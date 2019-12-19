 "Міна" з квартири фігуранта справи про вбивство Шеремета Антоненка - навчальна копія, - Сініцин

Про це повідомив у Facebook волонтер і голова атестаційної комісії МВС України Роман Сініцин, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
18 грудня поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
выйти на крыльцо почесать себе яйцоустроить брифинг...
І головне що, у нього тепер нема до кого апелювати. Після підстави Авакова не підтримає діюча влада, а тим більше не підтримає патріотичне суспільство. Ну, а для оппоблока він токсичніше від Ківи.
Якщо навчальна копія та не вибухне, то чому заарештований, скористувавшись правом зателефонувати до адвоката, просив брата дружини швидко вивезти "навчальну копію"?
https://*******.info/threads/mmg-mon-50.560717/
https://pancer.com.ua/*******-suveniry/stilizovannyy-nabor-mon-50-1
Якщо цікавить то, на ОЛХ є багато всякого ММГ, шукайте там винних в злочинах.
от нахера он вляпался в это шоу? какова его роль была в этой... так сказать презентации????
с диаспорой или матерями военнопленных времени мало встретиться...а от 2 часа слушать матюки с прослушки - нашлось время...
(подставила авака хлопчика...)
Тому що "это шоу".
Тобто, справа в якій він дока, а розуму утриматися від виступу в шоу не вистачило. Умовний рефлекс - шоу це круто і наше фсьо.
Дъявольский замысел!
Може справді не спрацює?
Фахівців розвелося...якась пи.дота , ще й з атестаційної коміссії...
Обратите внимание на рост подозреваемых! Эксперты Авакова точно не бухают?!