 Комітет ВР з питань місцевого самоврядування не підтримав зміни до Конституції щодо децентралізації, запропоновані Зеленським. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці депутат від партії "Голос" Роман Лозинський.

За його словами, законопроєктом пропонувалася можливість об'єднання/ліквідації областей простою більшістю Ради, скасування особливого статусу Севастополя, безлімітні повноваження префекта, а також зупиняти президенту повноваження мерів без рішення судів.

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Рішення підтримали 11 членів комітету із 28. 6 членів утрималися від голосування, 2 були проти, 3 не голосували. Ще 6 депутатів були відсутні під час голосування.

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Повне відео засідання комітету.