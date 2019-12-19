 Палата представників США схвалила імпічмент Трампу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Йдеться про зловживання владою і перешкоджання розслідуванню, яке проводив Конгрес.
Згідно з результатами голосування, за обидва пункти проголосувала понад половина членів палати представників.
Дебати перед голосуванням у Палаті представників тривали понад шість годин.
Тепер очікується, що на початку 2020 року в Сенаті США вирішать, чи дійсно слід усувати Трампа з посади.
У верхній палаті Конгресу в таких випадках проводиться судовий процес, в якому сенатори стають присяжними, а члени палати представників виступають як сторона обвинувачення. Наприкінці процесу проводиться голосування: щоб усунути президента з посади, необхідні голоси двох третин сенаторів.
Більшість у сенаті США нині належить республіканцям, тому, найімовірніше, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.
Сам Трамп раніше називав зазначений процес "спробою перевороту", а також "полюванням на відьом".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
что конкретно вернулось из производств в Америку?
не бла,бла,бла, а конкретно, по отраслям и предприятиям, ранее закрытым?
а тут консерва набагато меньша, але також нахабна та вертлява.
Монiка також вже давно заробила на iмпiчмент та ганьбу.
Коли вже наше Зебанько на Ростов, до своїх кураторів?
Представники республіканців в своїх виступах виглядали нещирими і вдавалися до апломбу або демонстрували крайню емоційну відсутність у процесі, в якому їхня роль зводилася до тупого перетягування каната.