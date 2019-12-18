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Все про:Дніпропетровщина (622) пам'ятник (543) декомунізація (263)

 Останній в Україні пам'ятник Калініну знесли на Дніпропетровщині

Останній в Україні пам'ятник більшовику Михайлу Калініну демонтували в селі Широке Софіївського району Дніпропетровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомив керівник громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.

За його словами, це зробили місцеві комунальники у відповідь на численні звернення активістів.

"Місцева влада обіцяла зробити це до 1 вересня, але через бюрократичну тяганину процес затягнувся більш ніж на три місяці", - сказав Вадим Поздняков.

Активісти обіцяли самі демонтувати пам'ятник Калініну в Дніпропетровській області наступного року, якщо це не зробить місцева влада.

Дивіться також: Пам'ятник Горькому зруйнували в Харкові. ФОТО

Михайло Калінін - російський революціонер, радянський державний і партійний діяч. З 1919 року і до своєї смерті в 1946-му Калінін обіймав високі посади (в органах державної влади РРФСР, а потім і в СРСР.

Напередодні повідомлялося, що один з останніх пам'ятників Леніну демонтували на Одещині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166183
 
   
 Топ коментарі
 
михал иванович калинин..написал донос на свою жену..растреляли в лагерях..как єто скрепно
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Это радует. Последние кацапские метки в Украине неумолимо исчезают. Последняя империя издыхает в конвульсиях... Последний в Украине памятник Калинину снесли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 6739
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..еще одной имперской нечистью стало меньше... Последний в Украине памятник Калинину снесли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 299..
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Біднесенький всєя расєйській староста Последний в Украине памятник Калинину снесли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 3457
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Гады! Фожизды! Биндеравцы праклятые! Он вам Украину подарил, а...

Что-что?.. Не этот? 😄
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Ну все!..... Теперь-то все и попрет..... Без Михаила-то Ивановича!!!!!
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Это тот , чью жену хотел дрюкнуть Сралин . К стате , Путин- по тебе Ленин скучает . Пора менять .Говно сранное .
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..еще одной имперской нечистью стало меньше... Последний в Украине памятник Калинину снесли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 299..
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михал иванович калинин..написал донос на свою жену..растреляли в лагерях..как єто скрепно
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Тут скорей законная возможность избавиться от супруги/супруга без последствий))) тук..тук.., растрел.
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Чего вата не крякает про борьбу с памятниками ??? А мордва ?!
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А щоб їх трясця взяла і не відпускала.
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Это радует. Последние кацапские метки в Украине неумолимо исчезают. Последняя империя издыхает в конвульсиях... Последний в Украине памятник Калинину снесли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 6739
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Шо не твори, а страны не получилось, 30 лет коту под хвост. Из 6 и все идиоты. Можете оспорить? НА ВРЯ ДЛИ. Прав был Косой, когда то написал, с таким народом можно только водку пить, но не каких делов. Я с ним не согласен был, но наверное я не прав. Каждый тянет одеяло на себя, но уверяет, Я ЗА НАРОД.
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Это всё правильно.Но когда я в Днепре заказываю такси на проспект Нигояна,таксёры(на хороших западных машинах!) за редким исключением переспрашивают:"Вам на калинина?"Это пока не истребляется.Печальный факт.
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Нужно время. Перестроятся. Я тоже по старой привычке у себя во Львове крутил в голове, что это улица Членина, хотя на тот момент она уже была снова исторически лет пять (и слава Богу) Лычаковская. Речь о 90-х годах, если что. Сейчас задумался и засомневался... Блджад, а что такое было?
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Кстати, бывшая советская улица Калинина уже давно (лет 28, наверное) , носит во Львове свое первоначальное справедливое название Замарстынивська. Читал о происхождении названия, сейчас позабыл. Склероз.
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Уже нє стаіт. Па лєгєндє імєнна аттуда варвался пєрвий савєцкій танк, асвабаждавший Львов от праклятих фошиздов... Танк, насправді, пропав зненацька. Десь у 90-х. А коли саме не пам'ятаю. От він був, а потім нема... І постамент для нього розібрали... Зате вище стоіть досить гарний храм.
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Храм цікавої архітектури.А ще там поруч дріжджі виробляли.І колись львівські батяри перед парадом на комуняцький празник понасипали тих дріжджів до каналізації--і "воно" почало бухтіти і випливати з-під люків.
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Дріжджі - це вище, а потім нижче по Личаківській.Аж до самого кінця. Десь біля кілометра відстань. Тепер називається підприємство "Ензим". На рахунок дріжджів - стандартна забава львівських батярів накидати саме іх у вуличний виходок нелюбимого сусіда. Результат себе не заставляв довго чекати...
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А хорошие западные машины как-то обязывают отдавать предпочтение Нигояну перед Калининым? Очень даже наоборот. Очень. Вот если б ездили на авто украинского производства, построенных в результате индустриального скачка, вызванного обретением независимости, Майданом и ростом национального самосознания, тогда было б удивительно, почему неблагодарные - не ценят тех, благодаря кому они созданы. А так.. шо простому человеку до того Нигояна? При дедушке Калинине заводов и электростанций понастроили, которые нам непутёвым до сих пор хоть что-то заработать дают.
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Дід, як петровського у Дніпрі на Вокзальній площі присобачили, казав мені - внучок,я мабуть не доживу,але ти побачиш- завалять його! Дожив і побачив.Ну і трохи допомагав.
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Неясна настоящая фамилия Калинина: он воспитывался в доме знатного еврейского помещика Мордухай-Болтовского и, возможно, был его незаконнорожденым сыном.
Д. Галковский

Всесоюзный похотливый козел, Михаил Иванович Калинин, любил не только балет и оперетту, но и несовершенолетних балерин.
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А ще їх (11-12-річних дівчаток)любив бар"єн Талстой і Кутузов з Суворьєвімь.Ну й багато "русккєхь" святош.Гундяй любить хлопчиків.Та й не лише Гундяй...
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Та хрен с ним Калининым! В какой же ещё сряке мы живём? Где то же ещё и Клара Целкин есть на камушке!
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А то как-то несовместимо: новые куркули и в их селе памятник большевику - нонсенс.
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зачем так интенсивно сносить, а дальше шо робить? Активисты, вы оставьте запас для дальнейшей бурной деятельности. Ваше кредо - Активист!
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У них кредо - революция (на сегодня буржуазная) без конца!
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да(, создан целый пласт общества приспособленного под тренд перманентной революции. Стравливай и управляй. Все как всегда. Скукота.
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Где бы вы еще пообщались, мрази козломордые.
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А самє та тожі на вЯліка-магуч"ємь апьшьчьяїтіся.
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Перемога!
Млинкин кит, чому радуитись???
Крутотенюшка-крутотень
Победили вражину - перемога!!!
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Дерьмо советское давно сдохло,в августе 1991 года.Уже родилось полтора поколения людей,которым повезло что не знали ЭТО СОВЕТСКО ДЕРЬМО
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МОЛОДЦІ . Комунізм , фашизм , російський міжнародний тероризм і мародерство - нам це все непотрібно . Як і згадка про всяких комуняцьких людожерів .
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Миша Калинин был по сути большим любителем чужих жен и девочек,особенно танцовщиц.А в 1938 году этот негодяй упек в ГУЛАГ собственную жену на 15 лет,якобы она была Троцкисткой.За этим казлом числятся и пропавшие девушки Большого театра,которых этот негодяй насиловал.
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Для села Широкое это без сомнения большое событие.
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Калинина, очкарика тщедушного, называли гордо - всесоюзным старостой. Для мене он внешне чем-то на Троцкого похож. Та же козлиная бородка и очки.
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Обоє--кращі представники вЯлікава русккава народУ.
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Десь так. Але Троцький, хоч був тридварасом, але все таки ідейним. Та ідея потім мільйони погубила... Калінін, як на мене, просто пристосуванець. Без харизми, без особливих даних. Аказался в нужнам мєстє в нужнає врємя.
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Слава Богу! Ще на одного ідола меньше стало.
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Ще один стоїть в селі Червоний Жовтень (синій жопень),що в районі Станиці Луганської.
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Не повинно смердіти комуняцькими людожерами в Україні.
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