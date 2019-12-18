 Генасамблея ООН підтримала резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах окупації

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в ООН в твіттері.
Як повідомляється в мікроблозі посольства в соцмережі Twitter, на підтримку резолюції проголосувало 65 країн, 23 виступили проти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в ООН в твіттері.
Як повідомляється в мікроблозі посольства в соцмережі Twitter, на підтримку резолюції проголосувало 65 країн, 23 виступили проти.
Аркадий Бабченко
3 ч. ·
А перепись идиотов удалась на славу, однако. Есть такая ольгинская продукция, Лев Щаранский называется. Раньше на этом аккаунте работал человек, который знал свое дело более тонко. А теперь то ли финансирование урезали, то ли еще что - в общем, женщину с этой луцезаправки вынули и посадили какого-то ДБЛ БЛД. И вот большого ума товарищ уже вторые сутки носится по интернету с писаной торбой о том, что Бабченко выгнали из Израиля.
Херово работаете, ребят. Очень херово.
За что вам Пригожин только деньги платит.
Я бы на его месте уже ******* вас начал.
Очень плохо. Очень.
Мацквыштаб-квартиры ООН и подал там проект резолюции.
1. Где я писал про подпись?
2. Зеле звонила мать в прямом эфире по поводу повестки и Зе гордо заявил ""Ну а что делать, я военнообязанный. Если надо - пойду воевать", Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/glamur/vladimiru-zelenskomu-prishla-povestka-v-armiyu-355841.html
Потому что это очень нравится избирателям. А сам втихаря думал "Подписи нет - пускай вместо меня другие идут служить". Эту часть закона и он и Вы отлично изучили, а то, что военнообязаный обязан становиться на воинский учет по месту фактического проживания и он и Вы забыли. Почему-то.
3 Зе заявлял, что с начала конфликта не был в России, но "Схемы" установили, что минимум 4 раза в 2014 Зе был в Москве. Брехло он. Нет ему веры.
2. Ну, а за
наеобман избирателей у нас ответственности вообще нет. Вот Зеля и брешет налево и направо. А Вы от этого кроме восторга ничего не испытываете.
1. *********
2. Белоруссия
3. Казахстан,
4. Армения
.... Науру, Зимбабве, Венесуэла, Куба, Никарагуа....
7 ч. ·
Зеленський задовольнив свою безглузду примху за наш з вами рахунок. Зустрівся з Путіним. Переконався, що закінчення війни ніяк не пов'язане з особистою зустріччю з Путіним. І тепер виживання нашої країни буде залежати від того, чи готовий він це прийняти і зрозуміти.
Якщо готовий - тоді йому доведеться переоцінити і перспективи власного президентства, і перспективи власного життя. Усвідомити, що він - президент країни, яка чинить опір агресору. І що запорука хоча б відносного миру - продовжувати чинити опір, а не "просто перестати стріляти".
А якщо не готовий - тоді він продовжить піддаватися на шантаж, виконувати путінські «хотілки», тільки щоб ще раз зустрітися з російським президентом і спробувати його причарувати і умовити. І з кожним новим виконанням нової путінського умови Україна буде наближатися все ближче до прірви.
Уже в Сенате против санкций.
Нада быстрее посла назначать!
По Криму голосует всегда против.
А з деякими з цих країн є чинні договори про дружбу та стратегічне партнерство,чому так?
Название Южная Африка позабавило.