 Кабмін виділить кошти для постраждалих у результаті обвалу будинку в Дрогобичі, - перший заступник голови Львівської ОДА Лозинський

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України нарешті розглянуто питання про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету України для жителів 59 квартир, які постраждали в результаті обвалення будинку в місті Дрогобичі", - написав Лозинський.

Він додав, що в ОДА тепер очікують офіційного опублікування документа і узгодження всіх переліків.

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Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.