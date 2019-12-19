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Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (254) Кабмін (3146) Слюз (4) Маркарова (102) Гончарук_Олексій (380)

 Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року

За результатами наради уряду 17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук зробив низку доручень, зокрема, главі Мінфіну Оксані Маркаровій і голові Держказначейства Тетяні Слюз.

Частину відповідного документа опублікував у Facebook Андрій Петрусенко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, "з метою дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету, визначеного Законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Маркарова має "забезпечити здійснення відповідно до законодавства тимчасово, до кінця поточного бюджетного року, припинення Казначейством проведення платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань щодо витрат і надання кредитів загального фонду державного бюджету".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук

Водночас документ не стосується захищених видатків.

Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166201
 
 
 Топ коментарі
 
Ali Hasan - все просто...

денег нет в бюджете...- приостановили платежи по не сильно важным статьям расходов...
оставили только защищенные статьи расходов, без которых гос-во умрет...
Короче наступает задница...
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Вот тебе и раз. Проклятые барыги воровали, коррупцию разводили, а деньги в бюджете были, пенсии и зарплаты поднимали регулярно, а как только народ поменял их на новые честные лица, через три месяца уже и все деньги в казне закончились. И как же это так? Премьер сказал, что он уже коррупцию победил прямо всю, всякие схемы и графики рисует, а денег все равно нет.
Но в первую очередь у этих гениев вообще нет и не было изначально ни малейшего представления о том, что такое государство и как оно работает, они же все из грантоедских соросовских фондов, в реальной экономике не работали, вот и докерувались.
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Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 2893

(C)
@GoshaGo06574197
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в общем, "узеленские" и тут обгадились.. денег нет и не будет
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сказочник, та расскажи за счет чего выполнялся бюджет. за счет ползущей искусственной девальвации? до каких цифр там надо было опустить гривну для выполнения бюджета по гройсману-попрошенко - до 29.2? а на сколько там пенсии и зп росли подробнее не расскажешь?
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картошка как стоила 15гр при порошенка так и стоит еще и подорожала,как и все остальное
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одежда подорожала? машині? техника? цена єтих товаров зависит от доллара и инфляции. а вот цена картошки зависит только от аппеитов местніх продавцов, а их аппетиті уже 3 или4 года как не регулируются государством благодаря порошенко и гройсману
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Вже і на субсидії бабла немає Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 797
Пенси бігають від пошти до Ощадбанку гроші шукають за листопад
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"на языке НТМЛ создал нейросеть" Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 2431...
а в ворде он - ничего не создал? там тоже - текстовая разверстка))
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В "ворде" уже создали до него.
Рухнаме, называется произведение:
"«Рухнама́» (туркм. Ruhnama, от Ruh - «дух» и nama - «книга»: «Книга души») - книга, написанная, согласно официальной туркменской версии, первым президентом Туркмении Сапармуратом Туркменбаши (Ниязовым) в период с 1997 года по 12 сентября 2001 года" (Википедия)
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От оно как.
Но создать "нейронную сеть" на конкурсе программистов - это ничего, это не страшно.
А вот что бы было, если бы туркменский президент был по образованию программистом, а участвовал бы в конкурсе стоматологов ...

"В 1979 году Бердымухамедов окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института, затем аспирантуру. Доктор медицинских наук, профессор по специальности «социальная гигиена и организация здравоохранения»." (Википедия)
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Фінансисти можуть пояснити наслідки цього рішення?
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для вас порохососов новости плохие - гавнорошен кончается ))
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Ну и что?? ЗЕбилы вон давно жрут билетики на Шапито 95, ещё и радуюца...
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Я там нічого не отримував. Тому вас у спам.
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Ali Hasan - все просто...

денег нет в бюджете...- приостановили платежи по не сильно важным статьям расходов...
оставили только защищенные статьи расходов, без которых гос-во умрет...
Короче наступает задница...
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Тоді зрозуміло чому СН влаштували страйк із президентським законопроектом🤗
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Ali Hasan - МВФ денег под Беню не дает, а внутренние ценные бумаги уже не сильно покупают, а скоро вообще прекратят с учетом того что закон по продаже земли или не примут, или примут не в том виде как хотелось корпорациям...

Продадут сотню стратегических предприятий за не дорого и дальше фсе...
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Ali Hasan - может быть Венесуэла - 2...

Выход один... - убрать Беню, Богдана, Шефира и бежать к МВФ с поклонами....
Начать проводить реформы, подчинить всех закону...
Но мы же понимаем что это некому делать...
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Если начнут печатать деньги - тогда да.
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І хто гарант їхнього повернення, це по-перше. По-дпуге МВФ спонсорує розвиток, а не деградацію. А зелені свої дії трактують, як досягнення і розвиток, але тут має сумніви МВФ
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вбиті і мертві стратегічні підприємства(там більшість у списку таких) -це лише "гиря на ногах"української економіки..
Їх спокійно можна продавати за ціну землі,на якій вони стоять.
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Да, и проценты по облигациям мусорным придется платить, оказывается.
Впрочем, деньги всегда можно напечатать.
Интересно, рискнут или нет?
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Тепер я розумію звідки Петро взяв в 2014: "АТО має закінчитись за декілька тижнів ", "долар не має коштувати вище 10" та багато чого іншого...
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Если проценты по облигациям мусорным платить, Кварталом напечатанными.
Сколько там, 18% годовых?
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если б там были финансисты, то не про..рали б бюджет
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просто припиняться платежі, а гроші "пропадуть" , бо закінчиться бюджетний рік Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 1526
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кто бабки не получил тот опоздал))) Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 1810
то и со сбербанком - перевели на жкх до нг - тем все простили - платите заново ))
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Так что, зарплату перед новогодними праздниками не получим?
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Якщо зарплата йде з незахищеної програми, то не отримаєте.
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А зарплату Юзик ЗЕбилам раздаст пригласительными на шоу Рассмеши Гомика..их ЗЕбилы и будут жрать.
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Достатньо буде два квитки в перший ряд по 5000 грн кожний і борг по зарплаті пропав
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вот вам и доллар по 23! "дешевый" доллар - минус десятки миллиардов в бюджет(акцизы, налоги, проценты)!
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Вот тебе и раз. Проклятые барыги воровали, коррупцию разводили, а деньги в бюджете были, пенсии и зарплаты поднимали регулярно, а как только народ поменял их на новые честные лица, через три месяца уже и все деньги в казне закончились. И как же это так? Премьер сказал, что он уже коррупцию победил прямо всю, всякие схемы и графики рисует, а денег все равно нет.
Но в первую очередь у этих гениев вообще нет и не было изначально ни малейшего представления о том, что такое государство и как оно работает, они же все из грантоедских соросовских фондов, в реальной экономике не работали, вот и докерувались.
Зеизбиратели, вы довольны?
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сорос сомнительных деловых качеств спекулянт и эти его "ученики" кроме "забрать излишки" у народа и пустить их на спекуляции других идей не имеют. работать и что-то создавать зе-слуги не собираются в принципе.
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Что вы к деду Соросу прицепились? Своего ума хватает только с@ать на Сороса?
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Хруща (українця) в 1960 році знімали через "відсутність" хліба,а цього Гаранта (єврея) - через відсутність грошей?
ОТ парадокс! Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 1592
При Президенті -євреєві: відсутні гроші. Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 2834

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Хрущ - кацап з дЯрьовнi Калiновка на паРашi




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Українська Російська

Хрущ Майский жук

Хрущов Микита Майскожуков Никита

Хрущов Микита Сергійович ( ріс. Хрущов Микита Сергійович , 3 [15] квітня тисяча вісімсот дев'яносто чотири , с. Калинівка, Курська губернія , Російська імперія - 11 вересня 1971 , Москва , Російська РФСР ) - радянський державний діяч українського походження , Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року - Цензор.НЕТ 7509

Не кацап він. Бо не - Майскожуков Никита Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року - Цензор.НЕТ 4909
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"а деньги в бюджете были, пенсии и зарплаты поднимали регулярно" ________олно из двух - или мы идиоты все забывшие или, простите вы мягко говоря - не совсем нормальная!
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Вне всякого сомнения, первое, без "всё забывшие".
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так может вам напомнить какая была пенсия(в долларовом эквиваленте) у украинцев ДО и ПОСЛЕ пети? или вы думаете мы забыли СКОЛЬКО стоил газ свет вода тепло ДО и ПОСЛЕ пети?? а может вы не в курсе, во сколько раз(!) подорожали при пети лекарства и продукты??
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Та да - зеленые идиоты . Это что бы даже зеленый идиот понял что пишет таки о себе самом .
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Зеленое ворье начнет вместо денег рассчитываться планом . Зебиомасе будет в кайф .
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Со времён брежнева ничего не изменилось,а теперь еще и эти играются в бюрократов:циркуляры,постановы,планы..ну например план на таможню,это говорят эти паморочные,какой план у вас задача увелечение товараоборота каждый день рост...где ваш план на системные изменения..там на рожи глянеш и атас..а у вовчика всё ок летает по миру с удобствами играется в президента.как я мог пойти на выборы всё это легалезовать.... реально нет никакой украины есть феодалы шуты и холопы...,а петя ваш шоб костью подавился ограбил лично мразь мой депозит.
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Про Петю - молодец! Вытряхни из штанов петино лайно. "легалЕзовать" Бгггг Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року - Цензор.НЕТ 7301
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А теперь серьёзно: гривны нет, а экспортёрам искусственно занижают гривневую выручку, вручную занижая курс доллара к гривне. При этом бениным спекулянтам продают гривневые ОВГЗ под 12-15% годовых, под которые из офшоров в Украину вливаются грязные доллары, искусственно повышая спрос на гривну. Зебилы, если гривны в бюджете нет, курс надо поднимать, а не опускать. Чему вас в вашем Трускавце учили? Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года - Цензор.НЕТ 4375
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Мне вчера счета прислали -
Получите, распишитесь.
Я письмо в ответ отправил:
Денег нет! Но вы держитесь!
А сегодня ипотека -
40 тысяч, расплатитесь!
В банк пришел и прям с порога:
Денег нет! Но вы держитесь!
ЖКХ, налоги, штрафы,
Ерунда - не кипятитесь.
Как сказал премьер-министр:
Денег нет! Но вы держитесь!
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Налоговая рапортовала о перевыполнении плана бюджетных поступлений.
Таможня, о ликвидации контрабанды.
Где деньги, Блин ?
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облікова ставка НБУ(окупованого людьми Сороса -"Кадри Гонтарєвої) 13,5 відсотка.
тому можна спокійно додрукувати облігації ОВГЗ..Мільярдів на 300 -500 гривень...
Під такий відсоток ЛЕГКО зацікавити мжнародних спекулянтів,лише гарантувавши ,що Україна розрахується землею.
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У зеленых мудаков бабки кончились. Шедеврально! Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року - Цензор.НЕТ 3945
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та сама історія ,що з Юлєчкою..
перед програними виборами Хаму у цієї УЛЬТРА-ПОПУЛІСТКИ теж закінчились гроші в казначействі перед Новим Роком...
є різниця..
Юлєчка пробувала наї..ати і Мвф,і Народ одночасно,а ЗЕ-команда чесно знайшла вихід -друк ОВГЗ під гарантією землі ...
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а у песиков в панамах за 20-летие стока интересного
думаю там не только на мвф - там погасить все долги - всех в Украине!!!!
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K04EGAR IV

@K04EGR

Главное, что ЦВК на Лексус деньги нашлись. На инсулине, учителях, врачах, субсидиях, пенсиях можно сэкономить.
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эта слюзина там сидит как моль или крыса со времен царя гороха
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