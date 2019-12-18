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Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
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Все про:Нацполіція (8679) Антоненко Андрій (20)

 Поліція оприлюднила подробиці винесення міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко. ВIДЕО

Перед обшуком у квартирі підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Антоненко попросив брата дружини винести з приміщення міну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про те, що підозрюваний попросив забрати з шафи пакет.

Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі з проханням забрати пакет у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 подзвонив родичеві, щоб упевнитися, що він забрав річ із квартири.

13 грудня 2019 р слідчі провели невідкладні слідчі дії. В результаті під час обшуку в офісі, який розташований на першому поверсі будинку, де жив підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.

Читайте також: Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт

Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненко, який проживає разом із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Згаданий предмет було заховано у купюроприймач терміналу.

"Призначено комплексну експертизу, зокрема молекулярну", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Видавці фантастичних романів", - фігурант "справи Шеремета" Антоненко про зібрану Нацполіцією інформацію про нього. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте також: Деяких свідків у справі про вбивство Шеремета почали залякувати, - адвокат Дугарь Коломієць

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166166
 
 
 Топ коментарі
 
А подробности того как полиция заносила мину в квартиру когда опубликуют?
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А если у меня дома будет винтовка, значи ли это, чтоя убил Кеннеди?
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Чудо, ти хоча б пост прочитай, перш ніж коментувати. По відео є що сказати?
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Ти можешь бабці своїй разом з гепарином в ноги цю муйню втирати)
Експертиза Бірча встановила і там написано жовтим а червоним окреслено, що мимра в окулярах "A" і сракаста дурепа що камери знімала "B" - moderately strong evidance to support (
помірно сильні докази на схожість). А потовра що ставила міну "С" не має схожих ознак ні з "А" ні з "В". Так шо дихай носом перди тихо) Вас в трольчатні однією морквою робили, що такі тупі всі виросли? Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 1475
Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 8300
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Я дивлюсь у тебе багатий досвід з бабцями))
Ти не здатний перекласти елементарні фрази, навіть зі словником. Там коментар до попарного зіставлення 3-х відеофрагментів:
1 - "Помірно вагомі докази на підтвердження"
2,3 - "Помірні докази на підтвердження"
Тобто на думку Бірча, це одна людина. Це визнає навіть МВС, тому вони і кажуть, що є більш нова експертиза. Ботику, ти спалився, можеш так не підгорати.
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Нє ну то що в трольчатні команда відмазувати вбивць, то зрозуміло! Але ж дебілам доручили!
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Ну допустим мина, 263 статья УК, где явные доказательства убийства?
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ты такой кто, чтобы требовать доказательства?Прокурор?
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А так співав.....
Тихо прийшов...
І находився на довічне.
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Припади до кормухи, ротожопе) Ахаха! Сяде цап бородатий на довічне, буде сумні пісні скиглити про тіхарєй) Потвора двуморда.
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Соевые с рускими - братья навек! Одни и те же аргументы - "где вашидоказательства? это не доказательства! вы все врете!"
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А и правда, а где доказательства? А их то нет... Кстати все сепары голосовали за ЗЕкловуна кремлёвского..так прост напоминаю ЗЕбилу сепару Богдан Дидовик
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У порохоскота одна отмазка - все кругом сепары. Это клиника, дорогой. 73процента не могут быть сепарами по определению. Это вы, жалкие 8процентов , и есть сепарье и враги Украины.
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Порохоботы, кукарекать "а што эта доказывает" вы начали раньше времени. Написано что назначена молекулярная экспертиза, значит будут узнавать откуда эту мину взяли, насколько близко найденная мина к той, которая взорвала Шеремета - из одной ли они партии или из разных и так далее.
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Зото Ефремова явного 100% сепара выпустили..говорят доказательств на сепара Ефремова нет, все доказательства потратили на АТОшников и волонтёров...
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А какие доказательства есть на Ефремова в разрезе вашей оценки доказательств против волонтеров?
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Винтрогий уже все поняли шо у вас доказательства только на волонтёров и АТОшников, а на сепаров у вас винторогих сепарков ЗЕмародёров доказательств нет. Вали на сру весну винтрогая
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Ну так почему Порошенко его не посадил за 5 лет?
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У них на такие вопросы возникает кататонический ступор или упорное метание стрелок в наступныков.
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Может потому что Порошенко намного умней ЗЕбила Alex Rozhenko ?? как думаешь? И посадить Ефремова означало автоматически выпустить его на свободу по закону Савченко ибо ему бы срок в СИЗО автоматом х2 защитали бы как погашение судимости. И его специально и надо сказать грамотно гноили в СИЗО уже 6й год к ряду , и гноили бы дальше ещё долго, если бы квласти не пришёл кремлёвский режим ЗЕсепаров....Но откуда ЗЕбилу знать эти подробности правда...
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Может потому что Порошенко намного умней ЗЕбила Uxmal ?? как думаешь? И посадить Ефремова означало автоматически выпустить его на свободу по закону Савченко ибо ему бы срок в СИЗО автоматом х2 защитали бы как погашение судимости. И его специально и надо сказать грамотно гноили в СИЗО уже 6й год к ряду , и гноили бы дальше ещё долго, если бы к власти не пришёл кремлёвский режим ЗЕсепаров....Но откуда ЗЕбилу знать эти подробности правда...
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Ну так почему Порошенко его не посадил за 5 лет?

Вот сейчас не понял, как твои визги про Порошенко должны оправдать ЗЕкловуна??? А почему клоун не посадил??
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Дело против Ефремова за финансирование терроризма СБУ закрыла еще в 2018 году. Сейчас закрыли дело из-за принятия законов 16 января, поскольку даже Европа не велит сажать политиков (любых) за принятые ими законы, считает это политическим преследованием.
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даун зебильный как экспертиза ДНК покажет откуда взялась мина да ещё насколько близка к взорванной **** по какой линии . материнской или отцовской . ну вы и ****"ые так же как и ваш ********** . да у вас дегенератов нужно телефоны у всех на дурке отобрать или глушилки поставить .
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Это не гуманно отбирать телефоны.
Хотя у задержанных сразу отбирают.
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Ця міна учбова і там не було жодного грама вибухівки.
Аваков вбив(замовив) Шеремета. Це вже стає добре зрозуміло.
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Полезайте детки в мешок, там и будут для вас всякие подарки улики.
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какие ж это доказатльства?...например дома у каждого порохобота полно зелёной куйни, в аптечке зелёнка, это раз....зеленый язык, когда пьют зелёнку от вОвки в голове, это два....зеленая дупа, от всё той же зеленки когда пердак подгорает, это три....зеленый писюн, если дома порохоботит вся семья, это четыре....зеленый потолок, когда порохоботу нечем заняться, это пять....зеленая зубная щетка, если дупа чешется, шесть.....так шо как, говорят, акакиевашидоказательства? Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 7173
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А шо, ты заблудился, и хочеш уточнить на три буквы это куда?
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Когда полиция задерживает зебота обыкновенного оно же "зеленка" он посылает в инстаграм забавные фоточки: это я
А это я и сержант Петренко.
А это меня привязали к стулу и пустили ток.

А так же занимается сексом по телефону с подругой.
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На видео зафиксирован факт нахождения предмета, похожего на МОН-50 в офисе. Какой-то чел оправдывается, что это положил их сосед.
И шо имеют ищейки Авакова:
- нигде не зафиксирован факт, что данный предмет был вынесен из квартири Антоненко
- Сосед может удивиться и обидеться на представителя офисного планктона, т.к. он действительно прятал от жены крупную заначку, назвав ее роутером, шоб у офисным слюнотечение не мешало сосредоточиться на работе
Блин, и эти ******ы призваны нас охранять от коварных злодеев? Кому мы платим наши кровные из бюджета!
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Интригаон Аваков ещё не представил нам крысу-кун, которая не желает тянуть лямку пожизненного, а надеется первой ухватить печеньку чистосердечного, а она существует на все 101%, только представят её к какой-нибудь сакральной дате, Рождеству или Неправславному Рождеству например.
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Точняк! Кто то из задержанных не захочет вожака на себя брать и вот тут будет хаха....
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Методы советской правоохранительной системы в действии.
Устроили подставу брату жены и требуют дать показания против Антоненко.
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С записью разговора самая не понятная вещь.
Поэтому нужно узнать у брата был ли этот разговор.
Его уже могли запугать.
Поэтому экспертиза нужна.
И колоть этого странного айтишника надо.
Пусть раскажет почему позволил спрятать монку в банкомате.
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Так айтишник уже ж рассказал почему позволил.Его тоже запугали заранее?
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Так он врет.
Роутер и монка совсем не похожи.
И видно что лежит она без пакета.
Значит все прекрасно он видел.
А це вже злочин.
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Короче "вывсеврете" . Типичная руская отмазка. Но тут у вас этот номер гнилой не пройдет.
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А ты хочешь сказать что человек открывавший дверцу не видел что туда кладут?
Тогда как ты видишь что там лежит когда дверцу открыли?
Может там все таки роутер?
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Версию про распятого мальчика на доске объявлений не надо подсовывать.
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Это в твоих фантазиях в ящик кладут роутер и закрывают,а когда открывают там лежит металический зеленый предмет.
Может у тебя в детстве и были деревяные игрушки,но жедезных _ алюминевых и чугунных роутеров не бывает.
Поэтому ты сказочник еще тот.
Не позорься.
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Ты же по себе судишь - привык из голодного детства совать свой любопытный длинный нос и завистливые глаза за чужими вещами.
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Значит все прекрасно он видел.

==
Представь себе, что есть на свете воспитанные люди, которые не любят совать нос в чужие дела и подглядывать за чужими вещами.
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Ну очень воспитанные.
Особенно когда позволяют соседу делать заначки в чужой собственности находящийся в чужом помещении,т.е. на рабочем месте.
Еще такие же воспитанные воруют туалетную бумагу в общественных туалетах и вытирают руки об шторы в ресторанах.
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снова детство своё вспомнил, как ты бумагу тырил и руки вытирал о занавески?Уймись, не все такие как ты.
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Кроме воспитанности еще можешь предположить проблемы со зрением.
К примеру у человека зрение минус 5,а очки он забыл дома.
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Иди.
А то что то ты флудить стал не по теме совсем.
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Це пише бойовий військовий, на якого часто посилається Цензор
Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 9153
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Конечно! Сотрудник внимание!!!! IT-компании сразу по названию «к противнику» определил что это роутер, и совершенно не вкумекал зачем прятать копеечный предмет.
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О! Ещё одна фишка от руских - "купили в военторге" и так гвхы-гы-гы......
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Главная фишка русских это протаскивание своей брехни. Нужно понимать, что девиз русских "цель оправдывает средство". Можно набрасывать что угодно, подставлять своих, рядиться даже под местных и патриотов и говорить на чистом украинском языке, но цель одна - выполнить задачу центра. Вот посадить волонтеров - это задача центра. А для этой цели можно лепить и аргумент "всё как у русских" - товарищ начальник только надбавку даст за находчивость.
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В среду, 18 декабря, "министерство госбезопасности" террористической "ЛНР" сообщило о вынесении приговора уроженцу Латвии. Некоему Веселовсу Валентису оккупационный суд Луганска дал 10 с половиной лет тюрьмы с конфискацией имущества за якобы шпионаж в пользу НАТО, информирует Диалог.UA.

"Передавал сведения военного характера в отношении подразделений "народной милиции", а также информацию о социально-экономической и политической ситуации в "республике", и иные сведения, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности "ЛНР"" - сообщили в "МГБ".

Примечательно, что, по версии оккупантов, Валентис под псевдонимом "Эльф" якобы был завербован латвийской разведкой в 2004 году, а в 2014-м заброшен в "ЛНР".
"Ну, как обычно - передавал совершенно секретную информацию о социально-политической и экономической жо*е", - прокомментировал приговор известный блогер Necro Mancer.

Даже сепаратисты сомневаются по поводу обвинений.

"Я бы еще понял шпиона Украины. Но НАТО?! Кому мы надо? Перемудрили вы, ребята", "Ключевой момент тут - конфискация имущества. Понравился МГБшникам его бизнес, или хатка, или машинка. В таких случаях они на выдумки богаты. Могли и шпионом Альфа Центавры назначить", "Обобрали мужика. Ясно, как белый день", - пишут луганчане.

Вот она суть и атмосфера.
Тут все прекрасно и абсурд и идиотизм и корысть.
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Авакян хватит сажать защитников страны! Хватит работать на путина!
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А какое отношение это имеет к Шеремету?
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Ну, я не бачу тут нічого крім гіпотез слідчого. Чому брата дружини не затримали на виході з квартири з "міною"? Чи є вірогідність що, співробітники поліції самі підклали "вещьдок"?
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Потому и не задержали на выходе.
Потому что на выходе монки еще не было.
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Это просто попытка очернить человека. Там ряд блогеров уже написали, что эта мина это макет и она учебная и всё такое. Тоесть, менты используют свои остатки авторитета чтобы дезинформировать простое население. Но это не суть. Суть в том, что эта самая мина не имеет никакого отношения к Шеремету и начала использоваться только после того как их взяли, тоесть это просто попытка скрыть дыру в своей доказательной базе очередной ерундой.
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Ну, и какая тут связь с подрывом Шеремета? Или это та мина которая взорвалась под авто?
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Там вообще пишут, что мина учебная. Тоесть, это не мина, а макет мины.

Так вот. Чтоб хотелось сказать.
Кроме того что Антоненко музыкант, он еще боец Сил Специальных Операций. Макеты мины МОН-50 используются для обучения бойцов. При помощи макетов ССОшников учат ставить различные "растяжки", правильно прицеливать мину (мина имеет прицел и от того насколько правильно она поставлена, зависит сможет ли она поразить цели для поражения которых установлена).

Вывод.
Весь этот кипеш с МОН-50 нужен для одного - для информнаброса плебсу, который не видит разницы между учебной МОН-50 и боевой и не знает зачем контрактнику ССО нужен макет боевой мины.
Это информ-атака. Просто для создания негативного образа Рифа. Точно так же как создали негативный образ Яне прокрутив аудиозапись звонка где она сказала что у неё дома "набор сапера". Так же как создали негативный имидж Юле Кузьменко прокрутив диалог о "Градами по Киеву". ССОшник, военный медик и волонтер/десткий кардиохирург спасшая большое количество детских жизней. Против них сделана информатака. Не можем посадить, так хоть очерним, ага.
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Тут вот пишут что нашли не монку,а роутер.
Который брат жены Антоненко и айтишник туда положили.
Такие у людей забавы прятать роутер в банкомат.
В медведе утка,в утке яицо,в яице смерть кощея.
Прямо как в русских сказках.
Роутер в банкомате😅😅
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и что? в это реально я должен поверить?!

Там точно все идиоты!
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Декабрь 18th, 2019

Аваков тихонько «спрыгнул» с дела Шеремета, сделав вид, что ничего не было
Поняв, что общественность нервно отреагировала на бездоказательные посадки активистов и нарушение презумпции невиновности, Арсен Аваков собрал вчера блогеров «разьяснить за облаву». После встречи блогеры отписываются скупо и неохотно, потому что сказать в общем-то и нечего - у следствия действительно нет серьёзных улик против Антоненко, Дугарь и Кузьменко, на днях обвинённых в убийстве Шеремета.

Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 3810Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 3161

О чём не написал Казанский и о чём я знаю от других участников: Аваков первым решил «сбежать с тонущего корабля» и Геращенко долго уверял блогеров, что Аваков тут ни при чём, он просто пришёл посидеть на брифинге с Рябошапкой и Зеленским, а виновными людей называл «на 100% зелёный» Генпрокурор. В отличие от туповатого Бубочки, Аваков в политике давно, знает когда спрыгнуть с темы и знает, насколько важен PR.
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Макет мины МОН, наличие которого Антоненко не скрывал. Более того, он продавал макет мины в нете. Откуда менты о нем, скорее всего и узнали.

Аваков сам изначально называл страшную мину "предметом". Но цель была - совершить инфовброс против ветеранов АТО.
И цель достигнута - зеленые хомяки вовсю обсуждают была там половина мины или целая.
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Даже Гугл против нашей доблестной полиции
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назначена экспертиза, в том числе молекулярная"

молекулярная экспертиза - фигня!
поверю только в АТОМАРНЫЫЙ АНАЛИЗ по ПОХОДКЕ ! Поліція оприлюднила подробиці виносу міни з квартири, в якій жив підозрюваний у справі про вбивство Шеремета Антоненко - Цензор.НЕТ 6818

дебилы, мля....
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Диб-лы конч-е.
Вы хоть смотрите что авакян нёс на шоу.
"зелененькое" это не значит мина.
А рисовать схемы, видеоклипы и т. П вы умеете.
Только что то все это начинает сыпаться.
Могли бы перед новым годом включить в схему св Николая, снегурочку, оленец...
Украсить её елочками и снежинками.
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Антоненко просил вынести из квартиры чучело Зеленой жабы. Аваков, похожий на министра внутренних дел, конечно, не мог публиковать чучело, а потому подложил "предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50."
Все это в целом совсем не похоже на какую либо связь с убийством Шеремета, но очень похоже на репрессии с подкидыванием улик в стиле московского пахана - хозяина зеленой жабы.Источник: https://censor.net.ua/n3166166
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Аваков не мог сказать что этим зеленым предметом было чучело зелебота.
Потому что не политкорректно.
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Смішна мотивація,що вбивство Шеремета дестабілізує ситуацію,а вбивство Шарія дестабілізує когось? Схоже на розправу з метою залякування добровольців і волонтерів.
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Навіть вбивство Небесної Сотні не дестабілізувало Порошенка і справу намагаються замяти.
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соевая ботва так бесится, аж шапка горит.
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