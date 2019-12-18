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 Політика України
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Все про:Порошенко (7978) Портнов (162) Головань Ігор (21)

 Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат

Адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси 5 президента України заявив про те, що ініційована Андрієм Портновим справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив.

Як передає Цензор.НЕТ, про це адвокат написав у блозі.

Він зазначив: "Журналіст-початківець Андрій Портнов 15 грудня влаштував в ефірі телеканалу "112 Україна" сеанс самовикриття.

Він прямо заявив, що подав заяву про начебто скоєння П'ятим Президентом України державної зради не через наявність юридичних підстав, а через те, що П. Порошенко "почав збирати майдани".

Подаючи заяву Портнов розумів, що жодних правопорушень Петро Порошенко не скоював, а тому жодного вироку за заявою Портнова постановлено бути не може.

Цитата:

А. Портнов: (...) Державне бюро розслідувань зареєструвало та розпочало досудове розслідування за ст. 111, саме державна зрада. Тому я вважаю, що у рамках цієї кримінальної справи, навіть якщо не вдасться вийти на вирок (на нього, зрозуміло, напевно, не вдасться вийти), але чому б не дослідити, хто, за яких обставин підписував, хто кому радив який пункт додавати (...)

Тим самим Портнов визнав, що справжньою метою подання заяви було створення негативного інформаційного приводу щодо Петра Порошенка, спроба перешкодити ійого діяльності, а також збір інформації про обставини узгодження Мінських домовленостей.

Портнов не міг не знати, що:

- Президент Порошенко не підписував і не погоджував жодного документа, який би суперечив національним інтересам України. Водночас, відповідно до норми п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Президент України представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України. Тобто, це є дискреційними повноваження Президента як глави держави. У цьому контексті є неправдивими твердження пана Портнова про те, що Мінські угоди якось заважають чинному Президенту відстоювати інтереси України, оскільки чинний Президент має такі самі повноваження, як і попередній, і не обмежений у праві керувати зовнішньополітичною діяльністю держави.

- Якби підписання і схвалення Мінських домовленостей дійсно було б державною зрадою і суперечило інтересам держави, то їх слід було б вважати злочинними. Тоді, відповідно до ст. 60 Конституції України, ніхто не мав би їх виконувати. Проте, 9 грудня 2019 року Президент Зеленський підписав Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в Нормандському форматі, у яких підтвердив, зокрема, що Україна повністю віддана повній імплементації Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року.

Як і перша заява Портнова до ДБР у "справі моряків", заява про Мінські домовленості має на меті послаблення позицій України на міжнардній арені в інтересах держави-агресора.

Оскільки у діях Портнова можлива наявність складу злочину, передбаченого статтями 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та 344 (втручання у діяльність державного діяча) КК України, подав Генеральному прокурору заяву, яку публікую".

Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат 01
Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат 02
Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат 03
Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166195
 
   
 Топ коментарі
 
А у зябликов память как у золотых рыбок. Он же в мае должен был сбежать, а в июне сесть, не?
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О, бля, зедротам задурили голову. Скоро у них единственная цель в жизни будут - ждать посадки Пороха. Ведь, как оказалось, состава преступления нет и по Панамским счетам. Так что ждем массовых самоубийств ибо жизнь теряет смысл без перспективы посадки Пороха.
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Тепер тролю Денізу треба ще раз погодитися з Портновим🤗
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Петюнчик вже не знає, кому платити, аби відмазали )))
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Наверное он платил официальным лицам США, ЕС, Франции и Германии, которые все 5 лет твердили чуть ли не каждый месяц, что минским соглашениям НЕТ альтернативы. Выписывайте повестки
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По Корсуне плывут
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Там есть продолжение:
- Мамо, а Порошенка що, вже посадили?
- Ні, він сидить в Раді, керує партією і збирає нові майдани!

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адвокату верить - тоже что преступнику)))
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Це будеш говорити про свого адвоката🤗
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А тут есть Зе🔎 под ником адв ну и дальше
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Разве не Коломойский констатировал факт, что "Порох спас Украину".
Не я, Коломойский. Мне верить не надо. Но ему же ты веришь, верно?
Разве не Гончаруком сказано:«Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но медленно". Да, медленно, не быстро. Но двигалась.
А что сейчас происходит? Сейчас давят на Украину со всех сторон, а теперь еще изнутри давление растет. И куда она теперь двигается, причем быстро? Так что такого страшного было в "всі вже знають". Я, к примеру, не знаю. Но я вижу то, что происходит сейчас. И я знаю, как это называется....
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Портнушечка-душечка сможет заехать на цугундер, где её уже будут ждать любвеобильные зэки. Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат - Цензор.НЕТ 9311
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Петра Лексеевича невозможно арестовать, посадить, привлечь или повредить ему еще каким нибудь способом..
Заговорен...., и пуля наверное его не берет....
Так что будет он в новостях до самой нашей старости...
Придется смирится.... Портнов признал, что инициированное им дело против Порошенко за минские соглашения - политическое и не имеет правовых перспектив, - адвокат - Цензор.НЕТ 819
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А у зябликов память как у золотых рыбок. Он же в мае должен был сбежать, а в июне сесть, не?
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Ilsawn0hr - ну да..., месяцев 5 уже как должен был срок мотать...

Но по ходу Зе вместо него сесть придется....
Все к этому идет...
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ага патриота миллиардера преследуют
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От ета картина. Мне уже немало лет.Кое-то видел, пережил. Но когда вижу етих отца и сына в крови ( кстати помоему ученых)мороз, мороз по шкуре. А внизу вот ети два.. организма? Да простит меня Бог за то, что я желаю им, и наверное хай ето не сбудется. Полностью.
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портянка, ты за Портянку?
Не удивительно, ордынцы за него жопы свои рвут.
Кстати, дай название программы которая вам ботам генерирует дебильные ники.
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О, ***, зедротам задурили голову. Скоро у них единственная цель в жизни будут - ждать посадки Пороха. Ведь, как оказалось, состава преступления нет и по Панамским счетам. Так что ждем массовых самоубийств ибо жизнь теряет смысл без перспективы посадки Пороха.
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Я такого одного знаю, у него вся цель жизни что Петю посадили. И пох на цены, коммуналку и тд
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Если его счастье только в этом, то он имеет большой шанс стать счастливым. Те, кто следят за ценами и уровнем комуналки, счастливыми не станут никогда априори.
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Ссаныч, а жену у вице -президенты слабо?? небось тоже вченая? он тексты 95 канаве писала?
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Ось мені цікаво де зараз той atv. Аууу! Відзовись.
Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат - Цензор.НЕТ 4732
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Стаття 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину -
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
2. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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...о*уевшего портняжку этого, на молекулы б рвзобрал, будучи на месте Порошка..морально.. Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка за мінські угоди - політична і не має правових перспектив, - адвокат - Цензор.НЕТ 377
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Шокопадлу нужно привлечь за минские договорняки, но не при этой паскудной власти
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Зато своим же первым иском против Пороха этот януковский портяночный шнырь заработал себе на 110-ю статью, потому что иск подразумевает что украинские моряки, типа, "нарушили гос.границу РФ".
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Почему эта гнида региональная спокойно живет и мутит воду в Украине? Может надо начинать не с Порошенко с Зеленским ,а с такими донганами как Портнов в первую очередь разбираться и покупать им билеты на Ростов?
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Просто адвокат Головань зондирует почву, - возвращаться Петру Алексеевичу в Украину или пока продолжить тур по странам ЕС и вообще земного шара.
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У меня сестра с Порохом в это воскресенье около Михайловского фоткалась -так что мимо, зебобик)
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наверное - на лисапед поставит...?)) монике зе!лоху - очень страшно, моника лох-42- ссытся: личные дороги, бронированные стекла, десятки бусов охраны...
https://grom-ua.org/node/3404
Для Зеленского закупили бронированные стекла по цене автомобиля
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А хто підписував Будапешский договір від України і віддав ядерну зброю?Той злодій чи ні?
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