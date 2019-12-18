 Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру об'єднання територіальних громад

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що мета закону - активізація та впорядкування процесу формування спроможних територіальних громад.
Як розповіли в ОП, необхідність його ухвалення обумовлена тим, що обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців.
"Унаслідок ігнорування критеріїв формування спроможних територіальних громад обласними радами схвалюються перспективні плани формування територій громад, якими передбачається можливість утворення об’єднаних територіальних громад, що нездатні надавати мешканцям якісні й доступні публічні та інші послуги", - пояснили в ОП.
Закон доповнює перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад АР Крим, областей.
Згідно з документом, перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Ради міністрів АР Крим, відповідної обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, закон щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей" № 348-ІХ, який український парламент ухвалив 5 грудня 2019 року.
Нагадаємо, станом на 10 листопада 2019 року в Україні сформовано 1002 об'єднані територіальні громади. У них проживає понад 11 мільйонів осіб.
https://youtu.be/eUe2qW61I3A
Это единственный независимый журналист,парашенко тут ни при чем.
А в цей час місцева влада жаліється, що гроші, які в них ще недавно були тепер в "Києї"
Депутаты Европейского парламента высказывают мнение, что введение института префектов, как это предусмотрено законопроектом президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части самоуправления, может угрожать самой децентрализации.
Такое мнение прозвучало в среду в Страсбурге в рамках заседания парламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС.
Об этом передает «Интерфакс-Украина».
В частности, докладчик по Украине, депутат от группы европейских народников Михаэль Галер (Германия) считает, что система префектов «не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти, о которой нам известно из других мест».
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«Я надеюсь, что я ошибаюсь в этом отношении, но я настоятельно рекомендую коллегам (депутатам Верховной Рады Украины) перед тем, как быстро принять конституционные поправки, провести глубокое обсуждение.
Конституция - это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени.
Это мой совет и обращение - глубоко рассматривать любые изменения в Конституцию», - призвал он присутствующих из Украины парламентариев.
В противном случае, такие действия «могут повернуть вспять» уже проделанные реформы, что «не будет выглядеть хорошо».
«Я надеюсь, что учреждение института префектов не противоречит или делает децентрализацию своего рода вышедшей из употребления.
Так не должно быть. Децентрализация и самоуправление на местном уровне важны для того, чтобы люди получили результаты реформы», - добавил Галер.
Вице-президент делегации ЕП в Комитет ассоциации, депутат от группы зеленых Виола фон Крамон в свою очередь назвала предложение ввести институт префектов «очень опасным развитием».
«Я категорически против этого, потому что я вижу, что успех децентрализации может быть в опасности.
Я против этой исполнительной власти на уровне области», - заявила она.
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Фон Крамон также подчеркнула, что «не видит необходимости спешить с этими конституционными изменениями».
«Я бы хотела видеть соответствующую процедуру, но (не хотела бы видеть) никакой исполнительной власти из офиса президента в регионы.
Потому что это демобилизует, децентрализует самоуправление», - уверена политик.