EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1122  18
Матеріали за темою:
Все про:газові переговори (127) Газпром (475) Північний потік (422) Коболєв (195) транзит газу (120)

 Сьогодні в Берліні відбудуться тристоронні переговори щодо газу між Україною, Росією та ЄС

У Берліні 19 грудня має поновитися черговий раунд переговорів щодо транзиту російського газу через територію України в ЄС після закінчення 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що в переговорах візьме участь віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович.

Напередодні переговорів голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським "Газпромом". Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

Також читайте: Прямі поставки газу в Україну з Росії безпосередньо залежать від компенсації "Газпрому" за арбітражами, - Оржель

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газопроводами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід "Північний потік-2", що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.

Нагадаємо, попередні політичні тристоронні переговори відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня, 19 вересня і 28 жовтня нинішнього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166210
 
 
 Топ коментарі
 
Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
.
.

.
 показати весь коментар
 
"Ну чо тут таково?... У нас в Севастополе, на рехверендуме, прогаласавало больше людей, чем ваабще жителей! Даже мертвые из могил, поднялись... И ничё, "прокатило"...".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
С такими потеплениями цена на газ должна снизиться раз в десять.
 показати весь коментар
 
бесплатно и насильно газ выдавать будут
 показати весь коментар
 
Cocиянсская федерастия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
.
. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
.
.

.
 показати весь коментар
 
 
"Ну чо тут таково?... У нас в Севастополе, на рехверендуме, прогаласавало больше людей, чем ваабще жителей! Даже мертвые из могил, поднялись... И ничё, "прокатило"...".
 показати весь коментар
 
 
Вижу что памяти у тебя как у аквариумной рыбки-на две минуты.
 показати весь коментар
 
Я УЖЕ ЗНАЮ РЕЗУЛЬТАТ, ДОГОВОРЯТСЯ ДОГОВАРИВАТСЯ
 показати весь коментар
 

Любые переговоры с Россией необходимо начинать с вопроса о Крыме, если делегация России не желает обсуждать деоккупацию Крыма, необходимо вставать и покидать эти переговоры.
 показати весь коментар
 
 
Так ведь Украина сама желает эти переговоры.
 показати весь коментар
 
Потом как агресорский газ качать желает.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору