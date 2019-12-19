 "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Президент упевнений, що Сенат відновить порядок, справедливість і належну процедуру, які були проігноровані Палатою представників. Він готовий до наступних кроків і переконаний, що буде повністю виправданий", - підкреслюється в ньому.
Білий дім зазначив, що "президент Трамп буде продовжувати невпинно працювати над задоволенням потреб і пріоритетів американського народу, як він це робив з дня свого вступу на посаду".
Оголошений палатою представників імпічмент президенту Білий дім назвав "найбільш ганебним політичним епізодом в історії нації", зазначивши, що рішення було ухвалено в умовах, коли "жоден республіканець" не проголосував за нього, коли "не було представлено жодного доказу" по суті обвинувачень на адресу Трампа.
У заяві йдеться, що "протягом усього фіктивного імпічменту демократів Палати представників президенту було відмовлено у фундаментальній справедливості та належній правовій процедурі відповідно до закону".
"Американський народ не можна обдурити такою ганебною поведінкою", - вважає Білий дім.
Як повідомлялося, члени палати представників США оголосили імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення.
Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.
Згідно з результатами голосування, за обидва пункти проголосувала понад половина членів палати представників.
Дебати перед голосуванням у Палаті представників тривали понад шість годин.
Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті США вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.
Більшість у сенаті США нині належить республіканцям, тому, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
Dow и Nasdaq 100 c начала процедуры в сентябре почти +13%
собакикацапа хата, казламордий...
Коболе
-заработная плата за ноябрь месяц -2019 года 27 (ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ) повтор для б о т о в .миллионов г р и в е н !
Почему
упырь Коболев
продавая Нам Н А Ш газ
получает в
30 раз больше
Президента USA Дональда Трампа?
Родственникам президента США не платят ни копейки из бюджета.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/belyy-dom-obnarodoval-zarplaty-sotrudnikov-administracii-trampa-888177.html
Не наш...
Вы о чем ? Продавшие уже и флаг Украины!
Нет Земли - -
нет у этого народа будущего и Государства .