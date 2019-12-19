 У Конгресі США підтримали виділення Україні $698 млн допомоги в 2020 році

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Зазначається, що це рішення має ще розглянути Сенат США.
"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не має дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", - йдеться у заяві конгресвумен, представниці демократів Марсі Каптур.
😄
Если Моника Зеленски не сдаст Украину путину, то только благодаря Америке
Миколай - оце наш Святий!
Схема Зеленського ціною ₴30 000 000 000 на рік.
Журналіст Сергій Іванов пише : Просто зараз в Києві відбувається конференція Kyiv iGaming Affiliate Conference | #KIConf19 з питань легалізації грального бізнесу в Україні. Висновок щодо того, хто найбільше зацікавлений у контролі цього ринку, можно просто глянувши на партнерів цього заходу.
Паралельно з конференцією відбувається засідання профільного комітету ВР, на якому представники Офісу президента та керівник фракції Давід Арахамія гнуть депутатів через коліно аби вони схвалили законопроект, який фактично подарує росіянам ринок з обігом 30 млрд грн щороку.
Те, що контроль над гральним ринком віддадуть росіянам підтверджує і зливний бачок слуг «Темный рыцарь»:
Спонсорами и партнерами этого форума, среди прочего, выступают такие компании как Русский Аффилейт, igorka.ru, Acryptoinvest и GoldRoyal (переименованный зонтик forex-investo.ru), российский blockchain-венчур Byzantium, компания по управлению игровыми станциями Rabib.ru, AFF1.ru, cpabaton.ru, медиа-гемблинг спонсор мероприятия - портал LoginCasino (свидетельство о регистрации СМИ РФ No. ФСС77-64811) и другие российские компании, сайты и предприятия.
Фактически, это мероприятие проводит российская ассоциация игорного бизнеса.‼️
На підтвердження цих слів пізніше додамо фото із конференції з питань легалізації грального бізнесу, де чорним по білому написані спонсори заходу 🤦🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♂️
Financial Times отмечает, что в документе говорится о санкциях в отношении компаний, причастных к строительству российских трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Оборонный бюджет США является крупнейшим в мире. По данным Международного института стратегических исследований в 2018 году на втором месте находилась КНР - 168 миллиардов, на третьем - Саудовская Аравия - 82 миллиарда долларов.Четвертое место заняла Россия (63 миллиарда долларов). За ней идут Индия, Великобритания, Франция, Япония, Германия и Южная Корея. На первом месте в рейтинге военных расходов на душу населения находится Израиль. Оборонный бюджет этого государства с населением 8 миллионов - 21,6 миллиарда долларов и общее 14 место военных расходов в мире.