 Представників Червоного Хреста вперше пустять на окупований Донбас, - Пристайко

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Розраховуємо, що вже на цьому тижні Червоний Хрест отримає доступ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей. Цей крок означатиме прогрес у Мінському процесі, який за іншими напрямками досі не спостерігається", - сказав він.

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