EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  879  25
Все про:субсидія (329) Міністерство соціальної політики (358) Юлія Соколовська (16)

 У 2020 році почне роботу Державна соціальна служба, яка контролюватиме надання соцвиплат, - Соколовська

Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів було схвалено постанову "Деякі питання Державної соціальної служби України", що дає можливість почати її роботу в 2020 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, Державна соціальна служба відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері контролю за наданням соціальних виплат, дотриманням вимог законодавства при наданні соціальної підтримки.

"Служба стане цивілізованим і прогресивним інструментом для того, щоб всі були переконані, що допомогу отримують ті, хто потребує, і кошти соціальної сфери не є предметом для шахрайства і маніпуляцій", - підкреслила Соколовська.

Міністр запевнила, що введення дієвого контролю з боку держави дозволить посилити адресність державних виплат і надавати їх найбільш незахищеним верствам населення.

Читайте також: Законопроєкт Мінсоцполітики дозволить збільшити прожитковий мінімум майже удвічі, - Соколовська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166191
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай ця служба перевіряє астрономічні зарплати судей та високопосадовців, а не жалюгідні пенсії українців.
 показати весь коментар
 
правильно. урезать соцвыплаты и тех кто их получает!
теперь от вазелина отвернутся инвалиды и одинокие мамочки
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
правильно. урезать соцвыплаты и тех кто их получает!
теперь от вазелина отвернутся инвалиды и одинокие мамочки
 показати весь коментар
 
 
Нехай ця служба перевіряє астрономічні зарплати судей та високопосадовців, а не жалюгідні пенсії українців.
 показати весь коментар
 
 
А кто проверяет ублюдков корупционеров судей , прокуроров , министров , депутатов ? Лучше бы создали расстрельный орган и расстрелять тысяч 50 чиновников , а не увольнять .Всю Кончу -Заспу и Козын можно смело уничтожать = там ворьё на ворье .
 показати весь коментар
 
 
Якщо зроблять "растрельний орган", то розстріляють незахищених. Чиновники залишаться на місцях.
 показати весь коментар
 
 
Подобное тебе быдло уже приходило к власти 100 лет назад. Отнять и поделить, враги народа, расстрелять. Кончилось голодомором. Но какое то время быдло было счастниво.
 показати весь коментар
 
Кабмин принял решение привлечь дополнительно 10 млрд грн заимствований для бесперебойного финансирования страны в январе 2020 года

знаете что это значит? эти уроды полезут в ЗВР
 показати весь коментар
 
 
Стрелок - "...знаете что это значит? эти уроды полезут в ЗВР". Проанализировал твой коммент, на 100 проц. ты прав
 показати весь коментар
 
 
надо больше чиновников...а то народ совсем распоясался
 показати весь коментар
 
Наюсь это сарказм, так по приколу. " Країна в смартфоні"
 показати весь коментар
 
 
Зелефилы, идёте завтра по призыву Арахамии поддерживать обиденного яЗеленского?

Покажете мастер-класс порохоботам, как нужно поддерживать своего президента?

Киев завтра парализован?😉
 показати весь коментар
 
 
Alexandr Slavich - зелофилі вместе со своим кумиром зеленім говном уже спят. В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская - Цензор.НЕТ 655
 показати весь коментар
 
 
Тільки що в новинах показали курку, що грає дзьобом на піаніно. Чогось президент згадався... Чого б то? Він же ж не дзьобом.😉
 показати весь коментар
 
 
У курки хера не має. Там гузно, як власне у тк.зв. прєзидента ротяка В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская - Цензор.НЕТ 1836
 показати весь коментар
 
Ну шо блин, бедного украинца опять проверять, как он выживает при европейских ценах и африканских доходах? А олигархов и чиновников некому проверять, как всегда, у них эпоха богатства ни при какой власти не заканчивается.
 показати весь коментар
 
 
субсидии это происки соевого барыги...эпоха бидности закончилась, а значит народ сможет платить и без подачек государства
 показати весь коментар
 
 
И все кто обижает Бубочку - биомасса. (с.папа Бубочки)
 показати весь коментар
 
 



Георгий Тука

@tuka_george

·1 ч

Наперстки крутятся с удвоенной скоростью!
Соболев: - На Аграрном комитете раздали правки к Закону о земле и в таблице уже указано: «учтена», «не учтена», «учтена частично»...
Более 600 страниц.
Еще ДО заседания
Комитета!!!
Красавцы!.. В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская - Цензор.НЕТ 2373
 показати весь коментар
 
 



Георгий Тука

@tuka_george

·4 ч

Що, наперстки продовжуються? Недоторканість зняли так, що Генеральний прокурор, відтепер, є одноосібним володарем депутатської цноти.
Але ж, ЗНЯЛИ!
Що, референдум хочете?
Вам щось не подобається?
Та, яке ваше діло?
Ви що, депутати?!!
То, сидіть і не пердіть!.. В 2020 году начнет работу Государственная социальная служба, которая будет контролировать предоставление соцвыплат, - Соколовская - Цензор.НЕТ 5603
 показати весь коментар
 
 
И опять мы будем платить за контролирование контролирующих, и опять окажется, что толи контролирующих мало, толи зарплата у них недостаточна
 показати весь коментар
 
 
40 тыс. мало министрам и каким-то главам каких то администраций ...И это при том что у них не проверяемые госдоплаты, на которые верификация Зе не распространяется....
 показати весь коментар
 
Социальна спєцслужба, чи спєцсоциальна служба? У 2020 році почне роботу Державна соціальна служба, яка контролюватиме надання соцвиплат, - Соколовська - Цензор.НЕТ 8514
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору