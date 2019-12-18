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 Сторони доклали значних зусиль для звільнення утримуваних осіб до кінця цього року, - Оліфер

Учасники зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України доклали значних зусиль на шляху до звільнення до кінця цього року утримуваних осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала речниця другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона зазначила: "Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, з урахуванням рекомендацій, відображених у спільно погоджених підсумках паризького саміту Нормандського формату, у відповідності зі своєю заявою від 17 липня 2019 р., повторно заявляє про свою повну відданість повній та всеохоплюючій реалізації режиму припинення вогню, підкріпленого виконанням всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню.

Сторони дуже грунтовно обговорювали і питання обміну утримуваними. Вони доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення Нормандського саміту з цього питання.

Сьогоднішнє засідання ТКГ в Мінську було останнім в році, що минає. В рамках роботи Тристоронньої контактної групи в 2019 році вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі; зменшити застосування артилерії, мінометів, танків; досягнуто домовленостей щодо розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського; відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська; розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО; забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На відміну від ОРДЛО Україна виконала домовленості нормандської четвірки, досягнуті в жовтні 2016 року, - Оліфер про підсумки засідання ТКГ у Мінську

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166193
 
 
 Топ коментарі
 
Сили докладали, а в результаті нічого не зробили.
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и что? усилия прилагали значительные. но на выходе что? пшик? "а как дышал..." © анекдот
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Весь пар на розслідування Шеремета пішов, і на інші пусті справи, під ялинку нема чого покласти, рейтинг здувся.
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Сили докладали, а в результаті нічого не зробили.
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и что? усилия прилагали значительные. но на выходе что? пшик? "а как дышал..." © анекдот
 показати весь коментар
 
 
Весь пар на розслідування Шеремета пішов, і на інші пусті справи, під ялинку нема чого покласти, рейтинг здувся.
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Нехай хоч всеруться...як скаже путлєр,так і буде!!?
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Парижские договоренности тают прямо на глазах.
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Очень жаль, все таки , вероятней всего, Россия ГАНДоны.
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