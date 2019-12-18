 У 2020 році почне роботу Державна соціальна служба, яка контролюватиме надання соцвиплат, - Соколовська

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, Державна соціальна служба відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері контролю за наданням соціальних виплат, дотриманням вимог законодавства при наданні соціальної підтримки.

"Служба стане цивілізованим і прогресивним інструментом для того, щоб всі були переконані, що допомогу отримують ті, хто потребує, і кошти соціальної сфери не є предметом для шахрайства і маніпуляцій", - підкреслила Соколовська.

Міністр запевнила, що введення дієвого контролю з боку держави дозволить посилити адресність державних виплат і надавати їх найбільш незахищеним верствам населення.

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