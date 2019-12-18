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 Від початку року бойові втрати української армії в зоні ООС становили 97 загиблих

Бойові втрати української армії на Донбасі від початку 2019 року становили 97 загиблих.

Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Також від початку року в зоні операції Об'єднаних сил внаслідок боїв поранено 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців зазнали інших пошкоджень.

"Інші загиблі (померлі) - 77 осіб", - додають у Генштабі про небойові втрати.

Всі ці дані - станом на 17 грудня 2019 року.

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У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії становили 110 військових, а в 2017 році - 198 бійців.

У Генштабі також уточнили втрати за весь час війни на Донбасі.

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять: безповоротні втрати - 2 608 осіб, решта загиблих (померлих) - 1 087 осіб, санітарні втрати (поранені) - 9 805 осіб, пошкоджень зазнали - 2 251 осіб.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС і Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" і Українська добровольча армія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166178
 
 
 Топ коментарі
 
Там сейчас мой младший , вернитесь все . И спасибо , Вам .
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Свині зелені розплодились в них все добре і вони хочуть миру.
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Цензор,а как вообще ты смог подать эту инфу? Я тебя читаю с дня революции и до сих пор . Ведь ты сам пишешь про потери вэтой войне. И в среднем выходит как минимум от 2 до 4 погибших и то сприходом зели стало меньше,видать путяшка уважает зелю. А почему? В году 365 днкй войны!!!
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ти, підрахую, неуважно Цензор читаєш. реально по 2-3 в тиждень
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Свині зелені розплодились в них все добре і вони хочуть миру.
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Ну да... "получили боевые травмы". Ну да... Від початку року бойові втрати української армії в зоні ООС становили 97 загиблих - Цензор.НЕТ 2577
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Там сейчас мой младший , вернитесь все . И спасибо , Вам .
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Занижено минимум в 3 раза.Законы войны-занижай свои потери-завышай потери противника.
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А Вы в поселковые советы обратитесь.
Или по кладбищам городским прозвонитесь.
И тогда будете рассказывать всем, где занижены, а где завышены.
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Некоторые раненые умирают позже в больнице, этого статистика не учитывает.
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..увы..= эти данные совсем мало что учитывают...(((
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