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 Ворог за добу 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі: поранено одного українського воїна, загинув мирний житель, - штаб ОС

18 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші підрозділи із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили два обстріли. Обидва - поблизу Новолуганського. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

П'ять обстрілів позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- у районі населеного пункту Березове - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поряд з Водяним - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- тричі неподалік Мар'їнки - з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Учора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.

Ворог за добу 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі: поранено одного українського воїна, загинув мирний житель, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166207
 
 
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!! Співчуття родині загиблого мешканця(((
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Главное не стрелять. Рябая шапка с Зе не клоуном взял под "особыстый" контроль убийство украинского воина ?????
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А что скажет по этому поводу Шмаркля?
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"Враг за сутки 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе: ранен один украинский воин, погиб мирный житель" - это про такое перемирие Зеленский с Путиным в Париже договорился? Про обмен пленными не договорился, про транзит газа не договорился, про перемирие не договорился. Чего он в Париж ездил за наши деньги, фотографироваться?
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найскорішого одужання Герою
а нам МИРУ без ганьби... бо наші захисники ганьби не заслуговують
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
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ну как криворожский зебобик, посмотрел в газки каца3,14зданской свинособаки? ручонки не мыл после пожатия дня 3-и? что там увидел? была там мысль про "нужно просто прекратить стрелять"?
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