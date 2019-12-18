 Сторони доклали значних зусиль для звільнення утримуваних осіб до кінця цього року, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала речниця другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила: "Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, з урахуванням рекомендацій, відображених у спільно погоджених підсумках паризького саміту Нормандського формату, у відповідності зі своєю заявою від 17 липня 2019 р., повторно заявляє про свою повну відданість повній та всеохоплюючій реалізації режиму припинення вогню, підкріпленого виконанням всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню.

Сторони дуже грунтовно обговорювали і питання обміну утримуваними. Вони доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення Нормандського саміту з цього питання.

Сьогоднішнє засідання ТКГ в Мінську було останнім в році, що минає. В рамках роботи Тристоронньої контактної групи в 2019 році вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі; зменшити застосування артилерії, мінометів, танків; досягнуто домовленостей щодо розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського; відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська; розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО; забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення".

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