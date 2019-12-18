 Зеленський підписав закон, що спрощує процедуру об'єднання територіальних громад

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що мета закону - активізація та впорядкування процесу формування спроможних територіальних громад.

Як розповіли в ОП, необхідність його ухвалення обумовлена тим, що обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймають рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей, часто політизуючи цей процес з метою збереження свого впливу на потенційних виборців.

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"Унаслідок ігнорування критеріїв формування спроможних територіальних громад обласними радами схвалюються перспективні плани формування територій громад, якими передбачається можливість утворення об’єднаних територіальних громад, що нездатні надавати мешканцям якісні й доступні публічні та інші послуги", - пояснили в ОП.

Закон доповнює перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад АР Крим, областей.

Згідно з документом, перспективні плани формування територій громад АР Крим, областей затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Ради міністрів АР Крим, відповідної обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, закон щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей" № 348-ІХ, який український парламент ухвалив 5 грудня 2019 року.

Нагадаємо, станом на 10 листопада 2019 року в Україні сформовано 1002 об'єднані територіальні громади. У них проживає понад 11 мільйонів осіб.