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 У Мінську не вдалося визначити дату нового перемир'я, домовилися продовжити оголошене в липні, - Пристайко

Учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі не змогли узгодити нове перемир'я на сході України і домовилися про продовження оголошеного в липні поточного року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні ми хотіли отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я. Водночас, було вирішено, що давайте продовжуватимемо те перемир'я, яке було оголошено в липні... Але хочу нагадати, що 40 осіб загинуло під час цього перемир'я", - сказав Пристайко.

Крім того, повпред Росії в ТКГ Борис Гризлов сказав журналістам в Мінську, що сторони підтвердили готовність до безстрокового припинення вогню, про яке домовилися в липні цього року. "Сторони підтвердили прагнення до виконання всіх необхідних заходів щодо підтримки режиму припинення вогню, відповідно до заяви сторін про введення безстрокового режиму припинення вогню від 17 липня", - сказав Гризлов.

Він також сказав, що українська сторона "як і раніше відмовляється обговорювати питання про розведення сил і засобів уздовж всієї лінії розмежування, хоча зрозуміло, що три чергові ділянки мають розглядатися тільки як черговий етап, як крок до повного розведення сил і засобів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам не вдалося досягти прогресу, - Пристайко про питання обміну утримуваних осіб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166187
 
 
 Топ коментарі
 
та да. такое перемирие... каждый день потери
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ЗЕбилы только отступают и строят мосты сепарам и соглашаюца на все их условия, а в ответ сепары им по губам водят как хотят. На кого работает эта ЗЕбанда???..точно не на Украину.
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невероятные успехи от бога переговоров бубочки, старое "перемирие" с кучей убитых с нашей стороны и никого из руцькомирных
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та да. такое перемирие... каждый день потери
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Не кажіть. Просто жесть. Мало війська відвели. Зєля хоч розуміє, що своїми "Я нє лох" він пуцина не переконав?
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Перемирие с 40 погибшими?

а может лучше АРТОЙ орков зачистить ?

как при Порохе......
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Пропоную відвести війська ще на пару кілометрів.
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на 25 - гаубицами не достанут....
на 125 - -можно не бояться Торнадо....
на 555 - нам не страшны Искандеры...

а на планете Глюк москалей вообще можно не бояться
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самое время провести ракетные стрельбы на 1200 км. по надводным и наземным целям.
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невероятные успехи от бога переговоров бубочки, старое "перемирие" с кучей убитых с нашей стороны и никого из руцькомирных
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Ну и чем отличается Параша от зеленого, те же игры в перемирия с ростеррористами
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Алени зеленые. Отводите дальше, пока вам по губам водят.
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Взагалі ні про що не домовились. Значить орки, за наказом *****, підуть у наступ, принаймі спробують.
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Ага. Тоесть убитый каждый день ето называется июльское перемирие которое всех устраивает? А стоило ехать на переговоры ради только домашнего задания от *****?
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«добро пожаловать» в реалитет............
А ведь говорили/писали//предупреждали=>нет веры кацапам.........
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Шо то я не понял...
Они это называют перемирием? А шо ж такое мир - это когда не стреляют через день - вчера и завтра! А сегодня - всегда стреляют...
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ЗЕбилы только отступают и строят мосты сепарам и соглашаюца на все их условия, а в ответ сепары им по губам водят как хотят. На кого работает эта ЗЕбанда???..точно не на Украину.
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Ну орки же сказали что им нужна вся донецая и луганская область. Сомневаюсь что они без спроса ***** ето изрыгнули. Вот вам результат ваших перемирий и договоренностей. ***** и орки почуствовали что Украину которая устала воевать можно дожать.
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с точки зрения бубочки переговоры выглядят так - все выдвигают свои требования и сходятся посередине, а на деле тебя посылают если твои позиции не подкреплены чем-то, вот бубочку и послали, позиция на коленях не впечатлила никого
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Как эти суки ради обогащения сдают страну не их страна а место заработка отсюда все что мы имеем тысячи смертей а им деньги под горло

«Формула Штайнмайера» в обмен на колеса Пинчука? Как семья Кучмы заработала миллионы Декабрь 18, 2019Без рубрикиКомментарии
В Минске не удалось определить дату нового перемирия, договорились продлить объявленное в июле, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1055Олигарх и зять второго президента Украины Виктор Пинчук получил особые условия экспорта в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Произошло это сразу после того, как его высокопоставленный родственник занял должность представителя в Трехсторонней контактной группе в Минске.
В конце июля Евразийская экономическая комиссия в Москве неожиданно разрешила Пинчуку продавать стальные цельнокатаные колеса без пошлины в 34,22%, а уже через несколько месяцев Кучма внес свою лепту в подписание «формулы Штайнмайера», из-за которой в Украине вспыхнула целая череда протестов.
В тему - Семенченко: подписанием «формулы Штайнмайера» Кучма легализировал ЛДНР
Россия фактически «подарила» родственнику второго президента миллионы долларов.
Об этом рассказывается в сегодняшнем в материале OBOZREVATEL.
Помог Кучма? Подарок для Пинчука от России
Украина согласилась на «формулу Штайнмайера», выборы на оккупированной Россией территории будут проводить до получения контроля над границей, а Донецкая и Луганская области навсегда получат «особый статус». На такие шаги согласился президент Владимир Зеленский после того, как Леонид Кучма стал его представителем в Минске.
В тему - Пинчук тайком ездит в АП Зеленского - «Схемы»
Буквально за несколько месяцев до этого Россия пошла практически на уникальный шаг. Против украинских компаний постоянно усиливают санкции, а вот бизнес Пинчука получил преференции.

Его компания «Интерпайп», которая производит и продает в РФ и страны СНГ стальные цельнокатаные колеса, была освобождена от огромной пошлины. Если раньше они должны были платить в бюджет страны-агрессора 34,22% (а это почти 7,8 млн долларов в месяц), то сейчас все эти деньги будут оседать в кармане родственника Кучмы.

Всего «Интерпайп» продает в РФ и соседние страны свою продукцию на сумму около 234 млн долларов в год. Официально причина, по которой их освободили от заградительных мер - потребность в продукции. Но на самом деле, как показала практика, Россия использует пошлины в качестве политического давления, независимо от потребностей собственного рынка. «Интертайп» им действительно нужен, они фактически монополисты в своем сегменте продукции, но также попали под санкции. Пошлины действовали до тех пор, пока Леонид Данилович не стал представлять Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Несмотря на все санкции, родственник второго президента и до этого успешно торговал с агрессором. Президент Владимир Зеленский при этом отправляет на переговоры с Россией того, чья семья непосредственно зависит от агрессора.
Возникает вопрос: почему Россия решила сделать подарок для семьи Кучмы в размере 93,6 миллионов долларов в год? Именно столько они должны были заплатить в виде пошлины, но не заплатят. Также интересно, не помешает ли такой конфликт Кучме действовать в интересах Украины?
Не трубами едиными: Пинчука обвинили в скандале с выводом денег МВФ
Накануне всплыла возможная связь Пинчука со спецслужбами России. Такое заявление сделал народный депутат Андрей Деркач (внефракционный). Он показал якобы оригинал подписки олигарха.
В этом документе говорится, что олигарх в 1987 году обязался сотрудничать с Комитетом госбезопасности СССР под именем «Валерий». Нардеп также заявил, что Пинчук якобы сворачивает весь свой бизнес и собирается бежать из Украины, ведь против него развернется массированная атака.

А вот в пресс-службе его Фонда всю информацию очень кратко опровергли. Мол, все это ложь. «Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука», - сказано в заявлении.

И Пинчук, и Деркач родом из Днепра. Более того, отец нардепа в свое время работал в КГБ СССР и мог лично участвовать в вербовке будущего олигарха. Поэтому расписка (ее подлинность стоит еще доказать) вполне могла попасть в семью Деркача.
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где ЗЕлёные адепты - пусть заклеймят бубочку за перемирие...!
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такими темпами сто лет будут идти эти никчемные разговоры. а потом это назовут Столетней Войной между...
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Зе хоч сам розуміє, що майже нічого не зроблено?
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Интересно будет послушать его оправдания, ведь Кучма уже выполняет установки не Петра, а делающего вид миротворца Зеленского! А результат все тот же, а точнее, его вообще нет!
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Зебіли, ось ваш бубочка і закінчив війну, швидко так у нього все вийшло. А головне, що не збрехав.
Відпочивайте, ви ж так усталі ат вайни.
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Вова, двай строй МЕжигорье и сваливай на Ростов ! У Мінську не вдалося визначити дату нового перемир'я, домовилися продовжити оголошене в липні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6695
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Перемирия начал Пеца,и не стрелять тоже
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Та успокойся ты уже. Полгода как все перемирия и не стрелять - это щаслуга зели.

Я понимаю, что биомасса инертна, но полгода уже,мля. Включайтесь!
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В 14-м в июне вместо того что бы изгнать врага Пеца объявил первое перемирие,зачем?
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Если вступаешь в полемику и не умеешь обьяснить то какого кара здесь висишь?
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Мир в Минске подписали посол Михаил Зурабов и Леонид Кучма.это было 5 сентября 2014 года.Других подписей на той бомаге НЕ,
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Самый умный?Хто того упыря назначил? Или ты думаешь "нихто" от своего имени ту бумажку подписывал?
У Мінську не вдалося визначити дату нового перемир'я, домовилися продовжити оголошене в липні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6424
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Я умею объяснить. Я лишь не умеб объяснить тем, кого я в удалённом коменте назвал. Ну вот реально я хз, как вате объяснить, что никаких фпшистов в Украине нет и их засранные сортиры НАТО не нужны. Не могу им объяснить.

Так же и тому, кому порох в 14-м году помешал всех победить я тоже хз, как объяснить, что они долбо...не слишком умные, короче.😉
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Ти деніз за собою слідкуй, коли хочеш вбивати порохоботів🤔
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В Первую Мировую войска немецкого Кайзера Вильгельма братались с войсками немецкого сЦаря Николашки,которые были Кузенами,их матери были родными сестрами.Два немца воевали друг против друга.братаны блин
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Ну що, Зєєєля, треба просто перестати стріляти? Скажеш що ти не знав, що був наївний як ворона?
Ні, шлемазл, ти все знав! ТИ ПРОСТО БРЕХАВ, ЩОБ ПРОЛІЗТИ ДО ВЛАДИ!
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В июле было "хлебное", сейчас по предложению главного "миротворца"- "кокаиновое". У Мінську не вдалося визначити дату нового перемир'я, домовилися продовжити оголошене в липні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8783
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А Петя обещал закончить войну за две недели.
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А Зеля обещал сдать Украину Ху*лу за 2 недели, и в отличие от Пети он своё обещание сдержал. У Мінську не вдалося визначити дату нового перемир'я, домовилися продовжити оголошене в липні, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7699
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А Липецкую фабрику чего не продал, подписал выборы, а потом границу, трусился пёс за свою фабрикцу.
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Оставь ты мне здесь Петю припоминать. "Подвиги" твоего писюниста-роялиста за первые полгода переплюнули Петины "подвиги" за все его 5 лет.
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Такое не переплюнуть, тысячи погибших и набитые карманы.
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Ты считай, сколько погибших и сколько набитых карманов уже случилось при Зеле.
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Прийшов Святий Миколай від зенелоха з пустою торбою, фуйло розвів усіх, просто він завжди бреше, це така кацапсько-ординська тактика, Пристайко займись Україною і українцями, поки не звільнили.
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ДРИСТАЙКО ОБОСРАЛСЯ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОСТРЕЛУШЕК К 20 -21 ЧИСЛУ ЧЕГО И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ, ТОЖЕ САМОЕ БУДЕТ И С ГАЗОМ, КАЦАПНЯ СТАВИТ НЕИСПОЛНИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБ СВОЕМУ ЛОХТОРАТУ В ЯЩИКЕ ВТИРАТЬ ЧТО СМОТРИТЕ ВОН ТАМ УКАИНА ЗАМЕРЗАЕТ И ВАЙНА
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Вообщем результат встречи в Париже равен нулю. По сведениям российских политологов Путин разъярен и хочет проверить на прочность наши ВСУ какой-то военной операцией в течении полугода.
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Я ТОЛЬКО ЗА, МОЖЕТ ЗЕЛЕНЬ ТОГДА ПРОЗРЕЕТ И НЕ БУДЕТ ЛЕПЕТАТЬ СКАЗКИ ПРО НАДО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ
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Припиніть талдичити про 0.
Результат мінусовий.
Невже ще не видно ?
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Все лозунги нынешней власти оказались дыркой от бублика. Все мыслящие понимали это с самого начала. Но Наріт - наш инфантильный и недоумкуватый наріт как всегда верил в Голоботька и одебиливающие сериалы. Но "передовые"и "патриотичные" журналисты, всякие платные антифашисты с антикоррупционерами, считающие себя пупами земли, глашатаи "новой власти"-: это ВАША ВИНА! Это ВЫ привели ЭТО на нашу голову! Берите теперь бандуры и пойте о горькой судьбине...
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Ну что г-н Зеленский, пора признавать фиаско. Лох вы 42 летний и страну олошарили.
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Ну шо тут скажеш-лише одне:розвели 42 річне кошеня
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это хорошо, что не будет 3003 мыролюбных реформистских перемирий. но это удар по свиновальцманизму.
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А че продлить. Обявляй - новогоднее 4.
Продолжай то что петюня делал. Ты ведь его политику продолжаешь.
А ещё лучше для доказательства вашей веры в такую политику - отправьте свои семьи на передок. Отдыхать. Ведь перемирие.
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Ми знаємо: "успіх за успіхом".
Тобто з липня по грудень (ще не скінчився) загинуло 40 наших військових ?
Помогло =нє стрєлять= гундосої тлі ?
То як там з =закінченням= війни і домовлянням посередині ?
Зато мостик побудували ... війська відвели ... укріплення знищили ... зручності на КПП створюєте ... пенсії збираєтеся платити без документів і перевірок ...

"Патріоти", що ще скажеш ...
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Обещанное в Париже "постоянное перемирие". Ешьте,зелики,не обляпайтесь. Сивоха пусть на экскурсию съездит туда,а не воняет в Киеве. Мир же ж.
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А зачем же новое перемирие или продление старого, если и так сплошное перемирие?
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соевая логика: долой перемирий. свести войска. активизировать войну, чтоб кровища реками текла.
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