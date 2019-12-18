 Україна підписала угоду про безвіз із Північною Македонією

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив державний секретар МЗС України Андрій Заєць у Twitter.
"У Північну Македонію безвіз вже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи", - йдеться в повідомленні.
Згідно з документом, громадяни України зможуть відвідувати Північну Македонію без віз упродовж 180 днів за умови, що одне перебування не перевищуватиме 90 днів поспіль.
Також скасовуються довгострокові візи на перебування в країні більш ніж 90 днів з метою навчання, працевлаштування, возз'єднання сім'ї та імміграції, але громадяни зможуть оформлювати довготермінові візи інших категорій.
Когда Германия объединилась бабушка приехала к внуку погостить, который там на работу устроился, зашла в магазин колбас, а там 254 вида разных колбас, бабка так и грохнулась потеряв сознание, когда очнулась, все плакала и приговаривала, мы же их победили. А у нас все было по талонам, готовили к развалу СССР.
А ще ж купа народу їздила відпочивати у Чорногорію, Хорватію, Грецію, Болгарію і тд ітп...
Если 10 человек 100 раз куда-то съездили, это показатель?
Болтаться все вам, кому на чем повезет, счетоводы хреновы.