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Все про:КМДА (738) обшук (831) СБУ (4932)

 СБУ проводить обшуки в КМДА через можливі зловживання

Співробітники СБУ проводять обшуки в приміщенні Київської міської державної адміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо Громадському руху ЧЕСНО.

Так, упродовж останніх двох днів у кількох департаментах КМДА проводить обшуки Служба безпеки України.

"Співробітники Служби безпеки України викрили посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА та Департаменту ДАБК у місті Києві на зловживаннях на користь третіх осіб", - прокоментувала начальниця Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.

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За розподілом обов'язків діяльність згаданих Департаментів курирує заступник голови КМДА фігурант кількох антикорупційних розслідувань В'ячеслав Непоп.

Станом на 18 грудня 2019 обшуки тривають ще в кількох департаментах, назви яких СБУ не розголошує.

Проти посадових осіб департаментів готують для вручення повідомлення з підозрою про вчинення злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166180
 
 
 Топ коментарі
 
разоблачены должностные лица Департамента на злоупотреблениях в пользу третьих лиц"
Источник: https://censor.net.ua/n3166180
Пятые лица поручили четвертым разобраться с третьими...
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У режима ЗЕсепаров не вышло отстранить Кличко, теперь как крысы срут по мелочи в бессильной злобе. Понимаю режим ЗЕмародёров..Киев реально сладкий кусочек...
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Странные дела творятся сейчас в Украине. Убийством (терактом) иностранца Шеремета занимается МВД, хотя говорят о дестабилизации обстановки в стране. А взяточниками в Департаментах занимается СБУ.
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Просто в ГАСКе тоже причастны к убийству Шеремета
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СБУ, вроде, хочет дистанцироваться, от "дела бородачей"...
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разоблачены должностные лица Департамента на злоупотреблениях в пользу третьих лиц"
Источник: https://censor.net.ua/n3166180
Пятые лица поручили четвертым разобраться с третьими...
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Сьездите еще на Труханов с обыском. К Ткаченку СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений - Цензор.НЕТ 9523
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У режима ЗЕсепаров не вышло отстранить Кличко, теперь как крысы срут по мелочи в бессильной злобе. Понимаю режим ЗЕмародёров..Киев реально сладкий кусочек...
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спешат сделать выборы или псевдовыборы увидели как рейтинг вниз так и начались наезды зе масса іде в наступ
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Они могут сраться по многим вопросам, но под знаменем "ХАПАЙ" гиены выступят единым фронтом...
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Да ладно... можно подумать, Непопа и посадить уже незачто!..
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Да в тому кгга де не копни повсюди зловживання! Печально, мабуть чергова показуха!
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А в ОПі вони такі обшуки не хочуть провести? Чи в ДБР?
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А почему сбу не проводит обыски у предателя Украины зеленского
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Их противостояние еще до этого круга не дошло...
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Єслі ти честний,тебя,в каждий момент обискать можно!!! из-за возможных злоупотреблений
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Странные дела творятся сейчас в Украине. Убийством (терактом) иностранца Шеремета занимается МВД, хотя говорят о дестабилизации обстановки в стране. А взяточниками в Департаментах занимается СБУ.
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Як в древньому анекдоті про екзамен на лягавого - До_бись до вуличного стовпа СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений - Цензор.НЕТ 3286
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Как это все ЗАЕ.....ло, обыски, подозрения, всех выпускают, и наших, и не наших. Даже у ГРАКИВ есть какие то понятия, эта страна, какой то абсурд, похожа на воронку унитаза, куда все сливается, все то, что не нужно.
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"...нескольких антикоррупционных расследований Вячеслав Непоп..."
Якщо Непоп, то мабуть комуняка🤪
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