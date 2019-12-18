 Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат написав у блозі.

Він зазначив: "Журналіст-початківець Андрій Портнов 15 грудня влаштував в ефірі телеканалу "112 Україна" сеанс самовикриття.

Він прямо заявив, що подав заяву про начебто скоєння П'ятим Президентом України державної зради не через наявність юридичних підстав, а через те, що П. Порошенко "почав збирати майдани".



Подаючи заяву Портнов розумів, що жодних правопорушень Петро Порошенко не скоював, а тому жодного вироку за заявою Портнова постановлено бути не може.



Цитата:



А. Портнов: (...) Державне бюро розслідувань зареєструвало та розпочало досудове розслідування за ст. 111, саме державна зрада. Тому я вважаю, що у рамках цієї кримінальної справи, навіть якщо не вдасться вийти на вирок (на нього, зрозуміло, напевно, не вдасться вийти), але чому б не дослідити, хто, за яких обставин підписував, хто кому радив який пункт додавати (...)



Тим самим Портнов визнав, що справжньою метою подання заяви було створення негативного інформаційного приводу щодо Петра Порошенка, спроба перешкодити ійого діяльності, а також збір інформації про обставини узгодження Мінських домовленостей.



Портнов не міг не знати, що:



- Президент Порошенко не підписував і не погоджував жодного документа, який би суперечив національним інтересам України. Водночас, відповідно до норми п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Президент України представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України. Тобто, це є дискреційними повноваження Президента як глави держави. У цьому контексті є неправдивими твердження пана Портнова про те, що Мінські угоди якось заважають чинному Президенту відстоювати інтереси України, оскільки чинний Президент має такі самі повноваження, як і попередній, і не обмежений у праві керувати зовнішньополітичною діяльністю держави.



- Якби підписання і схвалення Мінських домовленостей дійсно було б державною зрадою і суперечило інтересам держави, то їх слід було б вважати злочинними. Тоді, відповідно до ст. 60 Конституції України, ніхто не мав би їх виконувати. Проте, 9 грудня 2019 року Президент Зеленський підписав Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в Нормандському форматі, у яких підтвердив, зокрема, що Україна повністю віддана повній імплементації Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року.



Як і перша заява Портнова до ДБР у "справі моряків", заява про Мінські домовленості має на меті послаблення позицій України на міжнардній арені в інтересах держави-агресора.



Оскільки у діях Портнова можлива наявність складу злочину, передбаченого статтями 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та 344 (втручання у діяльність державного діяча) КК України, подав Генеральному прокурору заяву, яку публікую".







