 Пункт контролю через державний кордон відкрили на залізничному вокзалі Львова, - Кабмін

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зазначається, що процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуться під час руху поїздів, "щоб зменшити час очікування і створити більш зручний сервіс для пасажирів".
Пункт пропуску функціонуватиме постійно і цілодобово. "Відкриття пункту пропуску - це результат успішності пілотного проєкту на потягах "Інтерсіті+" сполученням "Київ-Львів-Перемишль" під час його руху між станціями "Львів" і "Мостиська-2" і в зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нове Пряме Залізничне сполучення планируют Відкрити между Львовом та Любліном.
Чергова кроком до розвиток залізничного сполучення между Україною та Польщею ставши Візит міністра інфраструктурі України Володимира Омеляна до Польщі.
Во время зустрічі з керівніком міністерства інфраструктурі Республики Польщі Анджеєм Адамчиком, смороду будинків про создания РОБОЧОЇ ГРУПИ з розробки оптимального решение для запуску залізничного маршруту сполучення Львів-Люблін.
«До осені ми маємо візначітіся Із технічнімі деталями і вийти на оптімальні для обох країн рішення», - зазнача міністр інфраструктурі Володимир Омелян.
Підпісаті догоду про запуск залізничного маршруту заплановано восени у Львові.
Кроме того, Було обговорено розвиток транспортних коридорів Via Carpatia, Go Highway та розбудову ПРИКОРДОННОЇ інфраструктурі.
Можливо, в рамках реализации цього проекту будут зроблені Практичні кроки и в напрямку будівництва колії Європейського стандарту зі Львова до кордону з Польщею .
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Це ще "папереднікі" розпочали, а Зеля "сливки" знімає.
Шо совой об пню, шо пнем об сову - сове пистес
А тут - клоуни , дилетанти і водії самокатів - і стільки цікавих ноу-хау і користі для людей .