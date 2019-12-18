 Екологи Німеччини виступили проти добудови "Північного потоку-2"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в сюжеті Deutsche Welle.

У матеріалі наголошується, що після отримання дозволу від Данії на прокладку труб в її територіальних водах для того, щоб прокласти решту газопроводу, компанії-оператору проєкту Nord Stream 2 AG потрібно продовжити дозвіл на будівництво в Німеччині ще на кілька місяців.

"Збільшення часу будівництва насамперед позначається на перелітних птахах. Ділянка трубопроводу, який зараз будується, перебуває в зоні європейського пташиного заповідника. У найближчі кілька місяців туди прилетять понад мільйон морських птахів. Саме тому спочатку планувалося завершити будівництво до кінця грудня, щоб не завдавати шкоди перелітним птахам", - представник німецької неурядової організації "Союз охорони природи та біорізноманіття"(NABU) Кім Детлофф.

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Раніше ця організація вже оскаржувала дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу в суді.

При цьому екологи зазначають, що оскільки залишилося побудувати лише 7-8% трубопроводу, боротися з будівництвом "Північного потоку - 2" стає дедалі складніше.

Важливість термінів завершення будівництва газопроводу зросла у зв'язку зі схваленням 17 грудня сенатом США санкцій щодо газопроводу, які мають незабаром набрати чинності після підписання президентом. Після цього, як очікується, впродовж 60 днів буде підготовлено звіт про порушників відповідного закону, а потім їм буде надана можливість упродовж 30 днів вийти з проєкту. Рішення про введення санкцій ухвалюватиметься щодо тих, хто з нього не вийде.