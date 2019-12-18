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Все про:Червоний Хрест (149) Донбас (12773) Пристайко (293)

 Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко

До кінця тижня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста зможуть вперше отримати доступ до окупованих територій Донбасу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Розраховуємо, що вже на цьому тижні Червоний Хрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, який за іншими напрямками досі не спостерігається", - сказав він.

Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко 01

Читайте також: Нам не вдалося домовитися про обмін полоненими, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166194
 
 
 Топ коментарі
 
Xoрошая новость. Пусть узнают: кто убил Романа Беспалого; для суда в Гааге очень пригодится эта информация.
Важно помнить что "ЛНР" и "ДНР" - международные террористы.
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Дебильная Приставка, объясни мне, жителю Донецка, кого это я часто вижу по дорогам на белых джипах с большими красными крестами.
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Да-да-да! И морду вареньем намажут! Плавали- знаем!
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Xoрошая новость. Пусть узнают: кто убил Романа Беспалого; для суда в Гааге очень пригодится эта информация.
Важно помнить что "ЛНР" и "ДНР" - международные террористы.
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А Украина уже признала их терорстами? А какие страны призналих? Или это твой мозг так признал...
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Koнечно, признала. Явочным порядком: отстреливает на регулярной основе.
"Бабы ещё нарожают." (маршал Жюкоф)
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А возможно увидеть ссылку на документ признающий ордло терористами. Если нет этого ,тогда с кем воюем?
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Бачили усі, як Червоний Хрест допускали лише туди, де терористи дозволяли. Тобто брехня з усіх боків продовжується.
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и еще...
подгонят толпу ваты и она будет стонать - "Хотим в расеюшку, нас укры ущемляли всю нашу жизнь"
А те расскажут зап.прессе...
Нам это надо?
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Звичайно, що так вони будуть робити. Люди там повністю залежні від російських терористичних військ.
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Ага, уже разогнались. Наивные.Просто киздец какой то.
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Ужас. Говорят что фильмы с утехами расползлись по массе порносайтов. Мучили её несколько лет, негодяи. К тому же, там есть документальное подтверждение что таки да, среди карателей много негров Представителей Красного Креста впервые пустят на оккупированный Донбасс, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4662
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Не юродствуй. Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3469
Помни: "слюхами Земля полнится" (С) Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4438
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Пустите им туда зарина или зомана, что ли... Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4854
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Но она была не из красного креста, а по другой части
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Сказки для лохов. Их пустят только туда куда оркам надо а не туда где нужно
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Дебильная Приставка, объясни мне, жителю Донецка, кого это я часто вижу по дорогам на белых джипах с большими красными крестами.
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Радуйся, что пока красных полумесяцев на белых автомобилях не видишь.
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Я там нижче написала.
Обладнання вони вже передавали і гум.допомогу.
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А можно не писать новости с бредом который несут наши чинуши с глаголами будущего времени.
Пишите когда они будут отчитываться с глаголами в прошедшем.
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Не вірте цій мерзенній і брехливій зе-скотині !!!
https://www.slovoidilo.ua/2017/01/26/novyna/suspilstvo/predstavnyky-chervonoho-xresta-vpershe-vidvidaly-***********-polonenyx-v-doneczku

Представники Червоного Хреста вперше відвідали українських полонених у Донецьку

26 січня 2017, 07:26
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зе-сволота бреше в очі людям і не кривиться.
Пробує з мінусу зробити плюс і показати, що у них є якісь "досягнення".
НЕ вийде.
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