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Все про:обстріл (5800) смерть (3705) Мар'їнка (443)

 За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки розпочато провадження за статтею "теракт"

За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки Донецької області внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За даними слідства, близько 12:37 18 грудня з тимчасово окупованої території Донецької області незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" здійснено прицільний постріл зі снайперської зброї по мирному громадянину - жителю м.Мар'їнка, який у цей час перебував у дворі власного домоволодіння.

Від кульового поранення в черевну порожнину 56-річний чоловік загинув на місці.

Зараз вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі поранено бійця ОС, загинув житель Мар'їнки, - пресцентр

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166185
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так фуйло амністію вимагає, для "шахтТоров" і "тракторістов".
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це не терористичний акт, а банальні військові дії в рамках міжнародного конфлікту.
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Але зевлада не визнає війну на сході України, тому хоче все списати на теракт.
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Ну так фуйло амністію вимагає, для "шахтТоров" і "тракторістов".
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це не терористичний акт, а банальні військові дії в рамках міжнародного конфлікту.
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на данном поле военных действий включая судовые площадки, терракт самое то, шо доктор Рачке прописал.
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Але зевлада не визнає війну на сході України, тому хоче все списати на теракт.
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Та і хер на цього т.к.зв. "миранаво жытеля". Коллаборант куев, туда йому й дорога
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И кто ж это там до сих пор постреливает, кесли Вова в Париже всё порешал?

Они что там 1+1 не смотрят что ли?
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не не смотрят, все в 24 канал пялятся.
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РосЦякию МЕЛЬДОНИЕВССКУЮ из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
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это случайно не та жертва каторая просила Путина вайска ввести?
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По факту гибели мирного жителя Марьинки Донецкой области результате обстрела со стороны пророссийских боевиков Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "террористический акт".

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від цього нещасному має стати легше?
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факт финансирования терроризма может спасти миллионы.
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Сабаков быстро "раскроет" и конечно это будут атошники виновны
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Зєлєнскій з цими терористами успішно веде перемовини,обіцяє їм автономію,фінансування ,амністію і місця в парламенті.
А от цікаве питання з юридичної площини:"Цемах подал иск как гражданин России, Украины или ОРДЛО? Если как гражданин России, то что он делал с оружием в руках на Донбассе? Если как гражданин Украины, то почему его выдали России? Если как тело из ОРДЛО, то иск не могли принять."МН17: Цемах подав позов проти України і Нідерландів до ЄСПЛ, - адвокат
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Кому оно нужно, это производство. Больше нечем заняться. ДОН КИХОТЫ Х........ вы. Играются в виртуальные игры.
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а коли ВСУ вбьють людину в ОРДЛО?
теж дило почнут?
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Херня! ",Не боевые потери", нех статистику портить За фактом загибелі мирного жителя Мар'їнки розпочато провадження за статтею "теракт" - Цензор.НЕТ 1682
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