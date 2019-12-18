 Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в ООН в твіттері.

Як повідомляється в мікроблозі посольства в соцмережі Twitter, на підтримку резолюції проголосувало 65 країн, 23 виступили проти.

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