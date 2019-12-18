 За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки розпочато провадження за статтею "теракт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
"Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Санкція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
За даними слідства, близько 12:37 18 грудня з тимчасово окупованої території Донецької області незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" здійснено прицільний постріл зі снайперської зброї по мирному громадянину - жителю м.Мар'їнка, який у цей час перебував у дворі власного домоволодіння.
Від кульового поранення в черевну порожнину 56-річний чоловік загинув на місці.
Зараз вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Они что там 1+1 не смотрят что ли?
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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від цього нещасному має стати легше?
А от цікаве питання з юридичної площини:"Цемах подал иск как гражданин России, Украины или ОРДЛО? Если как гражданин России, то что он делал с оружием в руках на Донбассе? Если как гражданин Украины, то почему его выдали России? Если как тело из ОРДЛО, то иск не могли принять."МН17: Цемах подав позов проти України і Нідерландів до ЄСПЛ, - адвокат
теж дило почнут?