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 Пункт контролю через державний кордон відкрили на залізничному вокзалі Львова, - Кабмін

Уряд відкрив міжнародний пункт контролю через державний кордон на залізничній станції "Львів" для залізничного пасажирського сполучення з Польщею.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 18 грудня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуться під час руху поїздів, "щоб зменшити час очікування і створити більш зручний сервіс для пасажирів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На українсько-молдовському кордоні завершується реконструкція двох пунктів пропуску, - Держприкордонслужба

Пункт пропуску функціонуватиме постійно і цілодобово. "Відкриття пункту пропуску - це результат успішності пілотного проєкту на потягах "Інтерсіті+" сполученням "Київ-Львів-Перемишль" під час його руху між станціями "Львів" і "Мостиська-2" і в зворотному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166204
 
   
 Топ коментарі
 
Між Україною та Польщею планируют Відкрити новий залізничний маршрут Пункт контроля через государственную границу открыли на железнодорожном вокзале Львова, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6026

Нове Пряме Залізничне сполучення планируют Відкрити между Львовом та Любліном.
Чергова кроком до розвиток залізничного сполучення между Україною та Польщею ставши Візит міністра інфраструктурі України Володимира Омеляна до Польщі.
Во время зустрічі з керівніком міністерства інфраструктурі Республики Польщі Анджеєм Адамчиком, смороду будинків про создания РОБОЧОЇ ГРУПИ з розробки оптимального решение для запуску залізничного маршруту сполучення Львів-Люблін.
«До осені ми маємо візначітіся Із технічнімі деталями і вийти на оптімальні для обох країн рішення», - зазнача міністр інфраструктурі Володимир Омелян.

Підпісаті догоду про запуск залізничного маршруту заплановано восени у Львові.
Кроме того, Було обговорено розвиток транспортних коридорів Via Carpatia, Go Highway та розбудову ПРИКОРДОННОЇ інфраструктурі.
Можливо, в рамках реализации цього проекту будут зроблені Практичні кроки и в напрямку будівництва колії Європейського стандарту зі Львова до кордону з Польщею .
https://shoppingpl.com/news/372-mizh-ukrajinoyu-ta-polshcheyu-planuyut-vidkryty-novyj-zaliznychnyj-marshrut

Це ще "папереднікі" розпочали, а Зеля "сливки" знімає. Пункт контроля через государственную границу открыли на железнодорожном вокзале Львова, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3350
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Тепер зручно їздити в Польщу.
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Прокидається сьогодні в ранці зєприпиздент, а Святий Миколай йому під подушку цукерки приніс, ROSHEN.
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Прокидається сьогодні в ранці ************, а Святий Миколай йому під подушку цукерки приніс, ROSHEN.
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Між Україною та Польщею планируют Відкрити новий залізничний маршрут Пункт контроля через государственную границу открыли на железнодорожном вокзале Львова, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6026

Нове Пряме Залізничне сполучення планируют Відкрити между Львовом та Любліном.
Чергова кроком до розвиток залізничного сполучення между Україною та Польщею ставши Візит міністра інфраструктурі України Володимира Омеляна до Польщі.
Во время зустрічі з керівніком міністерства інфраструктурі Республики Польщі Анджеєм Адамчиком, смороду будинків про создания РОБОЧОЇ ГРУПИ з розробки оптимального решение для запуску залізничного маршруту сполучення Львів-Люблін.
«До осені ми маємо візначітіся Із технічнімі деталями і вийти на оптімальні для обох країн рішення», - зазнача міністр інфраструктурі Володимир Омелян.

Підпісаті догоду про запуск залізничного маршруту заплановано восени у Львові.
Кроме того, Було обговорено розвиток транспортних коридорів Via Carpatia, Go Highway та розбудову ПРИКОРДОННОЇ інфраструктурі.
Можливо, в рамках реализации цього проекту будут зроблені Практичні кроки и в напрямку будівництва колії Європейського стандарту зі Львова до кордону з Польщею .
https://shoppingpl.com/news/372-mizh-ukrajinoyu-ta-polshcheyu-planuyut-vidkryty-novyj-zaliznychnyj-marshrut

Це ще "папереднікі" розпочали, а Зеля "сливки" знімає.
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и шо?
Шо совой об пню, шо пнем об сову - сове пистес
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Супер ! Дивно що раніше цього не зробили , досвідчені політики та потужні господарники в дорогих костюмах , з кортежами мерседесів і тирсою в головах .
А тут - клоуни , дилетанти і водії самокатів - і стільки цікавих ноу-хау і користі для людей .
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