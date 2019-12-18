EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  206  4
Матеріали за темою:
Все про:Крим (6970) Росія (14546) Донбас (12773) політв'язні (1097) Коляда Оксана (21)

 Необхідно активізувати роботу з верифікації українців, утримуваних у РФ і на окупованих територіях, - Коляда

Роботу з встановлення місця перебування українців, незаконно утримуваних у російських в'язницях і на окупованих територіях, необхідно активізувати.

Таку думку в інтерв'ю кореспонденту Укрінформу розповіла міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда під час участі в роботі Генеральної Асамблеї ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз маємо активізувати роботу в цьому напрямку щодо верифікації, встановлення кількості і місця перебування українців, незаконно утримуваних у в'язницях Росії і на окупованих територіях. Зокрема, до мене надходить багато звернень від родичів незаконно ув'язнених на окупованих територіях", - сказала міністр.

Читайте також: Наступного тижня російські окупанти проведуть 10 "судів" у справах кримських татар

Вона також зазначила, що минулого тижня уряд ухвалив постанову, якою передбачено порядок здійснення соціального та правового захисту осіб, позбавлених волі в результаті збройної агресії проти України, після їхнього звільнення. Зокрема, йдеться про надання таким особам медичної, психологічної підтримки, одноразової грошової виплати в сумі 100 тисяч гривень, допомоги з працевлаштування, забезпечення тимчасовим житлом, оформлення документів.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН 18 грудня підтримала внесений українською стороною проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166177
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цікаво,це він до Нас,чи роздуми в голос Необходимо активизировать работу по верификации украинцев, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях, - Коляда - Цензор.НЕТ 7715
 показати весь коментар
 
пля - а миллионы граждан Украины на оккупированных территориях?!!
 показати весь коментар
 
Понятно. Полгода промежность чесали....
 показати весь коментар
 
5 лет верифицировали. А оказалось них-на не сделано?
Ох-ть. Одни маты.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору