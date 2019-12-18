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 Політика України
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Все про:Зеленський (3909) субсидія (329)

 Зеленський підписав закон про верифікації та моніторинг виплат пенсій і субсидій

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон врегульовує здійснення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні. Це сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення, підвищенню адресності державних виплат, оптимізації бюджетних видатків шляхом перевірки інформації, яка впливає на визначення права та розмір державних виплат.

Документ визначає основні завдання, права та обов’язки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову й бюджетну політику в частині здійснення верифікації державних виплат.

Згідно із законом, верифікація державних виплат здійснюється за допомогою інформаційно-аналітичної платформи шляхом застосування комплексу заходів зі збору, проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої від суб’єктів її надання, за кожним реципієнтом із подальшим визначенням відповідності інформації встановленим законодавством вимогам, що впливають на визначення права на отримання та розмір державних виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Порядок здійснення верифікації та моніторингу державних виплат встановлює Кабінет Міністрів України.

Перелік державних виплат, що підлягають верифікації, затверджує орган, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері надання відповідних державних виплат.

Також закон визначає основні етапи верифікації й перелік інформації, яка використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

Крім того, у документі встановлено механізми повернення неправомірно отриманої реципієнтом державної виплати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166175
 
 
 Топ коментарі
 
Пойдут по квартирам комиссары считать телевизоры и хрусталь у зебобиков.
Шоб ни копеечки мимо игорь валерьича. Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий - Цензор.НЕТ 1035
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А мені подобається! Зебіли повинні страждати! І саме від свого бубочки.
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Пойдут по квартирам комиссары считать телевизоры и хрусталь у зебобиков.
Шоб ни копеечки мимо игорь валерьича. Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий - Цензор.НЕТ 1035
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А мені подобається! Зебіли повинні страждати! І саме від свого бубочки.
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хочу чтоб порохомордых фейковых "нищих" обчистили по полной
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"Хоті", ніщеброде. Хатєть нє врєдно. А тепер пшол у спам, кацапське чмо.
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Во только хитрожопые получатели субсидий и скрывания доходов - они электорат Моники. Так что улыбаемся и машем...
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а недовольно визжат только порохочмошники почему-то..
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И у кого между хрусталев заныкалась рыба боьшая, синия фарфоровая с детенышами покругу- полная конфискация денежшых средств и ковров настенных с оленями возле кровати.
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Ха, рыба... У меня, мля, слоники в сарае... Що делать, ума не приложу(соседи то в курсе)!😱😱😱
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Добре, що я в дитинстві таку розбив))) Правда, я і субсидію не отримую, і за Зе не голосував Зеленський підписав закон про верифікації та моніторинг виплат пенсій і субсидій - Цензор.НЕТ 1031
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Та ладно. Я недавно на слоников отряд по росту нарвался! Думал ну как реплика вроде---не, те, тяжёленькие. Я ведь с 1953 г, тот антураж помню и знаю. Видел и этажерки высокие, и полочки лобзиком вырезаные. лаком крытые.
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Только по квартирам богатых дебилов, которые не голосовали за будущее Украины.
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Обережніше волайте, бо побачать золоті зуби...
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Ги-ги-ги! Шикаладбаригапарахаботи-и-и-и! Аби лиш не Порошенко!
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ну парашены хотели абынэюлька,а получилы абынепэтька
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Вам 95-кывартала мало было? Штраусов захотелось ? Он у нас парень простой,по клавишам,да по клавишам. Абальденно звучит,зебонутые в ах уе.
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Только для участников Куликовской битвы.
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В прошлую зиму, зимняя субсидия была 1474гр. В этом году пересчитали и вот пришла первая зимняя с пенсией за декабрь=1260гр. Пенсия с декабря на 10гр увеличилась, у жены дали 30 гр стала пенсия 1642гр. Но слово верификация мне конечно нравится. Как бы легче стало---по европейски.
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вы получаете мало, потому, как жирные коты получают много и по 2 пенсии. Зеленський підписав закон про верифікації та моніторинг виплат пенсій і субсидій - Цензор.НЕТ 3127
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Там чуть поспешил, с пенсией за декабрь, но пришла субсидия за ноябрь! Теперь с январской пенсией получу субсидию за декабрь. так и в прошлом году работала эта схема. А до 2017 была система безнала. Там в квитанциях указывалась сумма по конкретной услуге коммун-служб.
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А який це орган?
"орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат" Источник: https://censor.net.ua/n3166175

Хто більш занесе, той і буде сидіти на цих потоках чи як? Нічого не зрозумів, але сподіваюсь, що то буде не "орган для гри на піваніні"
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Марно сподіваєтесь. ЗЕчмо керувати може тілько так . І потоками , і на роялі...
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Вибачте, чи доповнюю, чи сам собі відповідаю?. І виходить у нього "отака ......ня,малята".
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это всё.. если у пенсионера найдут холодильник моложе 10 лет пенсии и субсидии ему не видать (
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Средняя продолжительность жизни при Джугашвили была чуть больше 45 лет,не дождавших пенсий дохли что мухи.
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Так у колхозников тогда ни пенсий, ни паспортов не было. А их было большинство населения СССР.
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-Чого ти боявся на війні більше за все?
-Більше за все я боявся долбо@обів...
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зебіли зробили себе разом, тепер поврізають субсидіїї, епоха бідності закінчилась Зеленский подписал закон о верификации и мониторинге выплат пенсий и субсидий - Цензор.НЕТ 4406
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а у меня и не было субсидии. хочу чтоб порохнявых нищебродов -фейковых субсидиантов опустили))
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хоті, чмо кацапське. твоє місце - у смітника. Спам.
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Козломокша, ти хоч одну людську мову знаєш? Українці не зобов'язані розуміти твоє кацапське мекання. Пшло Nach Osten. Або просто нах. У спам!
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затасуйся в к тому сдохшему зеку в ад.
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Зебіли, своі жовті цацки на майдан не несіть, нова влада зуби вам розхитає по місцю проживання...😀😀😀
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как отец я защищаю своего сына. Он быстро все хватает. Он умный человек.
Его приглашали в саму! рассию давно.

во как! на саму обосРаху. )) це тато шмарклi про Монiку.
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Праслєзілсі, жалка стала Бубачку!
Потім задав Адольфа. У того теж наміри благі були. Чим скінчилося....
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И дествительно, чего это мы все ругаем и ругаем нашего президента? Давайте его уже киздить конкретно!
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Вместо повышения пенсий будет их понижение. Факт.
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А разные доплаты типа за интенсивность, переработку, на жильё, премии, за работу с компьютером и т.д. всяким бездельникам на шее народа тоже будут верифицировать? А выплаты за восстановление на должности по решению суда , за решение ЕСПЧ и т.д. тоже будут изымать из виновных или из бюджета?
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"ай маладец"©
Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной государственной выплаты. Источник: https://censor.net.ua/n3166175

Сподіваюсь це відібрати житло і викинути зебіла на мороз?
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Вам 95-кывартала мало было? Штраусов захотелось ? Он у нас парень простой,по клавишам,да по клавишам. Абальденно звучит,зебонутые в ах уе.
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Доречі, новині вже більше години, майже півтори, і жоден зебіл не написав зовсім нічого!. Ви влучно сказали: зебонутые в ах уе.
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ЗеБіли у захваті. смокчіть далі, придуркуваті хахли-малороси, у своєї бубочки.))
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Все больше и больше проявляется антинародная политика у Зе. Так что балдей пипл.
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Вседозволенность на сайте, всего-то. До поры это, может следаки СБУ уже ведут фигурантов антиукраинской деятельности.
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что-то недовольны только порохомордые...
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пропоную замість субсидій видавати зебілам квитки на "квартали".
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Багато випадків коли у вас просто вкрали стаж роботи і ви отримуєте мінімальну пенсію,як і ті,що зовсім не працювали.
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