 Справу матері, яка залишила на 11 днів у закритій кімнаті двох малюків, один із яких помер від голоду, відправили на повторний розгляд, - прокуратура Києва

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва, суд першої інстанції не знайшов підстав вважати дії обвинуваченої як умисне вбивство малолітньої дитини, а кваліфікував їх як залишення в небезпеці. За цією статтею суд призначив горе-матері покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

"Категорично не погоджуючись з кваліфікацією злочину і з призначеним покаранням за його м'якість, столична прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.

За результатами розгляду апеляційної скарги прокурора Київський апеляційний суд скасував вирок Голосіївського райсуду столиці, а кримінальне провадження направив на новий судовий розгляд у той же суд в іншому складі суду.

Крім того, на цьому ж засіданні Київський апеляційний суд продовжив обвинуваченій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2016 року 21-річна мешканка Києва на 11 днів залишила однорічного сина і 2-річну доньку без їжі і води в зачиненій квартирі. Хлопчик помер, а дівчинку вдалося врятувати.

Для жінки прокуратура вимагала довічного ув'язнення, однак її засудили до 8 років позбавлення волі.