 У 2020 році почне роботу Державна соціальна служба, яка контролюватиме надання соцвиплат, - Соколовська

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Як зазначила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, Державна соціальна служба відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері контролю за наданням соціальних виплат, дотриманням вимог законодавства при наданні соціальної підтримки.
"Служба стане цивілізованим і прогресивним інструментом для того, щоб всі були переконані, що допомогу отримують ті, хто потребує, і кошти соціальної сфери не є предметом для шахрайства і маніпуляцій", - підкреслила Соколовська.
Міністр запевнила, що введення дієвого контролю з боку держави дозволить посилити адресність державних виплат і надавати їх найбільш незахищеним верствам населення.
теперь от вазелина отвернутся инвалиды и одинокие мамочки
знаете что это значит? эти уроды полезут в ЗВР
Покажете мастер-класс порохоботам, как нужно поддерживать своего президента?
Киев завтра парализован?😉
Георгий Тука
@tuka_george
·1 ч
Наперстки крутятся с удвоенной скоростью!
Соболев: - На Аграрном комитете раздали правки к Закону о земле и в таблице уже указано: «учтена», «не учтена», «учтена частично»...
Более 600 страниц.
Еще ДО заседания
Комитета!!!
Красавцы!..
Георгий Тука
@tuka_george
·4 ч
Що, наперстки продовжуються? Недоторканість зняли так, що Генеральний прокурор, відтепер, є одноосібним володарем депутатської цноти.
Але ж, ЗНЯЛИ!
Що, референдум хочете?
Вам щось не подобається?
Та, яке ваше діло?
Ви що, депутати?!!
То, сидіть і не пердіть!..