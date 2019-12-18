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Все про:Македонія (36) безвізовий режим (755)

 Україна підписала угоду про безвіз із Північною Македонією

Україна підписала угоду про спрощення візового режиму з Північною Македонією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив державний секретар МЗС України Андрій Заєць у Twitter.

"У Північну Македонію безвіз вже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, громадяни України зможуть відвідувати Північну Македонію без віз упродовж 180 днів за умови, що одне перебування не перевищуватиме 90 днів поспіль.

Також скасовуються довгострокові візи на перебування в країні більш ніж 90 днів з метою навчання, працевлаштування, возз'єднання сім'ї та імміграції, але громадяни зможуть оформлювати довготермінові візи інших категорій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна і Північна Македонія підписали угоду про безвізовий режим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166169
 
   
 Топ коментарі
 
Люто плюсую . Чим більше буде відкритих країн , тим менше людей поїде в закриті , які зберігають візовий режим і досі . І ті , з часом теж скасують візи . Світ стає глобальним , візи - це анахронізм . Ну хіба що для кацапів вони потрібні . А людям вони не потрібні .
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А я, блин, всю жизнь мечтал побывать, именно, в Южной Македонии. Какой облом!...
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А я, блин, всю жизнь мечтал побывать, именно, в Южной Македонии. Какой облом!...
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Так южная - це в Греції, там давно вже безвіз))))
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С твоим знанием географии облом обеспечен автоматом
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Там чё, тоже рабов не хватает? )))))))))))
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Повірте знайдеться 10% довбойобів ( ті що голосували за комуністів і жопоблрк) які туди поїдуть, робити-жити...
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І їх там приймуть як гамериканських шпійонів у тюрму...
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Туда кстати очень дорого поехать. Впрочем если кто желает почувствовать себя в качестве интуриста в СССР - то вполне вариант.
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.....сегодня сдал док. на паспорт , будет готовый 22 сичня , но в МАКЕДОНИЮ не еду , не хоца !!!! поеду в ПАРИЖ там есть нефтяная вышка в центре города , мечтал с детства с неё ПЛЮНУТЬ !!!
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Бывал я в ваших парижах - ничего интересного там нет. Ну телевышка эта торчит в центре, а толку? Негров, арабов - море! В палатках живут вдоль автострады. Вот Ницца - другое дело. Особенно если зимой приехать. Всё зеленое кругом, птички поют, цитрусовые на улице растут. Красота!
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да ???((((( ну тогда остается ее только ОБОССАТЬ ((((( и уехать в Цюрих !!!
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Вот это идея! Только там людей много обычно и она ограждена по периметру. Проклятые буржуины ну кругом простой народ обложили, даже нассать на эту телебашню не получится!
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Та с израилем вроде тоже безвиз, но писало шо пинают оттудова только так, прям в аэропорту(наверное продав перед этим сувениров и накормив бутербродами по 20 баксов)))
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80% взрослого населения Украины не поедет, нищие к сожалению, а хотелось бы посмотреть, как Европа живёт.
Когда Германия объединилась бабушка приехала к внуку погостить, который там на работу устроился, зашла в магазин колбас, а там 254 вида разных колбас, бабка так и грохнулась потеряв сознание, когда очнулась, все плакала и приговаривала, мы же их победили. А у нас все было по талонам, готовили к развалу СССР.
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Не знаю, чи 80%, але за цей рік у Туреччину злітали 1,5 млн. туристів і ще мільйон в Єгипет... За минулий рік - теж десь такі самі цифри.

А ще ж купа народу їздила відпочивати у Чорногорію, Хорватію, Грецію, Болгарію і тд ітп...
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Как с арифметикой?
Если 10 человек 100 раз куда-то съездили, это показатель?
Болтаться все вам, кому на чем повезет, счетоводы хреновы.
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Геній, ти бачив хоч раз людину, яка 10 раз на рік їздить відпочивати в Туреччину/Єгипет? Україна підписала угоду про безвіз із Північною Македонією - Цензор.НЕТ 7294
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Чета кацапов вспучило. Немножко обидно да, что только Беларусь и Северная Корея. Негечо вам там делать долбоклюям.
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Люто плюсую . Чим більше буде відкритих країн , тим менше людей поїде в закриті , які зберігають візовий режим і досі . І ті , з часом теж скасують візи . Світ стає глобальним , візи - це анахронізм . Ну хіба що для кацапів вони потрібні . А людям вони не потрібні .
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Ох и ждал. Чемодан давно стоял припакованый в полёт. Днями туда. Пусть завидуют все!
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