 Комітет ВР з питань місцевого самоврядування не підтримав зміни до Конституції щодо децентралізації, запропоновані Зеленським. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці депутат від партії "Голос" Роман Лозинський.
За його словами, законопроєктом пропонувалася можливість об'єднання/ліквідації областей простою більшістю Ради, скасування особливого статусу Севастополя, безлімітні повноваження префекта, а також зупиняти президенту повноваження мерів без рішення судів.
Рішення підтримали 11 членів комітету із 28. 6 членів утрималися від голосування, 2 були проти, 3 не голосували. Ще 6 депутатів були відсутні під час голосування.
Повне відео засідання комітету.
Трусковецкая магия закончилась...
А приедут депутаты после каникул..., вообще все поменяется...
Молю, мя вонми.
Дав діткам цукерки,
Радіють вони.
Дорослих, благаю,
Ти теж не минай:
Безпутнім - спокути
Та розуму дай.
Дай гордим смирення,
Науки горіх
Дай лускати юні -
Це скарб молодих.
Дай злидням роботу
Й старання плоди.
Хай срібло та злото
Уродять труди.
Дай отроку книжку,
Плугам - чорнозем.
Великую різку
Для Путіна й ЗЕ ...
Якщо знахабніє
Наш ,,блазнегетьмАн".
То що вже подієш -
Веди на Майдан!