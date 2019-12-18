 У Мінську не вдалося визначити дату нового перемир'я, домовилися продовжити оголошене в липні, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Сьогодні ми хотіли отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я. Водночас, було вирішено, що давайте продовжуватимемо те перемир'я, яке було оголошено в липні... Але хочу нагадати, що 40 осіб загинуло під час цього перемир'я", - сказав Пристайко.

Крім того, повпред Росії в ТКГ Борис Гризлов сказав журналістам в Мінську, що сторони підтвердили готовність до безстрокового припинення вогню, про яке домовилися в липні цього року. "Сторони підтвердили прагнення до виконання всіх необхідних заходів щодо підтримки режиму припинення вогню, відповідно до заяви сторін про введення безстрокового режиму припинення вогню від 17 липня", - сказав Гризлов.

Він також сказав, що українська сторона "як і раніше відмовляється обговорювати питання про розведення сил і засобів уздовж всієї лінії розмежування, хоча зрозуміло, що три чергові ділянки мають розглядатися тільки як черговий етап, як крок до повного розведення сил і засобів".

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