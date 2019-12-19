 Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року

Частину відповідного документа опублікував у Facebook Андрій Петрусенко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, "з метою дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету, визначеного Законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Маркарова має "забезпечити здійснення відповідно до законодавства тимчасово, до кінця поточного бюджетного року, припинення Казначейством проведення платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань щодо витрат і надання кредитів загального фонду державного бюджету".
Водночас документ не стосується захищених видатків.
(C)
@GoshaGo06574197
Пенси бігають від пошти до Ощадбанку гроші шукають за листопад
а в ворде он - ничего не создал? там тоже - текстовая разверстка))
Рухнаме, называется произведение:
"«Рухнама́» (туркм. Ruhnama, от Ruh - «дух» и nama - «книга»: «Книга души») - книга, написанная, согласно официальной туркменской версии, первым президентом Туркмении Сапармуратом Туркменбаши (Ниязовым) в период с 1997 года по 12 сентября 2001 года" (Википедия)
Но создать "нейронную сеть" на конкурсе программистов - это ничего, это не страшно.
А вот что бы было, если бы туркменский президент был по образованию программистом, а участвовал бы в конкурсе стоматологов ...
"В 1979 году Бердымухамедов окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института, затем аспирантуру. Доктор медицинских наук, профессор по специальности «социальная гигиена и организация здравоохранения»." (Википедия)
денег нет в бюджете...- приостановили платежи по не сильно важным статьям расходов...
оставили только защищенные статьи расходов, без которых гос-во умрет...
Короче наступает задница...
Продадут сотню стратегических предприятий за не дорого и дальше фсе...
Выход один... - убрать Беню, Богдана, Шефира и бежать к МВФ с поклонами....
Начать проводить реформы, подчинить всех закону...
Но мы же понимаем что это некому делать...
🤔
Їх спокійно можна продавати за ціну землі,на якій вони стоять.
Впрочем, деньги всегда можно напечатать.
Интересно, рискнут или нет?
Сколько там, 18% годовых?
то и со сбербанком - перевели на жкх до нг - тем все простили - платите заново ))
Но в первую очередь у этих гениев вообще нет и не было изначально ни малейшего представления о том, что такое государство и как оно работает, они же все из грантоедских соросовских фондов, в реальной экономике не работали, вот и докерувались.
Зеизбиратели, вы довольны?
ОТ парадокс!
При Президенті -євреєві: відсутні гроші.
Хрущ Майский жук
Хрущов Микита Майскожуков Никита
Хрущов Микита Сергійович ( ріс. Хрущов Микита Сергійович , 3 [15] квітня тисяча вісімсот дев'яносто чотири , с. Калинівка, Курська губернія , Російська імперія - 11 вересня 1971 , Москва , Російська РФСР ) - радянський державний діяч українського походження ,
Не кацап він. Бо не - Майскожуков Никита
Получите, распишитесь.
Я письмо в ответ отправил:
Денег нет! Но вы держитесь!
А сегодня ипотека -
40 тысяч, расплатитесь!
В банк пришел и прям с порога:
Денег нет! Но вы держитесь!
ЖКХ, налоги, штрафы,
Ерунда - не кипятитесь.
Как сказал премьер-министр:
Денег нет! Но вы держитесь!
Таможня, о ликвидации контрабанды.
Где деньги, Блин ?
тому можна спокійно додрукувати облігації ОВГЗ..Мільярдів на 300 -500 гривень...
Під такий відсоток ЛЕГКО зацікавити мжнародних спекулянтів,лише гарантувавши ,що Україна розрахується землею.
перед програними виборами Хаму у цієї УЛЬТРА-ПОПУЛІСТКИ теж закінчились гроші в казначействі перед Новим Роком...
є різниця..
Юлєчка пробувала наї..ати і Мвф,і Народ одночасно,а ЗЕ-команда чесно знайшла вихід -друк ОВГЗ під гарантією землі ...
думаю там не только на мвф - там погасить все долги - всех в Украине!!!!
K04EGAR IV
@K04EGR
Главное, что ЦВК на Лексус деньги нашлись. На инсулине, учителях, врачах, субсидиях, пенсиях можно сэкономить.