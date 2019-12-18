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 Політика України
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Все про:Крим (6970) ООН (1315)

 Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації

Генеральна асамблея ООН підтримала внесений українською стороною проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в ООН в твіттері.

Як повідомляється в мікроблозі посольства в соцмережі Twitter, на підтримку резолюції проголосувало 65 країн, 23 виступили проти.

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Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166170
 
   
 Топ коментарі
 
Все регрессивное человечество во главе с паРашей.
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Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії
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успАкойся кацап

Аркадий Бабченко
3 ч. ·

А перепись идиотов удалась на славу, однако. Есть такая ольгинская продукция, Лев Щаранский называется. Раньше на этом аккаунте работал человек, который знал свое дело более тонко. А теперь то ли финансирование урезали, то ли еще что - в общем, женщину с этой луцезаправки вынули и посадили какого-то ДБЛ БЛД. И вот большого ума товарищ уже вторые сутки носится по интернету с писаной торбой о том, что Бабченко выгнали из Израиля.
Херово работаете, ребят. Очень херово.
За что вам Пригожин только деньги платит.
Я бы на его месте уже пиздить вас начал.
Очень плохо. Очень.
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Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії
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*****, паходу, скажет кацапам, што это, ****, **********************... Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 5639
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РЕЗОЛЮЦИЮ О ЕГО СТАТУСЕ УЖЕ ДАВНО ПРИНЯЛИ
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успАкойся кацап

Аркадий Бабченко
3 ч. ·

А перепись идиотов удалась на славу, однако. Есть такая ольгинская продукция, Лев Щаранский называется. Раньше на этом аккаунте работал человек, который знал свое дело более тонко. А теперь то ли финансирование урезали, то ли еще что - в общем, женщину с этой луцезаправки вынули и посадили какого-то ДБЛ БЛД. И вот большого ума товарищ уже вторые сутки носится по интернету с писаной торбой о том, что Бабченко выгнали из Израиля.
Херово работаете, ребят. Очень херово.
За что вам Пригожин только деньги платит.
Я бы на его месте уже ******* вас начал.
Очень плохо. Очень.
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Щас петяботы начнут примазаться к Зеленскому и визжать шо це зробили вони разом)))
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Нет, это Зе во время 4-го съе*а от военкома взял хороший разбег в 2014 и добежал аж до Мацквы штаб-квартиры ООН и подал там проект резолюции.
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а есть хоть одна подписанная Зеленским повесточка, от которой он якобы сбежал? Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 1069если бы таковая имелась, то вы порохоботы орали бы об этом во все горло полгода назад, но видимо таковой нет. Повестка в военкомат дается ВСЕГДА под личную роспись, ни мамы, ни папы, ни бабушки, ни соседа дяди Тараса, а только и только под личную роспись! Повестка, которую закидывают в почтовый ящик или оставляют в проемах двери, отправляется в мусорку Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 1069так что не надо брехать соевый
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Вы так смело кинулись "обличать брехню"... Чувства юмора у Вас ноль, а ума еще меньше.
1. Где я писал про подпись?
2. Зеле звонила мать в прямом эфире по поводу повестки и Зе гордо заявил ""Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/glamur/vladimiru-zelenskomu-prishla-povestka-v-armiyu-355841.html
Потому что это очень нравится избирателям. А сам втихаря думал "Подписи нет - пускай вместо меня другие идут служить". Эту часть закона и он и Вы отлично изучили, а то, что военнообязаный обязан становиться на воинский учет по месту фактического проживания и он и Вы забыли. Почему-то.
3 Зе заявлял, что с начала конфликта не был в России, но "Схемы" установили, что минимум 4 раза в 2014 Зе был в Москве. Брехло он. Нет ему веры.
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а кто вообще такие эти схемы? Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 4546 ну допустим даже был Зеленский в России в 2014. А кто его выпустил туда, а? не погранцы ли петины?Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 6950 Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 4546А знаешь что будет за нарушение воинского учета? Огромный штраф аж в 500 гривен
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1. В том, что Зе ездил в московию погранцы виноваты? Вы что там курите?
2. Ну, а за нае обман избирателей у нас ответственности вообще нет. Вот Зеля и брешет налево и направо. А Вы от этого кроме восторга ничего не испытываете.
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Теперь насчет петиных пграничников. Выборы в 2014 были 25 мая, а инаугурация 7 июня. Ниже приведены даты полетов Зели в Москву. Ну, заливай дальше про "не погранцы ли петины?" Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 2765
Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації - Цензор.НЕТ 2832
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А,как же без пети.Он даже перед выборами о крыме вспомнил
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..быстрее бы уже до большой порки дело бы пошло...до эмбарго на торговлю например..одни озабоченности бл..... Генассамблея ООН поддержала резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях оккупации - Цензор.НЕТ 1858...
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эмбарго на транзит газа? так в чем дело?
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...баллонами в рюкзаках носить будете скоро или в презервативах через Бацка-стан по воздуху, если он такое позорище еще и разрешит, ...а так свой конец трубы себе в анус и качайте)))..
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Вангую, что против проголосовали:
1. *********
2. Белоруссия
3. Казахстан,
4. Армения
.... Науру, Зимбабве, Венесуэла, Куба, Никарагуа....
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Все регрессивное человечество во главе с паРашей.
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Со стороны Воронежа ничего не слыхать, хто в курсе ???
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Лучшие умы Воронежа бьются на загадкой "Почему ядерная бомба всегда попадает точно в эпицентр?"
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Крым сам выбрал себе кбэшный ГУЛАГ,в концлагере жить не запретишь.Рюсский мир аднака
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Цап-царапыч всея рюсскай помойки скоро дуба вреже,найдут очередного двойника.Путлер вечен.
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За Крым мы будем воевать . Не одну войну Московия там не выиграла . . Заселяйтесь Москали .
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Сами отдадут. Зачем сынами и дочерьми Украины жизнями разбрасываться.
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Берите пример с китая. Россияне им сами сибирь отдают.
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Виталий Портников
7 ч. ·

Зеленський задовольнив свою безглузду примху за наш з вами рахунок. Зустрівся з Путіним. Переконався, що закінчення війни ніяк не пов'язане з особистою зустріччю з Путіним. І тепер виживання нашої країни буде залежати від того, чи готовий він це прийняти і зрозуміти.
Якщо готовий - тоді йому доведеться переоцінити і перспективи власного президентства, і перспективи власного життя. Усвідомити, що він - президент країни, яка чинить опір агресору. І що запорука хоча б відносного миру - продовжувати чинити опір, а не "просто перестати стріляти".
А якщо не готовий - тоді він продовжить піддаватися на шантаж, виконувати путінські «хотілки», тільки щоб ще раз зустрітися з російським президентом і спробувати його причарувати і умовити. І з кожним новим виконанням нової путінського умови Україна буде наближатися все ближче до прірви.
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Просто ему надо было потешить свои комплексы неполноценности - встретиться с Путиным не в сауне в качестве мальчика по вызову, а на равных, в статусе президента. Отыграться за годы унижений, когда он лебезил перед путинскими шестерками!
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Странно что Индия попала в один список с невменяемыми...
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Та не перший раз.
По Криму голосует всегда против.
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Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
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"...при Лолите от Украины потребовали ..." - "при Лолите требованием Украины было преподавать украинский язык в младших классах школ Крыма"
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Ось ці країни фактично голосували проти територіальної цілісності України -Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еретрії, Гвінея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та Зімбабве.
А з деякими з цих країн є чинні договори про дружбу та стратегічне партнерство,чому так?
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Тому, що у них є точно такі ж договори із кацапами і ці договори їм дорожчі...
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Статья про уродов и людей.

Название Южная Африка позабавило.
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Теперь человеки ещё лучше в Крыму будут жить.
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