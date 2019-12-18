 Поліція оприлюднила подробиці винесення міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
В рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про те, що підозрюваний попросив забрати з шафи пакет.
Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі з проханням забрати пакет у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 подзвонив родичеві, щоб упевнитися, що він забрав річ із квартири.
13 грудня 2019 р слідчі провели невідкладні слідчі дії. В результаті під час обшуку в офісі, який розташований на першому поверсі будинку, де жив підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.
Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненко, який проживає разом із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Згаданий предмет було заховано у купюроприймач терміналу.
"Призначено комплексну експертизу, зокрема молекулярну", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Експертиза Бірча встановила і там написано жовтим а червоним окреслено, що мимра в окулярах "A" і сракаста дурепа що камери знімала "B" - moderately strong evidance to support (
помірно сильні докази на схожість). А потовра що ставила міну "С" не має схожих ознак ні з "А" ні з "В". Так шо дихай носом перди тихо) Вас в трольчатні однією морквою робили, що такі тупі всі виросли?
Ти не здатний перекласти елементарні фрази, навіть зі словником. Там коментар до попарного зіставлення 3-х відеофрагментів:
1 - "Помірно вагомі докази на підтвердження"
2,3 - "Помірні докази на підтвердження"
Тобто на думку Бірча, це одна людина. Це визнає навіть МВС, тому вони і кажуть, що є більш нова експертиза. Ботику, ти спалився, можеш так не підгорати.
Тихо прийшов...
І находився на довічне.
Вот сейчас не понял, как твои визги про Порошенко должны оправдать ЗЕкловуна??? А почему клоун не посадил??
Хотя у задержанных сразу отбирают.
Аваков вбив(замовив) Шеремета. Це вже стає добре зрозуміло.
подаркиулики.
А это я и сержант Петренко.
А это меня привязали к стулу и пустили ток.
А так же занимается сексом по телефону с подругой.
И шо имеют ищейки Авакова:
- нигде не зафиксирован факт, что данный предмет был вынесен из квартири Антоненко
- Сосед может удивиться и обидеться на представителя офисного планктона, т.к. он действительно прятал от жены крупную заначку, назвав ее роутером, шоб у офисным слюнотечение не мешало сосредоточиться на работе
Блин, и эти ******ы призваны нас охранять от коварных злодеев? Кому мы платим наши кровные из бюджета!
Устроили подставу брату жены и требуют дать показания против Антоненко.
Поэтому нужно узнать у брата был ли этот разговор.
Его уже могли запугать.
Поэтому экспертиза нужна.
И колоть этого странного айтишника надо.
Пусть раскажет почему позволил спрятать монку в банкомате.
Роутер и монка совсем не похожи.
И видно что лежит она без пакета.
Значит все прекрасно он видел.
А це вже злочин.
Тогда как ты видишь что там лежит когда дверцу открыли?
Может там все таки роутер?
Может у тебя в детстве и были деревяные игрушки,но жедезных _ алюминевых и чугунных роутеров не бывает.
Поэтому ты сказочник еще тот.
Не позорься.
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Представь себе, что есть на свете воспитанные люди, которые не любят совать нос в чужие дела и подглядывать за чужими вещами.
Особенно когда позволяют соседу делать заначки в чужой собственности находящийся в чужом помещении,т.е. на рабочем месте.
Еще такие же воспитанные воруют туалетную бумагу в общественных туалетах и вытирают руки об шторы в ресторанах.
К примеру у человека зрение минус 5,а очки он забыл дома.
А то что то ты флудить стал не по теме совсем.
"Передавал сведения военного характера в отношении подразделений "народной милиции", а также информацию о социально-экономической и политической ситуации в "республике", и иные сведения, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности "ЛНР"" - сообщили в "МГБ".
Примечательно, что, по версии оккупантов, Валентис под псевдонимом "Эльф" якобы был завербован латвийской разведкой в 2004 году, а в 2014-м заброшен в "ЛНР".
"Ну, как обычно - передавал совершенно секретную информацию о социально-политической и экономической жо*е", - прокомментировал приговор известный блогер Necro Mancer.
Даже сепаратисты сомневаются по поводу обвинений.
"Я бы еще понял шпиона Украины. Но НАТО?! Кому мы надо? Перемудрили вы, ребята", "Ключевой момент тут - конфискация имущества. Понравился МГБшникам его бизнес, или хатка, или машинка. В таких случаях они на выдумки богаты. Могли и шпионом Альфа Центавры назначить", "Обобрали мужика. Ясно, как белый день", - пишут луганчане.
Вот она суть и атмосфера.
Тут все прекрасно и абсурд и идиотизм и корысть.
Потому что на выходе монки еще не было.
Так вот. Чтоб хотелось сказать.
Кроме того что Антоненко музыкант, он еще боец Сил Специальных Операций. Макеты мины МОН-50 используются для обучения бойцов. При помощи макетов ССОшников учат ставить различные "растяжки", правильно прицеливать мину (мина имеет прицел и от того насколько правильно она поставлена, зависит сможет ли она поразить цели для поражения которых установлена).
Вывод.
Весь этот кипеш с МОН-50 нужен для одного - для информнаброса плебсу, который не видит разницы между учебной МОН-50 и боевой и не знает зачем контрактнику ССО нужен макет боевой мины.
Это информ-атака. Просто для создания негативного образа Рифа. Точно так же как создали негативный образ Яне прокрутив аудиозапись звонка где она сказала что у неё дома "набор сапера". Так же как создали негативный имидж Юле Кузьменко прокрутив диалог о "Градами по Киеву". ССОшник, военный медик и волонтер/десткий кардиохирург спасшая большое количество детских жизней. Против них сделана информатака. Не можем посадить, так хоть очерним, ага.
Который брат жены Антоненко и айтишник туда положили.
Такие у людей забавы прятать роутер в банкомат.
В медведе утка,в утке яицо,в яице смерть кощея.
Прямо как в русских сказках.
Роутер в банкомате😅😅
Там точно все идиоты!
Аваков тихонько «спрыгнул» с дела Шеремета, сделав вид, что ничего не было
Поняв, что общественность нервно отреагировала на бездоказательные посадки активистов и нарушение презумпции невиновности, Арсен Аваков собрал вчера блогеров «разьяснить за облаву». После встречи блогеры отписываются скупо и неохотно, потому что сказать в общем-то и нечего - у следствия действительно нет серьёзных улик против Антоненко, Дугарь и Кузьменко, на днях обвинённых в убийстве Шеремета.
О чём не написал Казанский и о чём я знаю от других участников: Аваков первым решил «сбежать с тонущего корабля» и Геращенко долго уверял блогеров, что Аваков тут ни при чём, он просто пришёл посидеть на брифинге с Рябошапкой и Зеленским, а виновными людей называл «на 100% зелёный» Генпрокурор. В отличие от туповатого Бубочки, Аваков в политике давно, знает когда спрыгнуть с темы и знает, насколько важен PR.
Аваков сам изначально называл страшную мину "предметом". Но цель была - совершить инфовброс против ветеранов АТО.
И цель достигнута - зеленые хомяки вовсю обсуждают была там половина мины или целая.
молекулярная экспертиза - фигня!
поверю только в АТОМАРНЫЫЙ АНАЛИЗ по ПОХОДКЕ !
дебилы, мля....
Вы хоть смотрите что авакян нёс на шоу.
"зелененькое" это не значит мина.
А рисовать схемы, видеоклипы и т. П вы умеете.
Только что то все это начинает сыпаться.
Могли бы перед новым годом включить в схему св Николая, снегурочку, оленец...
Украсить её елочками и снежинками.
Все это в целом совсем не похоже на какую либо связь с убийством Шеремета, но очень похоже на репрессии с подкидыванием улик в стиле московского пахана - хозяина зеленой жабы.Источник: https://censor.net.ua/n3166166
Потому что не политкорректно.