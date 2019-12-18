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Все про:Дрогобич (28) Кабмін (3139) Львівщина (1003) обвал (57) ОДА (711)

 Кабмін виділить кошти для постраждалих у результаті обвалу будинку в Дрогобичі, - перший заступник голови Львівської ОДА Лозинський

Уряд 18 грудня розглянув питання про виділення коштів для постраждалих мешканців 59 квартир будинку, що обвалився в Дрогобичі Львівської області.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України нарешті розглянуто питання про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету України для жителів 59 квартир, які постраждали в результаті обвалення будинку в місті Дрогобичі", - написав Лозинський.

Він додав, що в ОДА тепер очікують офіційного опублікування документа і узгодження всіх переліків.

Кабмін виділить кошти для постраждалих у результаті обвалу будинку в Дрогобичі, - перший заступник голови Львівської ОДА Лозинський 01

Читайте також: Руйнування середньої несучої стіни підвалу стало причиною обвалу під'їзду будинку в Дрогобичі, - міськрада. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166188
 
 
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Бував я в Дрогобичі у 90-х роках. На той час там була тотальна бідність і місцевих жителів можна було лише жаліти. Мабуть і будинки не перевірялися.
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Были бы страховые компании , а не жулики, и не надо было бы с бюджета выплачивать в таких случаях....В Германии нет такого, только страховка.
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вот дятлы. разрушили в подвале несущую стену.
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