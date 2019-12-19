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Все про:децентралізація (273) Лозинський Роман (2)

 Комітет ВР з питань місцевого самоврядування не підтримав зміни до Конституції щодо децентралізації, запропоновані Зеленським. ВIДЕО

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради не підтримав законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці депутат від партії "Голос" Роман Лозинський.

За його словами, законопроєктом пропонувалася можливість об'єднання/ліквідації областей простою більшістю Ради, скасування особливого статусу Севастополя, безлімітні повноваження префекта, а також зупиняти президенту повноваження мерів без рішення судів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо це децентралізація, то я тоді - китайський льотчик, - Філатов про запропоновані Зеленським зміни до Конституції

Рішення підтримали 11 членів комітету із 28. 6 членів утрималися від голосування, 2 були проти, 3 не голосували. Ще 6 депутатів були відсутні під час голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації: Префекти, округи та місцеві референдуми

Повне відео засідання комітету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166198
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто СН не ідтримали законопроект президента. Щось почалося?
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короче, в ВР стали все смелее и смелее посылать Зелю нах...
Трусковецкая магия закончилась...
А приедут депутаты после каникул..., вообще все поменяется...
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Тобто СН не ідтримали законопроект президента. Щось почалося?
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Да понты это всё.Бубочка и Янэка перещеголяет.Дайте время.Тихой сапой идём в мацквабад.
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Якщо чесно, то Зе янука "перещеголяв", бо янук робив вигляд, що закон працює. Тепер створюють порожні справи про які починають говорити у західних країнах.
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Бити то їх будуть кожного окремо, а не всіх разом і одночасно
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короче, в ВР стали все смелее и смелее посылать Зелю нах...
Трусковецкая магия закончилась...
А приедут депутаты после каникул..., вообще все поменяется...
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Ай бросьте! Беня занесет бабло и всё склеится как цимес .
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Зеля, ты обещал ещё раз Раду распустить? Давай, один раз нарушил Конституцию, распустив Раду незаконно, второй раз уже не так страшно. Один раз ещё не пид*рас. Комитет ВР по местному самоуправлению не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации, предложенные Зеленским - Цензор.НЕТ 5077
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Зеленский проталкивает федерализацию страны и капитуляцию.
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Святий Миколаю,
Молю, мя вонми.
Дав діткам цукерки,
Радіють вони.
Дорослих, благаю,
Ти теж не минай:
Безпутнім - спокути
Та розуму дай.
Дай гордим смирення,
Науки горіх
Дай лускати юні -
Це скарб молодих.
Дай злидням роботу
Й старання плоди.
Хай срібло та злото
Уродять труди.
Дай отроку книжку,
Плугам - чорнозем.
Великую різку
Для Путіна й ЗЕ ...
Якщо знахабніє
Наш ,,блазнегетьмАн".
То що вже подієш -
Веди на Майдан!
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