 Сьогодні в Берліні відбудуться тристоронні переговори щодо газу між Україною, Росією та ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Очікується, що в переговорах візьме участь віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович.

Напередодні переговорів голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським "Газпромом". Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.

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Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газопроводами до ЄС.

Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід "Північний потік-2", що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.

Нагадаємо, попередні політичні тристоронні переговори відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня, 19 вересня і 28 жовтня нинішнього року.