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Все про:апеляція (258) діти (1754) Київ (6701) прокуратура (2006) вбивство (1999)

 Справу матері, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один із яких помер від голоду, відправили на повторний розгляд, - прокуратура Києва

Прокуратура міста Києва в апеляції домоглася скасування вироку суду першої інстанції, яким жінку, що заморила голодом однорічного сина, засудили на 8 років позбавлення волі.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва, суд першої інстанції не знайшов підстав вважати дії обвинуваченої як умисне вбивство малолітньої дитини, а кваліфікував їх як залишення в небезпеці. За цією статтею суд призначив горе-матері покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

"Категорично не погоджуючись з кваліфікацією злочину і з призначеним покаранням за його м'якість, столична прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.

За результатами розгляду апеляційної скарги прокурора Київський апеляційний суд скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

Крім того, на цьому ж засіданні Київський апеляційний суд продовжив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Справу матері, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один із яких помер від голоду, відправили на повторний розгляд, - прокуратура Києва 01

Нагадаємо,  у грудні 2016 року 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина і 2-річну доньку без їжі і води в зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.

Для жінки прокуратура вимагала довічного ув'язнення, однак її засудили до 8 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166184
 
 
 Топ коментарі
 
Держите ее в тюряге до окончания детородного возраста. А то она опять нарожает на муки. Дело матери, оставившей на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, отправили на повторное рассмотрение, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 6743
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если бы речь шла о собаках или кошках, зоозащитники бы уже митинговали и призывали к суровому наказанию, а тут - 11 дней без пищи и воды - это "оставление в опасности"..., наверное судьи не видели этих фото или поддерживают голодомор в Украине 30-х годов...
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и вообще, какого хрена эту тварь называют матерью
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Держите ее в тюряге до окончания детородного возраста. А то она опять нарожает на муки. Дело матери, оставившей на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, отправили на повторное рассмотрение, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 6743
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а можно и на всю жизнь. пусть сдохнет в тюряге
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Да, чтобы не тратить долго бюджетные средства.
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Справа,трохи не в тому. Бажання трахатися є,а діти не є комфортною обставиною...
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Цікаво,що,було в макітрі недоумка-судді, коли він поставив під сумнів,що дебільна злочинниця прекрасно усвідомлювала наслідки своїх дій й однозначно виконувала план по знищенню дітей
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Ой, да небыло у нее никакого плана. Вышла на минуту за пузырем, встретила друганов, пошла с ними на 5 минут, выпила - оказалось на 11 дней. Когда протрезвела - ужаснулась, что теперь много лет не будет пить.

Умышленного убийства тут нет. Не смогут доказать, что она специально детей зарыла с целью убийства. Оставление в опасности - обычная статья для подобных случаев. Могут добавить отягчающие обстоятельства или убийство по неосторожности.
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та прям там. она познакомилась по интернету с каким-то озабоченным киевлянином, который живет с бабушкой. как бы квартира у него есть. а муж ее вроде побивал, она приперлась в Киев вместе с детьми. Сняла квартиру и стала с этим киевлянином гулять. Родила еще одного ребенка, за которым ухаживала бабушка. А двое детей от первого брака явно ей мешали, и она решила от них избавится. Врет она насчет того, что не знала, что они могут умереть. Это умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.
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если бы речь шла о собаках или кошках, зоозащитники бы уже митинговали и призывали к суровому наказанию, а тут - 11 дней без пищи и воды - это "оставление в опасности"..., наверное судьи не видели этих фото или поддерживают голодомор в Украине 30-х годов...
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и вообще, какого хрена эту тварь называют матерью
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Не знаю, о собаках, а если бы такое проделали мои соседи, с котами, то я бы точно не митинговал. Воспитание бы не позволило. Но, такие твари бы немедленно весьма пострадали. Митинги- вредны, подчас. Коты не любят шума, как и я...
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кошку- больше чем на 2 дня не оставляю..- а корм- с запасом..))
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За што же её так ? На 8 лет , аж? Она же ушла по своим обычным девичьим делам , за третьим братиком или сестричкой наверное , штоб первому и второму не скушно было в компутере играться , а тут просто нелепая случайность настала .Ребёнок просто захотел кушать и не вошёл в положение современной мамаши -ой ....простодэвушки што ей снова хочется в положение .Взял и умер .Так бывает если дети НЕ интересуют родивших их мамаш , а интересует их больше сам процесс .Или же денежное вознаграждение за вышеупомянутый процесс . И обществом это приветствуется . Феминизация рулит .....мать её , а дети страдают
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Случай, конечно- уникальный. Я такого ни до, ни после- не слышал. Муки голода... страшная штука, по рассказам блокадниц питерских, например. Странно, что она не больная оказалась...
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многие не могут иметь детей а тут это....закрыть навечно
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У меня умер сын 12 летний , которого мы любили и баловали и то кажется что не долюбили , не додали , плачем с женою каждый день...А здесь бросила как щенков....Нет слов! Да простит её Бог , если посчитает нужным!
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