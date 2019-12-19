 "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент упевнений, що Сенат відновить порядок, справедливість і належну процедуру, які були проігноровані Палатою представників. Він готовий до наступних кроків і переконаний, що буде повністю виправданий", - підкреслюється в ньому.

Білий дім зазначив, що "президент Трамп буде продовжувати невпинно працювати над задоволенням потреб і пріоритетів американського народу, як він це робив з дня свого вступу на посаду".

Оголошений палатою представників імпічмент президенту Білий дім назвав "найбільш ганебним політичним епізодом в історії нації", зазначивши, що рішення було ухвалено в умовах, коли "жоден республіканець" не проголосував за нього, коли "не було представлено жодного доказу" по суті обвинувачень на адресу Трампа.

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У заяві йдеться, що "протягом усього фіктивного імпічменту демократів Палати представників президенту було відмовлено у фундаментальній справедливості та належній правовій процедурі відповідно до закону".

"Американський народ не можна обдурити такою ганебною поведінкою", - вважає Білий дім.

Як повідомлялося, члени палати представників США оголосили імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення.

Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Згідно з результатами голосування, за обидва пункти проголосувала понад половина членів палати представників.

Дебати перед голосуванням у Палаті представників тривали понад шість годин.

Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті США вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.

Більшість у сенаті США нині належить республіканцям, тому, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.