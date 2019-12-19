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Все про:імпічмент (176) Конгрес США (356) США (5841) Трамп (2037)

 Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

Члени палати представників США оголосили в четвер імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Згідно з результатами голосування, за обидва пункти проголосувала понад половина членів палати представників.

Дебати перед голосуванням у Палаті представників тривали понад шість годин.

Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті США вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.

У верхній палаті Конгресу в таких випадках проводиться судовий процес, в якому сенатори стають присяжними, а члени палати представників виступають як сторона обвинувачення. Наприкінці процесу проводиться голосування: щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео готовий свідчити у справі про імпічмент Трампу в Сенаті США

Більшість у сенаті США нині належить республіканцям, тому, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.

Сам Трамп раніше називав зазначений процес "спробою перевороту", а також "полюванням на відьом".

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166205
 
 
 Топ коментарі
 
Клинтону собирались объявить импичмент за игру Моники на флейте, Трампу объявили за его игру на флейте у Ху*ла. Зеля, я бы на твоём месте поосторожнее был- как с роялем, так и с ху*ловской флейтой. Палата представителей США одобрила импичмент Трампу - Цензор.НЕТ 9766
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вернет производство назад в США

что конкретно вернулось из производств в Америку?
не бла,бла,бла, а конкретно, по отраслям и предприятиям, ранее закрытым?





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Давно пора этого "кремлевского дядю" в стойло отправить!
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Взагалі-то Трамп наш, маю надію що він вистоїть.
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одна, руда рашистська консерва, велика та нахабна, давно вже вибухнула в Америцi з ганьбою та тiльки псує повiтря...

а тут консерва набагато меньша, але також нахабна та вертлява.
Монiка також вже давно заробила на iмпiчмент та ганьбу.

Коли вже наше Зебанько на Ростов, до своїх кураторів?
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Досягнення Трампа, на яких побудована його підтримка в Америці, насправді, дуже ілюзорні, не мають комплексної оцінки і справжню ціну за них Америка ще заплатить і вже платить. Половина всіх звинувачень проти Трампа пов'язані з Україною і вона, навіть, могла б цим пишатися якби не скандальний характер цих зв'язків. Так чи інакше, багато з тих, хто виступав у вчорашньому багатогодинному марафоні, називали Україну союзником в протистоянні Америки з її стратегічним суперником і звинувачували Трампа в зрадницькій поведінці щодо України. На жаль, нема достатньо вагомих аргументів на користь того, що вони абсолютно праві в своїх симпатіях до України.
Представники республіканців в своїх виступах виглядали нещирими і вдавалися до апломбу або демонстрували крайню емоційну відсутність у процесі, в якому їхня роль зводилася до тупого перетягування каната.
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Давайте нелоха прокатим по импичменту как на самокате ??? уже давно пора.
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Эпатажный клоун-дедушка пердунишка пошел на поводу у карликового рашенфюрера-педофила, пытаясь скрыть позорный компромат, и вот он результат! Кремлевский идиот токсичен и общение с ним приносит только негатив. Нужно помнить об этом всяким макронам, земанам и прочим ********.
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ковровыми бомбежками по Палате, и все успокоятся...
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