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Все про:газопровід (225) екологія (497) Північний потік (418)

 Екологи Німеччини виступили проти добудови "Північного потоку-2"

Екологічні організації в Німеччині домагаються заборони на продовження будівництва газопроводу "Північний потік - 2" взимку і навесні 2020 року, оскільки будівництво може перешкодити мільйону перелітних птахів у регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в сюжеті Deutsche Welle.

У матеріалі наголошується, що після отримання дозволу від Данії на прокладку труб в її територіальних водах для того, щоб прокласти решту газопроводу, компанії-оператору проєкту Nord Stream 2 AG потрібно продовжити дозвіл на будівництво в Німеччині ще на кілька місяців.

"Збільшення часу будівництва насамперед позначається на перелітних птахах. Ділянка трубопроводу, який зараз будується, перебуває в зоні європейського пташиного заповідника. У найближчі кілька місяців туди прилетять понад мільйон морських птахів. Саме тому спочатку планувалося завершити будівництво до кінця грудня, щоб не завдавати шкоди перелітним птахам", - представник німецької неурядової організації "Союз охорони природи та біорізноманіття"(NABU) Кім Детлофф.

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Раніше ця організація вже оскаржувала дозвіл на будівництво і експлуатацію газопроводу в суді.

При цьому екологи зазначають, що оскільки залишилося побудувати лише 7-8% трубопроводу, боротися з будівництвом "Північного потоку - 2" стає дедалі складніше.

Важливість термінів завершення будівництва газопроводу зросла у зв'язку зі схваленням 17 грудня сенатом США санкцій щодо газопроводу, які мають незабаром набрати чинності після підписання президентом. Після цього, як очікується, впродовж 60 днів буде підготовлено звіт про порушників відповідного закону, а потім їм буде надана можливість упродовж 30 днів вийти з проєкту. Рішення про введення санкцій ухвалюватиметься щодо тих, хто з нього не вийде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166192
 
   
 Топ коментарі
 
Экологи Германии выступили против//

А еще Дуня Педалькина выступила против.. Результат аналогичный.
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Да что ж такое - уже все за нас, одни мы - против
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Грету на сп-2 не выпускают. Кукловоды полезных зелёных евроидиотов мочат голландскую газодобычу, атомную и угольную энергетику. В интересах лоббистов сп-2. Было бы странно, чтоб система дала сбой.
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Экологи Германии выступили против//

А еще Дуня Педалькина выступила против.. Результат аналогичный.
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90 дней отсрочки? Ну это реально адские санкции...
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Они вообще вредные. Даже Гренландию зажали Трампу продать. Да и Нильс у них с гусями куда-то летал постоянно. Короче мутные какие-то.
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Нильс нормально все делал. С помощью волшебной дудочки завел стадо крыс под воду, то есть утопил. То же самое сейчас проделывает ***** с росисянами.
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І коли ж чекати переселення в підводне царство останнього зайвохромосомного?
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піди, проблюйся деінде в іншому місці, алконавте
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Все залежить від ККД тієі "чарівноі дудочки", на якій ***** своі мотиви виграє.
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может помешать миллиону перелетных птиц в регионе Экологи Германии выступили против достройки "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8095 В перелетных значатся птицы из восточнее Одера.
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Кроты могут пострадать. Оказывается они и зимой не спят. Как не приеду на дачу, так новая кучка.
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То у тебя соседские алкаши на участке опорожняются. Ты бы эти кучки потыкал чы шо.
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У нас нет алкашей, все серьезные люди.
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Говорят же - нет алкашей, какие ментовские?
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литвин, твоя невозмутимость великолепна. Спокойно так с тонким юмором, без обид, матов. Настоящий тролль культурного понимания между народами.
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заставить зеленых дураков топить против их спонсора путина, - это высший пилотаж=)))
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Это не те зелёные, которые полезные дураки Газпрома, это залётные какие-то, которые вряд ли что решают. Сейчас их поставят на место.
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Да что ж такое - уже все за нас, одни мы - против
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Це радує! Мільярди закопані,а під кінець одні палки в колеса путлєра!Гляди,під весну,після птахів,і риба на нерест піде,кине ікру,не дай Бог не там де треба...І знову екологи до суду... Вот така фуйня малята з цим газопроводом..
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Пісі міст підйобує,а оптиміст каже,що сміється той,хто сміється останнім...
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Как то все происходит не сурьезно, вкидают разную х........ и мол народ смотри, что происходит, да быть Потоку - 2, быть и не х..... мусолить эту тему. Ну. мы не та страна, что бы решать такие проблемы. Последние мы в странах Европы. Великие, могучие, но последние. И это правда, хотя и горько об этом вспоминать.
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Умничай Сопля, умничай, тебе в этой стране жить.
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Козломордий,це ти тут умнічаєш!А я лише одне слово написав,без образ! А ти зразу перейшов на особистість,показуючи своє гниле кацапсинське нутро!Я і при сересер непогано жив,і при Україні непогано,так як хочу живу!!!!
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Екологія справа тонка. Права молюсків і всьо такоє.
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Грету на сп-2 не выпускают. Кукловоды полезных зелёных евроидиотов мочат голландскую газодобычу, атомную и угольную энергетику. В интересах лоббистов сп-2. Было бы странно, чтоб система дала сбой.
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И вот спрашивается: ну, при чём тут старый, добрый дядюшка Сэм ??? Но мы-то с вами знаем... Екологи Німеччини виступили проти добудови "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2263
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В "дядькові Сему" після Трампа можуть прийти до влади зеленочні фундаменталісти, там то прогрес екології ломанеться, от тільки експорт вуглеводнів з США чутка всохне не встигши толком розпочатись Екологи Німеччини виступили проти добудови "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9030
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Хай тоді Грета на вітрильнику через океан плаває.
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Її і в цій частині світу непогано кормлять.
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Жаль не пингвины, а пичужки какие-то даже не поименованные. Слабенько. Пингвины гомосечат по жёсткому там промеж себя. Евросердца бы точно дрогнули.
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дойче грюн пис хочет русню набутылизиролвать. И это правильно и это мордве напользу.
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Теперь посмотрим что скажет Гретта за родных птичек
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