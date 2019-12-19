 Сьогодні в Берліні відбудуться тристоронні переговори щодо газу між Україною, Росією та ЄС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Очікується, що в переговорах візьме участь віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович.
Напередодні переговорів голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав дуже низькою імовірність підписання нового контракту щодо транзиту з російським "Газпромом". Якщо контракту з 1 січня 2020 року не буде, то сторони можуть відновити переговори лише у квітні 2020-го, додав він. Україна, за його словами, має близько 20 мільярдів кубометрів газу у підземних сховищах, чого достатньо, щоб пережити зиму.
Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газопроводами до ЄС.
Ускладнює справу те, що Росія на 90% збудувала трубопровід "Північний потік-2", що технічно дасть їй можливість припинити транспортування газу через Україну.
Нагадаємо, попередні політичні тристоронні переговори відбулися 17 липня 2018 року, 21 січня, 19 вересня і 28 жовтня нинішнього року.
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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Любые переговоры с Россией необходимо начинать с вопроса о Крыме, если делегация России не желает обсуждать деоккупацию Крыма, необходимо вставать и покидать эти переговоры.