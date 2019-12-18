EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  7558  159
Матеріали за темою:
Все про:перемовини (1419) Пристайко (293) полонені (590)

 Нам не вдалося домовитися про обмін полоненими, - Пристайко

Учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі не досягли прогресу в питанні обміну утримуваними особами,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу ввечері.

"Як я бачу, на сьогодні, на превеликий жаль, списки оновити в іншій підгрупі, домовитися не вдалося. Я бачу на сьогодні, що нам не вдалося досягти цього прогресу", - сказав Пристайко

Керівник зовнішньополітичного відомства уточнив, що йдеться про переговори, які проходять у даний час у Мінську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові до дуже серйозних компромісів, щоб забрати максимальну кількість наших людей, - Пристайко про підготовлюваний обмін

Як зазначає BBC, таку ж інформацію підтвердили російські агентства.

Представники "ДНР" вже повідомили, що сторони домовилися діяти щодо полонених у прискореному режимі і домовлятися надалі в режимі відеоконференцій. Наступне засідання ТКГ має відбутися 16 січня.

Як передає агентство "Інтерфакс", представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік розповів, що для обміну сторонам конфлікту треба "зробити низку кроків".

Також читайте: Нам не вдалося досягти прогресу, - Пристайко про питання обміну утримуваних осіб

"Є різні технічні моменти, які потрібно уточнити", - заявив він. Додавши, що сторони провели "ґрунтовну роботу" і є бажання провести обмін.

Нагадаємо, домовленості про обмін утримуваними особами були узгоджені на засіданні "нормандської четвірки" 9 травня в Парижі. Очікувалося, що їх підтвердять на засіданні ТКГ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166182
 
 
 Топ коментарі
 
возвращайте ВСУ на прежние позиции, взрывайте мост и восстанавливайте укрепления.... - вас кинули...
 показати весь коментар
 
Ну хоть по Парижу зе с супругою погуляв. И то хлеб.
 показати весь коментар
 
что и следовало ожидать....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
шо б твои и мои бабки прокатать вместе з богданом.... а теперь он рассказывает селянам шо пенсия в 2 тыс. гривен це нормально, не ну конечно будет повышение , но когда нибудь потом.... а вот скажи на куя он в Японию ездил? а к айзерам? и вообще, слов нет....
 показати весь коментар
 
 
зачем тогда зеля сдавал территории и молился на встречу в нормандии с куйлом
 показати весь коментар
 
 
А поди знай, шо у этого наркомана в его бестолковке...
 показати весь коментар
 
 
В Париж ще раз змотатися з кодлом своїм за державний кошт ... Їсти-пити-гуляти ... Чом ні ?
Все, як заповідали його одновірці.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зебобики! Все на майдан поддержку вазелина шестого! вас ждут интересный конкурсы и призы!

Нам не удалось достигнуть прогресса, - Пристайко о вопросе обмена удерживаемых лиц - Цензор.НЕТ 337
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбидло не выйдет, то только "агрессивное меньшинство" порохоботов выходит. Да и некогда ЗЕбилам -- Скоты по Г+Г сами себя не посмотрят, и диван сам по себе от войны не устанет...
 показати весь коментар
 
 
ага,выйдут они...зелебобикам нужны диваны с колесиками телевизор и попкорн.
 показати весь коментар
 
 
Хроника одного Президента У Зеленского в ускоренном темпе готовят обмен "всех на всех". Точнее "всех кого согласна отдать Россия на всех кого она требует отдать" Список Россия уже прислала. СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
 показати весь коментар
 
 
так. и что из "достижений нормандИ" осталось в пакете?
зато три дня курицы из команды поддержки шопились
 показати весь коментар
 
 
Сбываются предсказания старого вождя племени Баттуало! Да забудьте слово прогресс как минимум до 2022 г. Выборы преза в РФ. И то мало это что значит. За 10 будем 100 отдавать. Но хоть шваль сплавим. То жуткая цена нам за всё. Но отменить невозможно. Надо выдержать нам. Но только став нацией.
 показати весь коментар
 
 
Розмови з терористами нічого не дадуть. А от одна ракета по їх базі могла б зробити багато.
 показати весь коментар
 
 
Так багато зробить, що це зафіксують та знімуть санкції з росії. Потім вони будуть мати право стріляти ракетами по Україні. Ти думав, коли писав цей коментар?
 показати весь коментар
 
 
1.Що зафіксують, що Україна знищує терористів на своїй території? Немає ніяких санкцій, це все міф! 2.Яке вони мають право стріляти ракетами по суверенній незалежній державі? Адже вони офіційно заявляють про громадянський конфлікт і невтручання в українські справи.
 показати весь коментар
 
 
Зачем стрелять? Достаточно закрыть полностью все КПП и никого не пускать на территорию свободной Украины пока полностью не прекратятся обстрелы. Пусть ноют,воют, захлебываются от ненависти. Стоять на своем и все. Поверьте именно это средство и сработает. Если так решительно делали бы еще в 2014г. и война бы прекратилась.
 показати весь коментар
 
 
И это один из хороших вариантов, но заложников он вернуть не поможет.
 показати весь коментар
 
Ради украинский пенсий и льгот они не только заложников, но и Пушилина с Пасечником и всей их кодлой нам отдадут в любом виде.
 показати весь коментар
 
 
У нас Крим, "вільна економічна зона", завдяки цьому Яйценюцько-Турчинському статусу ,Фірташ вільно торгує продукцією своєї кримської власності, і не підпадає під європейсько-американські санкції!
 показати весь коментар
 
 
нужны 2 вещи - забор без калиток и ров 3 метра глубиной,(чтобы все трубы и кабеля рубануть),желательно с полуголодными крокодилами.
 показати весь коментар
 
 
Что вы с этими крокодилами, их лугандоны в момент сожрут. Достаточно всего лишь твердости и непоколебимости украинского руководства в защите интересов государства Украина.
 показати весь коментар
 
 
А где его взять,это руководство то.Глупо избирать президентов в кипах,пальцем гены не сотреш...
 показати весь коментар
 
 
ты конечно прав, но для этого смелость и воля нужны!!! а у нас этими качествами гарантик иего кагал не обладают... и шо ты сделаешь... только стена и ров!
 показати весь коментар
 
 
У нас і попередній гарантик такі якості не мав.
 показати весь коментар
 
Так зрада оказалась незрадой, как и многие теперь?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То есть? Как раз зрада оказалась зрадой.
 показати весь коментар
 
Ты таксист или парикмахер, если знаешь - как надо всё делать, а если это делается не так, как ты задумал, то это - зрада?
 показати весь коментар
 
 
Ви ж продемонстрували готовність нахилятись??? Зара хутін буде вас гнути на внесення змін у Конституцію... Шмарклі безхребетні...
 показати весь коментар
 
 
***** вертит ЗЕнелохом 42 года как хочет, а ЗЕнелох своим адептам уже вторую тоны лапши на уши вешает...всё обещает ..конец эпохи бедности, эпохи олигархата..А оно всё никак.
 показати весь коментар
 
 
стыдно и неприятно читать как некоторые радуются что с освобождением пленных облом, ибо то ж Зе договаривался...Есть категория ублюдков которым чем хуже, тем лучше...
 показати весь коментар
 
 
У вас навчені зелупонь чорнорота. Ви всі 5 років раділи будь яким невдачам Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
ти москаль, як не ховайся, а фсбешні вуха стирчать
 показати весь коментар
 
 
Лахта, сказки рассказывай зебам, которые окончательно конченные...
 показати весь коментар
 
 
Ти - брехун! Жоден опонент Порошенка не радів, коли у нього не вдавалося повернення полонених. Але при чому тут, що робили інші. Ми зараз не про Порошенка чи Зеленського розмовляємо, а про українських заручників.
 показати весь коментар
 
 
Ви раділи ВСЬОМУ сцуки що було на шкоду Порошенку і Україні. Раділи разом з кремлівськими пропагандонами. В тому числі спекулювали і заручниками звинувачуючи Порошенка що він їх не витягує з полону? думали не прилетить бумеранг? То хто зараз не витягує полонених? Чи вас двбйбів не попереджали що **** кине Моніку чи то пак згвалтує?
 показати весь коментар
 
 
Не бреши, никто здесь не радуется, а только дают оценку умственным способностям изберателям Голобородько.
 показати весь коментар
 
 
Это не радость, это горечь. Когда руководство страны не хочет слушать патриотов Украины, а совершает глупые, заведомо ошибочные действия, наплевав на мнение общественности и получает предсказуемый нулевой результат,что мы должны делать - плакать? Украинцы в таких случаях обычно смеются, потому что над дураками грешно не смеяться.
 показати весь коментар
 
 
Так Зе-беня еще предыдущий обмен не отработал, о каком новом речь.
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю, что главные "достижения" Зели в Париже: сожрал жамбона с Макроном и соснул у Ху*ла. Нам не вдалося досягти прогресу, - Пристайко про питання обміну утримуваних осіб - Цензор.НЕТ 1086
 показати весь коментар
 
 
О как.
А нафига тогда в Париж таким кагалом зеленая плесень летала?
 показати весь коментар
 
 
Зелепупики, у вас еще не появилось ощущения, что вас постоянно разводят, как последних лохов? А пора!
 показати весь коментар
 
 
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО СДЕЛАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧТО ПА-РАША НЕДОГОВОРОСПОСОБНА И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗА ПОРЕБРИКОМ ПОМЕНЯЕТСЯ ПРЕЗ. ХВАТИТ ДУРИТЬ ЛЮДЕЙ УЖЕ ИЛЛЮЗИЯМИ ПРО МИР
 показати весь коментар
 
 
Козел, верни государству деньги за поездку в Париж!!! плюс за один день (воскресенье) Канал Г=Г нехочет обсудить сколько ето стояло?
 показати весь коментар
 
 
Оне пока не могють, ейній папик в интервю "страна юа" сказал, что с ними Бабломойша не расплатились за кварталовские шуры-муры. И более того, сказал что если 95 "фирма" накроется, Вовочке не останется ничего другого, как остаться в президентах на "второй годик"... Нам не вдалося домовитися про обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5707
 показати весь коментар
 
 
Потрясающий результат-похерили все о чем ,,договорились,,. Как стреляли так и стреляют. С обменом тоже облом. Только войска отвели? Боги,*лядь,дипломатии.
 показати весь коментар
 
 
Ні, ще нові пункти визначили, куди відводити.
 показати весь коментар
 
 
Але ж збулася мрія президента - він подивився в очі *****, а заручники, то таке
 показати весь коментар
 
 
Був би президент в Україні,то заявив би на весь світ,що з терористом який збив Боїнг з дітьми-інвалідами,ніяких перемовин не може бути.Всі страни,які ведуть переговори з терористом путлером,мають також відповідати за загибель дітей-інвалідів.
 показати весь коментар
 
 
кривой рог = кривые руки, кривые идеи и поступки
 показати весь коментар
 
 
политика грязная вещь моментами... начался циничный торг и наглый, беспардонный шантаж.
 показати весь коментар
 
 
зе-виродки, вам заявочки дістати про кувікання ваше дебільне після Парижу ???
Чи самі знайдете ? Погань така.
Перемир*я уже встановлене.
І обмін всіх на всіх теж такий же пшик, як і ви всі, зе-кагал.

P.S. Тут - облизування блазня ...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50728010

Які ж тупі примітиви ... Я не політичний експерт, не дипломат, не міжнародник, але оцінила цю "зустріч" вкрай негативно і з винятково негативним (мінусовим) результатом і однозначним провалом для України. Нас таких виявилося дуже мало. Але саме наші оцінки і прогнози якраз-таки справджуються.

А то інші посліпли і поглухли, не побачили перетину червоних ліній, натомість якусь ідіотську =нічию= ???, нуль ...

Нагадую: тля тріщала, що домовилася про повне припинення вогню до кінця року і обмін всіх на всіх (з уточненням - підтверджених) і про відведення українських військ у нових трьох точках. + воно там ще попідписувало про ФШ, вибори, постійний особливий статус.

Вогонь припинився ? Чи наші хлопці гинуть і дістають страшних поранень ?
З обміном - зеро, точно таке, як і те, що про нього домовлялося, отой гундосий організм.
Зате буквально через день, приставка бігом передала список нових пунктів для розведення у Мінськ.


Офіс Президента✔@APUkraine


Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі лідерів країн - учасниць Нормандського формату було погоджене повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.
Нам не вдалося домовитися про обмін полоненими, - Пристайко - Цензор.НЕТ 978Офіс Президента✔@APUkraine




Володимир Зеленський: Для мене найголовніша перемога - ми домовилися про звільнення за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня.
https://www.unian.ua/war/10795619-pristayko-poyasniv-yak-viznachatimut-novi-dilyanki-dlya-rozvedennya-sil-na-donbasi.html
Пристайко заявляє, що українська сторона завершила визначення нових ділянок для розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі. Українська сторона готує для переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську декілька альтернативних пропозицій з метою розведення сил і засобів на нових ділянках від лінії зіткнення на сході України.

А тепер скажіть мені: хто воно є разом зі своїм кагалом для України !
Будьте певні, що ЗСУ вони якраз відведуть і жодна оця манкуртська морда з ницої зе-зграї не скаже своєму патрону з кремля: ніякого відведення, поки не здійсниться обмін і не припиниться вогонь.
Але 73% їх вибрали не для цього, а для того, щоб здати Україну ворогу. Бо вони самі є ворогами і зрадниками України. У воєнний час таких розстрілювали.
 показати весь коментар
 
 
Операція під кодовою назвою « Всіх на всіх» завершилась успішно, та змінила назву «Нікого на нікого».
 показати весь коментар
 
 
Вот это параноидальное желание Зеленского ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ встретиться с путиным было огромной ошибкой изначально.(Если уж так Зеленскому хотелось "селфи" или автограф с Путиным,то мог бы найти другие возможности без ущерба гос. интересов Украины-почти шутка).Путин ни за что не захочет терять позиции на Донбассе,тем более,что они идут в направлении,нужном Кремлю.Поэтому все переговоры по Донбассу и Крыму пока бессмыслены и являются только удавкой для Украины.Уж лучше пусть пострадает только самолюбие и амбиции Зеленского,чем Украины в целом.Зе забывает,что на подконтрольной части тоже живут украинцы,причём в разы больше,чем на неподконтрольной и НЕЛЬЗЯ интересы меньшинства ставить выше большинства.
Нужно оставить ситуацию пока такой,как есть и ЗАФИКСИРОВАТЬ как "оккупированные территории".Российская паспортизация населения и продолжение хождения рос. рубля и финансирование региона из казны РФ сделают ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для ООН признание факта агрессии украинской территории.Украина может вернуть территории только с подачи и желания тех,кто будет проживать на оккупированных территориях.Вряд ли в ближайшей перспективе кто-то из оккупированных захочет возвращаться в страну олигархов. и эмигрантов.Только подъём жизненного уровня может стать толчком к желанию возврата в Украину.Зеленский не борется с влиянием и властью олигархов-главных врагов Украины и поэтому и его управление обречено на провал.И бестолку проводить все "мирные инициативы" с маньяком-Путиным.
 показати весь коментар
 
 
Зеля,давай по накатанной Яныком фразе- "меня кинули как лОха"
 показати весь коментар
 
Жаль, конечно, но не беда. Один обмен был. Будет и следующий.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору