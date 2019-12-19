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Все про:Сініцин Роман (25) Антоненко Андрій (23)

 "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин

"Міна", яку військовий і музикант Андрій Антоненко зберігав удома і просив вивезти, - навчальна копія.

Про це повідомив у Facebook волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.

Міна з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

18 грудня поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166203
 
   
 Топ коментарі
 
...та фигня, которая сейчас сидит в президентском кресле - походу, тоже учебная копия, причем явно низкокачественная... "Мина" из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын - Цензор.НЕТ 2637
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это даже не учебная копия,

ЗЕленский это клоунский реманент "Мина" из квартиры фигуранта дела об убийстве Шеремета Антоненко - учебная копия, - Синицын - Цензор.НЕТ 8430
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"Суд" может показать лишь собственные три дачи и пять машин. И то,на родню записанных.
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Так всё логично, взрывчатки в мине нет, поражающих элементов нет, стало быть что? Мина "полуразобрана"... что дает основание, пока не проведена "экспертиза", (а менты не могут без "экспертизы" от настоящего, даже игрушечный пистолет отличить...) выйти на крыльцо почесать себе яйцо устроить брифинг...
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и так во всем "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин - Цензор.НЕТ 3369 имитация деятельности все 5 лет будет а зе овцы будут визжать
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Ми вже третє десятиліття спостерігаємо лише бурхливу імітацію за якою ховають тотальне розкрадання країни.
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Є нова версія, це була "міна для Авакова". Йому свідомо впарили туфту аби виставити повністю некомпетентним ідіотом, який підставляє президента та генпрокурора. Була роздута версія, яка має єдину перспективу- зміщення Авакова.
І головне що, у нього тепер нема до кого апелювати. Після підстави Авакова не підтримає діюча влада, а тим більше не підтримає патріотичне суспільство. Ну, а для оппоблока він токсичніше від Ківи.
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Ну, якщо хтось з близького оточення побачив можливість кар'єрного росту то, підставити керівника не складе йому проблеми. Офісні війни бувають дуже жорстокі.
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Серія перша - то не міна, то роутер. Серія друга - то не роутер, то навчальна копія міни.
Якщо навчальна копія та не вибухне, то чому заарештований, скористувавшись правом зателефонувати до адвоката, просив брата дружини швидко вивезти "навчальну копію"?
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По-перше, тому що має право і все робить правильно. По-друге, а чого не розіграти дурнів, які самі ведуться? По-третє, йому дали козир для суду. Хіба цього не досить?
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розіграти? тобто він заздалегідь, ще не знаючи про арешт, сховав оту штуку, щоб розіграти? Сам сховав чи хтось це зробив за нього? Інші можливі фігуранти справи чи справжні організатори? СБУ розігрує МВД? Коли ховають отаку нібито невибухову штуку у житловому будинку, то це нагадує телефонний дзвінок про мінування вокзалу. Всім весело, окрім мешканців будинку.
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А що такого в тій "штуці"? ММГ продаються в магазинах і доставляються Новою поштою чи Укрпоштою. Може заборонимо ще і дитячі іграшкі бо це, предмети, які зовнішнє нагадують зброю. Якщо правоохоронці не здатні відрізнити справжню зброю то, їм варто змінити професію. Це, небезпечно для них і оточуючих.
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я кажу про неможливість заздалегідь сховати штуку для розіграшу, навіть ще не знаючи про можливий арешт, якщо справді непричетний. Але якщо штуку можна нашпигувати вибухівкою та зробити з "макету" вибухонебезпечний пристрій, то це може бути поясненням того, чому "іграшку" сховали.
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Попробуйте з усім цим піти до суду. Крім домислів "а якщо" тут нічого немає.
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як там буде у суді, ще побачимо. Домисли є і у Вас, бо Ви так само, як і я чи інші дописувачі тут, поінформовані лише про те, що у справі повідомляють ЗМІ. Факт, що якби у Антоненка (Кузьменко також) було надійне алібі на момент скоєння вбивства і якби вони у телефонних розмовах не натеревеніли на серйозну підозру, то не сиділи би зараз у СІЗО. Є певні моменти, які викликають певні питання, наприклад 7 смартфонів Яни Дугар, які вона переховувала у арендованій квартирі, де ніхто не жив. На які кошти було придбано смартфони та арендовано квартиру звичайною медсестрою та навіщо, якщо вона проживає у іншій квартирі, а стаціонарно перебуває у ООС, чому про це не повинна була дізнатися поліція.
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В СИЗО сиділа і Надінька, і Завіруха, і багато з тих чиї звинувачення поліція так і не змогла довести.
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Грищенки теж донедавна сиділи у СІЗО, але ж бачите, їх випустили, зараз проходять у справі як свідки. То навіщо нервувати? Нехай у суді адвокати дуже грунтовно доводять непричетність своїх підзахисних/безпідставність звинувачень.
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до речі, ствердження про розіграш з іграшковим макетом - це так само домисел.
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Це, не домисел, а жарт. Ну, так воно реально виглядає, коли поліція намагається роздути справу з того що, потім виявляється ляпом.
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ніхто не знає, чим закінчиться ця історія - ляпом чи ні. Найсерйозніше у цій історії те, что СБУ була зацікавлена приховати обставини та виконавців злочину, бо нею було вилучено відеокамери та знищено певні записи-докази, які б полегшили розслідування.
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Ця "співмешканка ...П" довела до смерті одного ,тепер другого , просто якась павучиха ,що жере своїх коханців ! Мужики ,чому ви лізете до таких потвор ?!!! Залишаєте своїх дружин ,дітей і йдете до таких ... ?!!! "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин - Цензор.НЕТ 2069
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Духи забугорные высокотехнологичные всему причина.
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Игрушкой можно до смерти напугать, если мозки подготовлены пугаться.
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соя закидывает нелепые версии чтоб след сбить. как раша с МН17, там тоже десяток отвлекающих версий было.
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слушай,в следующий раз как гамна пожрешь рот хоть полощи
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Ты постоянно живешь на гамне и не полошешь.Зачем ей это делать?
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обьясняю для дебилок - ты и есть мое гамно,так и живу,т.е. я живу а ты гавно
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Вчера в 9-30, Апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию Яны Дугарь, по отмене меры пресечения.Но ввиду того, что не пришли материалы дела с Печерского суда, заседание не состоялось.Документы "потерялись" где-то, по пути?...и это резонансное дело,которому министр МВД, Президент и Генпрокурор посвятили брифинг на всю страну.
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Мина настоящая, только взрывной заряд вынули.

"Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин - Цензор.НЕТ 6057
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у меня тоже есть такая учебная и 3 пфмки учебных с учений,у нас многие с 5го поста такое п...дили когда на посту стояли,то шо ,может и мы Шеремета убили?Мусорня,вcе дебилы от рождения и это утверждение.
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Если есть, то вы знаете что на учебной есть такая белая полоска. А у мины Антоненко ее нет.


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откуда ты знаешь шо этой полоски там нет,также как и то шо ее менты сами не принесли?
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не будь смешным,у меня фото верхом на якорной мине пмд3я и на птсе есть и судя по твоей логике и мина и транспортер стопудово мои?
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Мина у него была, и не учебная. Это не доказывает что он убил Шеремета. Но куда он дел пластит из мины?
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а хто сказав що, це він пластид кудись дів? Є парочка військових частин, яка займається цим професійно на законній основі. А потім деактивована зброя йде в роздрібну торгівлю, як ММГ.
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а кто тебе сказал шо она с пвв была и шо он его вынял?
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А кто тебе сказал что он , как ДУРАК, убив Шеремета , это бы хранил?Этож для дЭбилов, за уши притянутое фуфло
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Отуда мені знати, що ти не підар кремлівський, направлений на Цензор, щоб срати та хитати Україну, своїми дебільними постами?
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тоби не треба знати ,ты йододефицитный дебил и тебе не дано от природы.
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На тих, які продаються, як ММГ їх теж нема. Бо то не навчальна у військовій частині, де можуть переплутати зі справжньою, а ММГ.
https://*******.info/threads/mmg-mon-50.560717/

https://pancer.com.ua/*******-suveniry/stilizovannyy-nabor-mon-50-1

Якщо цікавить то, на ОЛХ є багато всякого ММГ, шукайте там винних в злочинах.
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Ты дебил? Учебные мины это все боевые только без взрывчатки.
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Багато ММГ виговляють власними руками з бойових екземплярів, шляхом видалення вибухової речовини та деактивації підривачів, і продають, бо нема ВВ - нема справи. Інше діло, якщо експертиза "керована" - намалюють шо треба. Раз в рік і дід - Мороз.
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на фоне всего этого печальнее всего выглядит преЗЕдент...
от нахера он вляпался в это шоу? какова его роль была в этой... так сказать презентации????
с диаспорой или матерями военнопленных времени мало встретиться...а от 2 часа слушать матюки с прослушки - нашлось время...
(подставила авака хлопчика...)
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Я думаю Богдан намалював йому прекрасний привід для піара.
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Это чтоб на должности оставить? А тут обсер! какая незадача...Все улики и косвенные...ОБСЕР по полной программе!
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ЗІ: До речі, я не можу щось пригадати аби в таких бріфінгах приймали участь папєрєднікі Зеленського. Тут він показав майстер-клас "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин - Цензор.НЕТ 9643
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от нахера он вляпался в это шоу?
Тому що "это шоу".
Тобто, справа в якій він дока, а розуму утриматися від виступу в шоу не вистачило. Умовний рефлекс - шоу це круто і наше фсьо.
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Країна захлобується в лайні Кримінальника сабакяна
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'Ка-***** маладих рефарматарав' в черговий раз класно обіср_лася Поздоровляю, квн продовжується "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин - Цензор.НЕТ 1292 "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин - Цензор.НЕТ 976 "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин - Цензор.НЕТ 976
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Подбросили УЧЕБНУЮ мину?
Дъявольский замысел!
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УЧЕБНАЯ МИНА "Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала."
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Учебной она стала возможно,когда из неё весь "ливер" вытащили.
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Не забуваймо гастролер Собаков вбив патріотів України Лісника і Сашка Білого.
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Може цю "учебну копію" закласти в квартиру цьому волонтеру?
Може справді не спрацює?

Фахівців розвелося...якась пи.дота , ще й з атестаційної коміссії...
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"Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин - Цензор.НЕТ 2585

Обратите внимание на рост подозреваемых! Эксперты Авакова точно не бухают?!
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Тут справа в тому, що Аваков Шеремета і замовив. Бо в Шеремета було щось на Авакова. А виконав замовлення Сергій Коротких(Малюта).
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Очень даже может быть, зная волосатого армянина и его принципы работы. Он везде ищет выгоду, параллельно топя врагов. Не даром, на Шустере заявил, что ему мешали распри между различными силовыми структурами СБУ и ГРУ Украины и если бы было общее руководство..., тонко намекая на себя.
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полоумная сое-ботва уже не знает какого горбатого слепить.
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