 Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Згідно з результатами голосування, за обидва пункти проголосувала понад половина членів палати представників.

Дебати перед голосуванням у Палаті представників тривали понад шість годин.

Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті США вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.

У верхній палаті Конгресу в таких випадках проводиться судовий процес, в якому сенатори стають присяжними, а члени палати представників виступають як сторона обвинувачення. Наприкінці процесу проводиться голосування: щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів.

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Більшість у сенаті США нині належить республіканцям, тому, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.

Сам Трамп раніше називав зазначений процес "спробою перевороту", а також "полюванням на відьом".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.