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 Політика України
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 Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі виконувати рішення саміту "нормандської четвірки"

Сторони конфлікту на Донбасі повинні проявити політичну волю для виконання рішень, прийнятих "нормандською четвіркою", заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань України Мартін Сайдік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наша сьогоднішня дискусія відбулась переважно під впливом рішень, досягнутих на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. За підсумками саміту перед ТКГ були поставлені певні завдання. Успішне виконання цих доручень залежить як від політичної волі сторін, так і від наявності взаємної довіри", - сказав Зайдік журналістам у середу в Мінську.

Він також повідомив, що в ТКГ в середу прийнято повторно заяву сторін про прихильність повної і всеосяжної реалізації режиму припинення вогню.

Крім того, продовжив він, робоча група з безпеки розпочала дискусію щодо визначення додаткових трьох ділянок розведення.

"Політична підгрупа обговорювала правові аспекти статусу ОРДО і ОРЛО", додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166196
 
 
 Топ коментарі
 
"Стороны конфликта на Донбассе" - так, тихою сапою, лялька Коломойського виводить рашку з під санкцій і впевнено легалізовує лугандонських катів- колабораціоністів.
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Так. Лялька Коломойського вирішила легалізовувати колабораціоністів.
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какие "решения"? разве там что то "решили"?
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какие "решения"? разве там что то "решили"?
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Так. Лялька Коломойського вирішила легалізовувати колабораціоністів.
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Тобто можна нічого не робити, бо у Парижі не дійшли згоди🤗
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"Стороны конфликта на Донбассе" - так, тихою сапою, лялька Коломойського виводить рашку з під санкцій і впевнено легалізовує лугандонських катів- колабораціоністів.
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С Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі виконувати рішення саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8444 ранно как то сказано,а что говорит по этому поводу захватчик - наблюдатель кремлёвский гопник?
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Илларионов: На Нормандской встрече Украина проиграла России со счетом 26:0

https://www.youtube.com/watch?v=HWbZje954tQ
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Видео не смотрел, но Илларионова осуждаю.
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Наша сегодняшняя дискуссия прошла в основном под влиянием решений достигнутых на встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже. По итогам саммита перед ТКГ были поставлены определенные задачи. Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверияИсточник: https://censor.net.ua/n3166196

От стада зелохов что то скрывают
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Похоже не только от них. Может пора вводить международное уголовное наказание за вмешательство в суверенитет других стран и подковерные договоренности ?
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Почему руководители иностранных государств позволяют себе, применяя давление, менять конституционное устройство более слабых государств? Может захотели в Нюрнберге на скамейке подсудимых посидеть?
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Сайдік повинен наглвлрити собі на зарплату. І не малу. Тому наговорити повинен багато. І до одного місця йому, що те, що він меле - ахінея.
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