 Кабмін обмежує проведення платежів до кінця поточного бюджетного року

Частину відповідного документа опублікував у Facebook Андрій Петрусенко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, "з метою дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду державного бюджету, визначеного Законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Маркарова має "забезпечити здійснення відповідно до законодавства тимчасово, до кінця поточного бюджетного року, припинення Казначейством проведення платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань щодо витрат і надання кредитів загального фонду державного бюджету".

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Водночас документ не стосується захищених видатків.