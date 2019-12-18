 Нам не вдалося домовитися про обмін полоненими, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу ввечері.

"Як я бачу, на сьогодні, на превеликий жаль, списки оновити в іншій підгрупі, домовитися не вдалося. Я бачу на сьогодні, що нам не вдалося досягти цього прогресу", - сказав Пристайко

Керівник зовнішньополітичного відомства уточнив, що йдеться про переговори, які проходять у даний час у Мінську.

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Як зазначає BBC, таку ж інформацію підтвердили російські агентства.

Представники "ДНР" вже повідомили, що сторони домовилися діяти щодо полонених у прискореному режимі і домовлятися надалі в режимі відеоконференцій. Наступне засідання ТКГ має відбутися 16 січня.

Як передає агентство "Інтерфакс", представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік розповів, що для обміну сторонам конфлікту треба "зробити низку кроків".

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"Є різні технічні моменти, які потрібно уточнити", - заявив він. Додавши, що сторони провели "ґрунтовну роботу" і є бажання провести обмін.

Нагадаємо, домовленості про обмін утримуваними особами були узгоджені на засіданні "нормандської четвірки" 9 травня в Парижі. Очікувалося, що їх підтвердять на засіданні ТКГ.