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 Засідання підгруп на переговорах у Мінську стосовно Донбасу тривали понад 7 годин, - МЗС РБ

У Мінську завершилося засідання підгруп Тристоронньої контактної групи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Белта".

Як повідомляється, засідання підгруп тривало понад сім годин.

При цьому видання зазначає, що зустріч Тристоронньої контактної групи х урегулювання ситуації на сході України все ще триває.

Нагадаємо, 18 грудня, почалося перше засідання ТКГ після зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Планувалося, що сьогодні обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся в середу в Мінську домовляться про обмін полоненими до кінця року і нові ділянки розведення сил, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166174
 
 
 Топ коментарі
 
Шел 2024 год, зебилы продолжали во всем обвинять Порошенко. "Слуги урода" уже обзавелись яхтами и виллами в Италии и не только. До рейса в Ростов/Тель Авив оставались считанные месяцы.
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ДАЙТЕ УГАДАЮ! ДОГОВОРИЛИСЬ ДОГОВАРИВАТСЯ?
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Вести из Кремля: На компьютерах в Кремле и резиденции президента Путина в Ново-Огарево используется устаревшая операционная система Microsoft - Windows XP
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https://www.theguardian.com/world/2019/dec/17/vladimir-putin-still-uses-obsolete-windows-xp-despite-hacking-risk?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium=&utm_source=Twitter#Echobox=1576591309
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кучму геть.Он не официальное лицо. Вместо него парашенку назначить
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Они сейчас Сивохо назначат. У них всегда есть вариант удивить народ.
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Свыня офшорная за две секунды договаривалась , бо срало под себя , як худоба .
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Шел 2024 год, зебилы продолжали во всем обвинять Порошенко. "Слуги урода" уже обзавелись яхтами и виллами в Италии и не только. До рейса в Ростов/Тель Авив оставались считанные месяцы.
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А как ему было не @сгать, если по фсей срашке бизнес имеет!
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В слове Ху*ло 4 ошибки, но по существу цитаты добавить нечего.
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7 часов и чё ???? согласились отдать границы ЛУГАНДОНИИ ???
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Середину никак не определят . То ли по Днепру , то ли южные области и лугандон .
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Россия агрессор опять на минском спектакле в качестве наблюдателя?.Зеленский,делай больше ракет Зеля -Воздух и гони эту не честь с нашей земли вместе с минскими прихлебателями.
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За это время зелень продала наверное сепаратистам пол-страны.
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Продает-продает, а продать никак не может.
Вам когда уже пи%деть надоест? Или вам за это платят?
Чуть ли не каждый день новый тролль на Цензоре появляется с новой порцией какашек для забрасывания украинской власти.
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когда уже эту групповуху доснимут? походу, никогда... подгруппы, уже, пошли...
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