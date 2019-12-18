 У Мінську не вдалося визначити дату нового перемир'я, домовилися продовжити оголошене в липні, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".
"Сьогодні ми хотіли отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я. Водночас, було вирішено, що давайте продовжуватимемо те перемир'я, яке було оголошено в липні... Але хочу нагадати, що 40 осіб загинуло під час цього перемир'я", - сказав Пристайко.
Крім того, повпред Росії в ТКГ Борис Гризлов сказав журналістам в Мінську, що сторони підтвердили готовність до безстрокового припинення вогню, про яке домовилися в липні цього року. "Сторони підтвердили прагнення до виконання всіх необхідних заходів щодо підтримки режиму припинення вогню, відповідно до заяви сторін про введення безстрокового режиму припинення вогню від 17 липня", - сказав Гризлов.
Він також сказав, що українська сторона "як і раніше відмовляється обговорювати питання про розведення сил і засобів уздовж всієї лінії розмежування, хоча зрозуміло, що три чергові ділянки мають розглядатися тільки як черговий етап, як крок до повного розведення сил і засобів".
а может лучше АРТОЙ орков зачистить ?
как при Порохе......
на 125 - -можно не бояться Торнадо....
на 555 - нам не страшны Искандеры...
а на планете Глюк москалей вообще можно не бояться
А ведь говорили/писали//предупреждали=>нет веры кацапам.........
Они это называют перемирием? А шо ж такое мир - это когда не стреляют через день - вчера и завтра! А сегодня - всегда стреляют...
«Формула Штайнмайера» в обмен на колеса Пинчука? Как семья Кучмы заработала миллионы Декабрь 18, 2019Без рубрикиКомментарии
Олигарх и зять второго президента Украины Виктор Пинчук получил особые условия экспорта в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Произошло это сразу после того, как его высокопоставленный родственник занял должность представителя в Трехсторонней контактной группе в Минске.
В конце июля Евразийская экономическая комиссия в Москве неожиданно разрешила Пинчуку продавать стальные цельнокатаные колеса без пошлины в 34,22%, а уже через несколько месяцев Кучма внес свою лепту в подписание «формулы Штайнмайера», из-за которой в Украине вспыхнула целая череда протестов.
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Россия фактически «подарила» родственнику второго президента миллионы долларов.
Об этом рассказывается в сегодняшнем в материале OBOZREVATEL.
Помог Кучма? Подарок для Пинчука от России
Украина согласилась на «формулу Штайнмайера», выборы на оккупированной Россией территории будут проводить до получения контроля над границей, а Донецкая и Луганская области навсегда получат «особый статус». На такие шаги согласился президент Владимир Зеленский после того, как Леонид Кучма стал его представителем в Минске.
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Буквально за несколько месяцев до этого Россия пошла практически на уникальный шаг. Против украинских компаний постоянно усиливают санкции, а вот бизнес Пинчука получил преференции.
Его компания «Интерпайп», которая производит и продает в РФ и страны СНГ стальные цельнокатаные колеса, была освобождена от огромной пошлины. Если раньше они должны были платить в бюджет страны-агрессора 34,22% (а это почти 7,8 млн долларов в месяц), то сейчас все эти деньги будут оседать в кармане родственника Кучмы.
Всего «Интерпайп» продает в РФ и соседние страны свою продукцию на сумму около 234 млн долларов в год. Официально причина, по которой их освободили от заградительных мер - потребность в продукции. Но на самом деле, как показала практика, Россия использует пошлины в качестве политического давления, независимо от потребностей собственного рынка. «Интертайп» им действительно нужен, они фактически монополисты в своем сегменте продукции, но также попали под санкции. Пошлины действовали до тех пор, пока Леонид Данилович не стал представлять Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске.
Несмотря на все санкции, родственник второго президента и до этого успешно торговал с агрессором. Президент Владимир Зеленский при этом отправляет на переговоры с Россией того, чья семья непосредственно зависит от агрессора.
Возникает вопрос: почему Россия решила сделать подарок для семьи Кучмы в размере 93,6 миллионов долларов в год? Именно столько они должны были заплатить в виде пошлины, но не заплатят. Также интересно, не помешает ли такой конфликт Кучме действовать в интересах Украины?
Не трубами едиными: Пинчука обвинили в скандале с выводом денег МВФ
Накануне всплыла возможная связь Пинчука со спецслужбами России. Такое заявление сделал народный депутат Андрей Деркач (внефракционный). Он показал якобы оригинал подписки олигарха.
В этом документе говорится, что олигарх в 1987 году обязался сотрудничать с Комитетом госбезопасности СССР под именем «Валерий». Нардеп также заявил, что Пинчук якобы сворачивает весь свой бизнес и собирается бежать из Украины, ведь против него развернется массированная атака.
А вот в пресс-службе его Фонда всю информацию очень кратко опровергли. Мол, все это ложь. «Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука», - сказано в заявлении.
И Пинчук, и Деркач родом из Днепра. Более того, отец нардепа в свое время работал в КГБ СССР и мог лично участвовать в вербовке будущего олигарха. Поэтому расписка (ее подлинность стоит еще доказать) вполне могла попасть в семью Деркача.
Відпочивайте, ви ж так усталі ат вайни.
ЩЕ НЕ ЗОЛОТИЙ БАТОН, АЛЕ ВЖЕ СТЕЖКОЮ ЯНУКОВИЧА: ПІД КИЄВОМ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ДЛЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
Я понимаю, что биомасса инертна, но полгода уже,мля. Включайтесь!
Так же и тому, кому порох в 14-м году помешал всех победить я тоже хз, как объяснить, что они долбо...не слишком умные, короче.😉
Ні, шлемазл, ти все знав! ТИ ПРОСТО БРЕХАВ, ЩОБ ПРОЛІЗТИ ДО ВЛАДИ!
Результат мінусовий.
Невже ще не видно ?
Продолжай то что петюня делал. Ты ведь его политику продолжаешь.
А ещё лучше для доказательства вашей веры в такую политику - отправьте свои семьи на передок. Отдыхать. Ведь перемирие.
Тобто з липня по грудень (ще не скінчився) загинуло 40 наших військових ?
Помогло =нє стрєлять= гундосої тлі ?
То як там з =закінченням= війни і домовлянням посередині ?
Зато мостик побудували ... війська відвели ... укріплення знищили ... зручності на КПП створюєте ... пенсії збираєтеся платити без документів і перевірок ...
"Патріоти", що ще скажеш ...