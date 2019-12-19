EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 За кордоном
  5162  34
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (176) США (5841) Трамп (2037)

 "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа

Президент США Дональд Трамп вважає, що Сенат американського конгресу не допустить відсторонення його від влади, і він залишиться на посту глави держави, йдеться в поширеній заяві Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент упевнений, що Сенат відновить порядок, справедливість і належну процедуру, які були проігноровані Палатою представників. Він готовий до наступних кроків і переконаний, що буде повністю виправданий", - підкреслюється в ньому.

Білий дім зазначив, що "президент Трамп буде продовжувати невпинно працювати над задоволенням потреб і пріоритетів американського народу, як він це робив з дня свого вступу на посаду".

Оголошений палатою представників імпічмент президенту Білий дім назвав "найбільш ганебним політичним епізодом в історії нації", зазначивши, що рішення було ухвалено в умовах, коли "жоден республіканець" не проголосував за нього, коли "не було представлено жодного доказу" по суті обвинувачень на адресу Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

У заяві йдеться, що "протягом усього фіктивного імпічменту демократів Палати представників президенту було відмовлено у фундаментальній справедливості та належній правовій процедурі відповідно до закону".

"Американський народ не можна обдурити такою ганебною поведінкою", - вважає Білий дім.

Як повідомлялося, члени палати представників США оголосили імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення.

Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Згідно з результатами голосування, за обидва пункти проголосувала понад половина членів палати представників.

Дебати перед голосуванням у Палаті представників тривали понад шість годин.

Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті США вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.

Більшість у сенаті США нині належить республіканцям, тому, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166206
 
 
 Топ коментарі
 
Меньше с пуйлом нужно было заигрывать, старый дурак...
 показати весь коментар
 
Самым позорным эпизодом в истории США был незаконный приход к власти предателя в результате манипуляций злейшего врага США, козломордой параши.
 показати весь коментар
 
Так, з хуйлом поведешся - горя не оберешся.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Самым позорным эпизодом в истории США был незаконный приход к власти предателя в результате манипуляций злейшего врага США, козломордой параши.
 показати весь коментар
 
 
рабсийские "отмазки", типа ваши доказательства - не доказательства.. не признание вины, гопники они везде такие.
 показати весь коментар
 
 
Биржа на объявление импичмента не отреагировала - фьючерсы основных биржевых индексов на четверг в плюсах
 показати весь коментар
 
не спеши, процедура идет давно, и обвал после начала уже ощутим на уровне 10% минус
 показати весь коментар
 
Ты точно на нашей планете живешь?
Dow и Nasdaq 100 c начала процедуры в сентябре почти +13%
 показати весь коментар
 
Меньше с пуйлом нужно было заигрывать, старый дурак...
 показати весь коментар
 
 
Так, з ****** поведешся - горя не оберешся.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Он спалился на монике зебильски ( наш парень/девушка войдет в историю "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 6414 )
 показати весь коментар
 
 
Авжеж спалився на ..., але крива доріжка почалася з ...

 показати весь коментар
 
Минфин россии закупил у США Гособлигаций на суму 650 миллионов долляров.Подымать экономику пиндосов главная задача путлерской помойки.хи хи
 показати весь коментар
 
 
Обидно тебе чубатой тупице что Трамп не только сохранит свой пост но и переизберется на новый срок
 показати весь коментар
 
Что зря за него Жирик шампанское пил?
 показати весь коментар
 
 
Імпічмент Клінтону теж був оголошений на день св.Миколая.
 показати весь коментар
 
 
в сенате лузеры-демократы видсмокчуть.
 показати весь коментар
 
 
*****
Коболе -заработная плата за ноябрь месяц -2019 года 27 (ДВАДЦАТЬ СЕМЬ )
повтор для б о т о в .миллионов г р и в е н !

Почему
упырь Коболев
продавая Нам Н А Ш газ

получает в
30 раз больше
Президента USA Дональда Трампа?
Родственникам президента США не платят ни копейки из бюджета.

Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/belyy-dom-obnarodoval-zarplaty-sotrudnikov-administracii-trampa-888177.html
 показати весь коментар
 
Существо без флага . о чём ты говоришь ? Как много на форуме мокшанских биоотходов.
 показати весь коментар
 
О - левой - !

Не наш...

Вы о чем ? Продавшие уже и флаг Украины!
Нет Земли - -
нет у этого народа будущего и Государства .
 показати весь коментар
 
Зеленский получил гораздо бОльшую военную поддержку. Причем от обеих партий. При том, что Порошенко-Луценко играли против Украины. Да и здесь порохоботы мочат Зеленского больше, чем Путина, подрыв страны изнутри
 показати весь коментар
 
 
зеленский и ко уже убивают украинцев. Надо было твою голову подставить на Майдане. Только вооруженный отпор исправит ситуацию. И выпускать никого нельзя, как януковоща.
 показати весь коментар
 
 
Вся порохосрань работает на ослабление Украины.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а зедебилы за уничтожение самих себя и превращение своих детей в рабов и мясо.
 показати весь коментар
 
 
..власне, це проблеми американців, але з презом у нас така сама напасть - походу, дебіли перемагають тверезих людей по всьому світі і Мокша тут - лідер (хоч у чомусь) і каталізатор чуми популізма-дебілізма
 показати весь коментар
 
 
Ой, никогда импичментов не было и вот опять. "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 6753
 показати весь коментар
 
 
Американці розберуться самі. Головне зараз стримати українських ідіотів від втручання в політичні процеси США.
 показати весь коментар
 
Вони вже обпеклися на гарячому молоці, а тепер будуть дмухати і на холодну воду... "Найбільш ганебний політичний епізод в історії нації", - у Білому домі відреагували на рішення Палати представників про імпічмент Трампа - Цензор.НЕТ 1039
 показати весь коментар
 
 
Це якщо розуму вистачить. А от щодо розуму - питання на мільйон (і не один). Єдине що їх може втримати від втручання - яничар з нагостреним палашем за спиною.
 показати весь коментар
 
 
Можливо так воно і є, але ж після такого геволту треба бути зовсім несповна розуму, щоб знову відбивати гопака на тих самих граблях...
 показати весь коментар
 
Це потрібно було робити ще 3 роки назад. І не допускати щоб він повністю зруйнував зовнішню політику США та порушив світовий порядок по команді з кремля.
 показати весь коментар
 
 
Трамп - нормальный президент. Его пытаются скинуть американские коррупционеры - демократы. При нем Украине помогают больше всего. Надеюсь, Сенат не утвердит это провокационное решение демократов, которых большинство в Палате Представителей. В Сенате большинство республиканцев.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору