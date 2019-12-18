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Все про:закон (798) Зеленський (3909) децентралізація (271) територіальна громада (77) ОТГ (57)

 Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру об'єднання територіальних громад

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мета закону  -  активізація та впорядкування процесу формування спроможних територіальних громад.

Як розповіли в ОП, необхідність його ухвалення обумовлена тим, що обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців.

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"Унаслідок ігнорування критеріїв формування спроможних територіальних громад обласними радами схвалюються перспективні плани формування територій громад, якими передбачається можливість утворення об’єднаних територіальних громад, що нездатні надавати мешканцям якісні й доступні публічні та інші послуги", - пояснили в ОП.

Закон доповнює перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад АР Крим, областей.

Згідно з документом, перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Ради міністрів АР Крим, відповідної обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, закон щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей" № 348-ІХ, який український парламент ухвалив 5 грудня 2019 року.

Нагадаємо, станом на 10 листопада 2019 року в Україні сформовано 1002 об'єднані територіальні громади. У них проживає понад 11 мільйонів осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166173
 
 
 Топ коментарі
 
Відчепилися б вже від людей з цим примусовим об'єднанням та "ерзац-децентралізацією"!
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интересно, он хотя бы по диагонали их читает или не барское это дело?
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От чомусь в мене, після того, як подивився новини, виникла підозра... Чи сумнів... А це ніяк не пов'язано з заявами сєпарів про те, що їхні "республіки" мають кордони в межах Луганської та Донецької областей в повному обсязі? Сподіваюсь, що то моя втома та фантазія, але...
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Відчепилися б вже від людей з цим примусовим об'єднанням та "ерзац-децентралізацією"!
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Убийство Шеремета организовал Сабаков
https://youtu.be/eUe2qW61I3A
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а чьих это "журналист"? у него ж на лбу рошен написано
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Это у тебя что то на лбу написано
Это единственный независимый журналист,парашенко тут ни при чем.
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От перестановки стульев, мебели не прибавится.
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От чомусь в мене, після того, як подивився новини, виникла підозра... Чи сумнів... А це ніяк не пов'язано з заявами сєпарів про те, що їхні "республіки" мають кордони в межах Луганської та Донецької областей в повному обсязі? Сподіваюсь, що то моя втома та фантазія, але...
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нахєра нам ця муйня? Україна - унітарна держава і такою має залишатись завжди.
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Але унітарну націю ще не створено. Бо дехто цього дуже не хоче.
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"Закон дополняет перечень условий добровольного объединения территориальных общин требованием об осуществлении этого процесса в соответствии с перспективными планами формирования территорий общин АР Крым и областей. " Це про що, людською мовою?
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Кручу верчу, асобый статус хачу.
А в цей час місцева влада жаліється, що гроші, які в них ще недавно були тепер в "Києї"
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интересно, он хотя бы по диагонали их читает или не барское это дело?
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він не тільки нелох але й ще до того 3,14здобол (про референдум) ...
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Депутаты Европарламента раскритиковали инициативу Зеленского относительно префектов

Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру об'єднання територіальних громад - Цензор.НЕТ 5692
Депутаты Европейского парламента высказывают мнение, что введение института префектов, как это предусмотрено законопроектом президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части самоуправления, может угрожать самой децентрализации.
Такое мнение прозвучало в среду в Страсбурге в рамках заседания парламентского Комитета ассоциации Украина-ЕС.
Об этом передает «Интерфакс-Украина».
В частности, докладчик по Украине, депутат от группы европейских народников Михаэль Галер (Германия) считает, что система префектов «не должна противостоять децентрализации и не должна быть направлена на создание вертикали власти, о которой нам известно из других мест».
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«Я надеюсь, что я ошибаюсь в этом отношении, но я настоятельно рекомендую коллегам (депутатам Верховной Рады Украины) перед тем, как быстро принять конституционные поправки, провести глубокое обсуждение.
Конституция - это не то, что меняется за очень короткий промежуток времени.
Это мой совет и обращение - глубоко рассматривать любые изменения в Конституцию», - призвал он присутствующих из Украины парламентариев.
В противном случае, такие действия «могут повернуть вспять» уже проделанные реформы, что «не будет выглядеть хорошо».
«Я надеюсь, что учреждение института префектов не противоречит или делает децентрализацию своего рода вышедшей из употребления.
Так не должно быть. Децентрализация и самоуправление на местном уровне важны для того, чтобы люди получили результаты реформы», - добавил Галер.
Вице-президент делегации ЕП в Комитет ассоциации, депутат от группы зеленых Виола фон Крамон в свою очередь назвала предложение ввести институт префектов «очень опасным развитием».
«Я категорически против этого, потому что я вижу, что успех децентрализации может быть в опасности.
Я против этой исполнительной власти на уровне области», - заявила она.
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Фон Крамон также подчеркнула, что «не видит необходимости спешить с этими конституционными изменениями».
«Я бы хотела видеть соответствующую процедуру, но (не хотела бы видеть) никакой исполнительной власти из офиса президента в регионы.
Потому что это демобилизует, децентрализует самоуправление», - уверена политик.
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Объединить бы тебе кое-что, урод жидовский.
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Поки хтось буде об'єднуватися,хтось(не будемо на лоха показувати пальцем) буде грабити Україну.Зараз має бути об'єднання всій України проти нечісті та мерзоти,яка сидить у владі.Ця мерзота не українці і ніколи не були і небудуть украінцями.Вони ніколи не підуть захищати Україну,а навпаки перші втечуть чи до кацапії чи до Ізраїлю.Що вони бояться?Вони бояться народного гніву,а також народной мудрості.Найкраще це мудрість,коли українці ні за які гроші не будуть служити та годувати це бидло.
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Влада форсує «Децентралізацію». Нещодавно, Верховна Рада прийняла закон за яким створення Об'єднаних територіальних громад покладено на обласні держадміністрації. Оскільки, селяни не погоджуються створювати ОТГ та виступають за збереження своїх сіл, а деякі місцеві ради їх в цьому підтримують, то влада вирішила прискорити «добровільне» об'єднання сіл за допомогою підконтрольніх їй держадміністрацій. Далі, Верховна Рада в турбо режимі збирається внести зміни до Конституції. За новою Конституцією села та райони будуть ліквідовані. Замість них з'являться ОТГ та округи. Зрозуміло, що кошти будуть надходити в центри ОТГ та округів. Село, яке не стало центром ОТГ, чи місто, яке не стане центром округу, приречені на вимирання. Там будуть закриватися школи, лікарні, знищуватися інфраструктура. За допомогою реформи «Децентралізації», влада переклала відповідальність за скорочення соціальних витрат на місцеву владу. Проводиться зачищення землі від українців. Адже, невдовзі землю планують продати. А люди на цій землі новим господарям не потрібні. Якщо не спинити злочинні наміри влади, то українців чекають злидні та смерть. Лише організований опір суспільства може зірвати їх наміри.
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