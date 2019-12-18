 Нам не вдалося домовитися про обмін полоненими, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна 24" в середу ввечері.
"Як я бачу, на сьогодні, на превеликий жаль, списки оновити в іншій підгрупі, домовитися не вдалося. Я бачу на сьогодні, що нам не вдалося досягти цього прогресу", - сказав Пристайко
Керівник зовнішньополітичного відомства уточнив, що йдеться про переговори, які проходять у даний час у Мінську.
Як зазначає BBC, таку ж інформацію підтвердили російські агентства.
Представники "ДНР" вже повідомили, що сторони домовилися діяти щодо полонених у прискореному режимі і домовлятися надалі в режимі відеоконференцій. Наступне засідання ТКГ має відбутися 16 січня.
Як передає агентство "Інтерфакс", представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік розповів, що для обміну сторонам конфлікту треба "зробити низку кроків".
"Є різні технічні моменти, які потрібно уточнити", - заявив він. Додавши, що сторони провели "ґрунтовну роботу" і є бажання провести обмін.
Нагадаємо, домовленості про обмін утримуваними особами були узгоджені на засіданні "нормандської четвірки" 9 травня в Парижі. Очікувалося, що їх підтвердять на засіданні ТКГ.
Все, як заповідали його одновірці.
майданподдержку вазелина шестого! вас ждут интересный конкурсы и призы!
зато три дня курицы из команды поддержки шопились
А нафига тогда в Париж таким кагалом зеленая плесень летала?
Чи самі знайдете ? Погань така.
Перемир*я уже встановлене.
І обмін всіх на всіх теж такий же пшик, як і ви всі, зе-кагал.
P.S. Тут - облизування блазня ...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50728010
Які ж тупі примітиви ... Я не політичний експерт, не дипломат, не міжнародник, але оцінила цю "зустріч" вкрай негативно і з винятково негативним (мінусовим) результатом і однозначним провалом для України. Нас таких виявилося дуже мало. Але саме наші оцінки і прогнози якраз-таки справджуються.
А то інші посліпли і поглухли, не побачили перетину червоних ліній, натомість якусь ідіотську =нічию= ???, нуль ...
Нагадую: тля тріщала, що домовилася про повне припинення вогню до кінця року і обмін всіх на всіх (з уточненням - підтверджених) і про відведення українських військ у нових трьох точках. + воно там ще попідписувало про ФШ, вибори, постійний особливий статус.
Вогонь припинився ? Чи наші хлопці гинуть і дістають страшних поранень ?
З обміном - зеро, точно таке, як і те, що про нього домовлялося, отой гундосий організм.
Зате буквально через день, приставка бігом передала список нових пунктів для розведення у Мінськ.
Офіс Президента✔@APUkraine
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі лідерів країн - учасниць Нормандського формату було погоджене повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.
Офіс Президента✔@APUkraine
Володимир Зеленський: Для мене найголовніша перемога - ми домовилися про звільнення за принципом «всіх на всіх» до 31 грудня.
https://www.unian.ua/war/10795619-pristayko-poyasniv-yak-viznachatimut-novi-dilyanki-dlya-rozvedennya-sil-na-donbasi.html
Пристайко заявляє, що українська сторона завершила визначення нових ділянок для розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі. Українська сторона готує для переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську декілька альтернативних пропозицій з метою розведення сил і засобів на нових ділянках від лінії зіткнення на сході України.
А тепер скажіть мені: хто воно є разом зі своїм кагалом для України !
Будьте певні, що ЗСУ вони якраз відведуть і жодна оця манкуртська морда з ницої зе-зграї не скаже своєму патрону з кремля: ніякого відведення, поки не здійсниться обмін і не припиниться вогонь.
Але 73% їх вибрали не для цього, а для того, щоб здати Україну ворогу. Бо вони самі є ворогами і зрадниками України. У воєнний час таких розстрілювали.
Нужно оставить ситуацию пока такой,как есть и ЗАФИКСИРОВАТЬ как "оккупированные территории".Российская паспортизация населения и продолжение хождения рос. рубля и финансирование региона из казны РФ сделают ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для ООН признание факта агрессии украинской территории.Украина может вернуть территории только с подачи и желания тех,кто будет проживать на оккупированных территориях.Вряд ли в ближайшей перспективе кто-то из оккупированных захочет возвращаться в страну олигархов. и эмигрантов.Только подъём жизненного уровня может стать толчком к желанию возврата в Украину.Зеленский не борется с влиянием и властью олигархов-главных врагов Украины и поэтому и его управление обречено на провал.И бестолку проводить все "мирные инициативы" с маньяком-Путиным.