева сразу же после неудачного отстранения. Или тот же Янукович, против которого была целая "помаранчевая революция", которая не помешала ему на следующих же выборах стать президентом. "Не уверен, не наезжай!"
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Я бачу знов як противники Трампа підключили московітськи методички для шизофреників про евреїв, хабад і тп. Мабуть знають що Сенат не дасть зробити Трампу імпічмент.
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От когда это противники Трампа стали проросийским, когда Жирик пил шампанское за победу Трампа?Или когда Трам требовал вернуть кацапов в большую восьмерку.
Ты стрелки не переводи.
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Поспорил с другом на соточку, что Трампа переизберут. Мне самому этого не хочется. Но здравый смысл подсказывает, что переизберут. От демократов нет никакого серьёзного соперника. У Байдена мало шансов, у остальных демократов ещё меньше.
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Сегодняшний New York Post: Хозяйка болота Пелоси оделась во все черное для исторического голосования. Это твои похороны.

Для справки: Впервые в истории США об импичменте заговорили еще до президентских выборов, и за импичмент проголосовала только одна партия.

Трамп назвав голосування за імпічмент "політичним самогубством" Демпартії - Цензор.НЕТ 4035

https://nypost.com/2019/12/18/nancy-pelosis-stomach-turning-impeachment-charade-damages-america-goodwin/
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