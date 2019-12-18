 Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Розраховуємо, що вже на цьому тижні Червоний Хрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, який за іншими напрямками досі не спостерігається", - сказав він.
Важно помнить что "ЛНР" и "ДНР" - международные террористы.
"Бабы ещё нарожают." (маршал Жюкоф)
подгонят толпу ваты и она будет стонать - "Хотим в расеюшку, нас укры ущемляли всю нашу жизнь"
А те расскажут зап.прессе...
Нам это надо?
Помни: "слюхами Земля полнится" (С)
Гончарук сам в пере пустил)
Обладнання вони вже передавали і гум.допомогу.
Пишите когда они будут отчитываться с глаголами в прошедшем.
https://www.slovoidilo.ua/2017/01/26/novyna/suspilstvo/predstavnyky-chervonoho-xresta-vpershe-vidvidaly-***********-polonenyx-v-doneczku
Представники Червоного Хреста вперше відвідали українських полонених у Донецьку
26 січня 2017, 07:26
Пробує з мінусу зробити плюс і показати, що у них є якісь "досягнення".
НЕ вийде.