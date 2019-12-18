 Засідання підгруп на переговорах у Мінську стосовно Донбасу тривали понад 7 годин, - МЗС РБ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Белта".

Як повідомляється, засідання підгруп тривало понад сім годин.

При цьому видання зазначає, що зустріч Тристоронньої контактної групи х урегулювання ситуації на сході України все ще триває.

Нагадаємо, 18 грудня, почалося перше засідання ТКГ після зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Планувалося, що сьогодні обговорять формулу обміну полоненими, питання повного і всебічного припинення вогню, а також нові ділянки розведення сил на Донбасі.

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