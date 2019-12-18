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 Політика України, Економіка
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Все про:держбюджет (252) Гончарук_Олексій (373)

 Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив інформацію про проблеми з виконанням дохідної частини державного бюджету.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Інформація про те, що у нас є певні недонадходження до державного бюджету, це правда. Справді, певні програми до кінця року не будуть профінансовані", - сказав він під час відкриття Офісу протидії рейдерству.

Що стосується причин невиконання дохідної частини держбюджету, то прем'єр назвав зміцнення гривні, зниження обсягів споживання газу, а також "неідеально спроєктований" бюджет на 2019 рік.

Читайте також: Держбюджет-2020 не ідеальний, він зазнаватиме деяких змін, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166156
 
 
 Топ коментарі
 
Это що ж получається,людонькі,Порох крав менше ніж ці прої..али?
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Не подсказывайте. Они и так ноомально всё угандонивают.
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Нелопоступление?
А как же поборотые коррупция и контрабанда?!!
Неужели профит с этого... испарился в неизвестность?
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Тёмный Рыцарь, [18.12.19 14:22]
Процесс легализации игорного бизнеса заиграл новыми красками.
Что мы имеем:
1. гражданина Российской Федерации, представителя Лужниковской ОПГ - Бориса Баума, который является ближайшим соратником Кирилла Тимошенко и главным лоббистом и консультантом ОП по вопросам легализации
2. форум по игорному бизнесу «iGaming Affiliate Conference», который прямо сейчас подходит в гостинице Radisson Blue на Ярославовом Валу в Киеве.
Спонсорами и партнерами этого форума, среди прочего, выступают такие компании как Русский Аффилейт, igorka.ru, Acryptoinvest и GoldRoyal (переименованный зонтик forex-investo.ru), российский blockchain-венчур Byzantium, компания по управлению игровыми станциями Rabib.ru, AFF1.ru, cpabaton.ru, медиа-гемблинг спонсор мероприятия - портал LoginCasino (свидетельство о регистрации СМИ РФ No. ФСС77-64811) и другие российские компании, сайты и предприятия.
Фактически, это мероприятие проводит российская ассоциация игорного бизнеса.
3. комитет по финансовой политике, который заседает сегодня в 14:30, и который Кирилл Тимошенко, Борис Баум и Давид Арахамия нагнули раком, чтобы он обязательно проголосовал за редакцию закона Баума и Арахамии о легализации игорного бизнеса, который члены комитета отказались рассматривать вчера.
Внимание, вопрос знатокам - что общего между россиянином Баумом, представляющим российскую Лужниковскую группировку, форумом в Киеве, спонсируемым и поддерживаемым российским капиталом и компаниями, и легализацией игорного бизнеса в Украине?
Не может же быть все так банально, что мы просто нагибаем парламент, чтобы в Украине, наконец, смогли открыть свои казино и залы с автоматами русские?
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Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6362

tZE inform

@tZEinform

докладная записка министра финансов Маркаровой премьер-министру Украины Гончаруку от 21.11.2019 г. А это срок опять Гончаруку. Аваков выкрутится

tZE inform

@tZEinform


21.11.2019 г. Закупка Украиной французских патрульных катеров производилась вне общепринятых норм международных закупок вооружения и без проведения экспертной оценки контракта. В таком случае ее финансирование из государственного бюджета является недостаточно обоснованным -
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Барига мародёр всё воровал ,и мудрый нарит оторвал баригу от корыта, а потом денёг стало ещё меньше....
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Зе-бид.о, а де гроші що вже 7 місяців не дають красти Порошенку ?
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Якось не получається у них не з фінансами, не з економікою. Ніяк фінанси та економіка самі собою не поправляються. Особливо, якщо ніфіга не робити.
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А помните как все ЗЕбилы радовались что ЗЕбубачка и Скоты Урода полностью окупировали всю власть, а вор Парашенко и парахаботы только 8% агрессивное меньшинство?? Так вот в связи полной окупацией власти ЗЕбилами и недостачами в бюджет для ЗЕбилов стоит не тривиальная задача..как же сюда приплести Порошенко, и главное как спихнуть на него весь обсерон ЗЕкоманды.
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Так написано же в новости .. "неидеально спроектированный" бюджет на 2019 год.. А с 2020-го шагнем в экономический прорыв. Стояли на краю пропасти - и сделаем большой шаг вперед. 1 гривня будет стоить 24 доллара
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Яка гривня?
Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3842
Купоно-карбованець буде коштувати 180 000 долярів! Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7455
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ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук/ Лишь бы главная для украинцев программа была профинансирована: Хотим соединить водным путем Балтийское и Черное моря, - Гончарук.
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а шо такое? видно это тебе не просто так на самокате по кабмину кататься? а услуги жкх ты уже заплатил в доходную часть бюджета?
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Епоха бідності вже закінчилась, почалась епоха ЗЕбожіння.
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Есть недопоступления в госбюджет/ а были времена когда строились заводы, электростанции, и ленточки перерезались-под улюканье русского мира.Слуги народа Коломойского строить не умеют и не хотят.Они умеют воровать и продавать. Хотят своровать Приват, хотят продать землю и заводы им не принадлежащие.
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А навіщо вам доходи, якщо ви їх навіть розікрасти в повному обсязі негодні?
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Ну так кроме табачных фабрик, остановите что-нибудь еще. Глядишь, бюджет и наполнится. Вон частные предприниматели на очереди сдавать свидетельства.
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Так Порошенко заложил в бюджет курс гривны 30 за доллар, вот такой курс и надо было держать и на все бы хватило, а нет НБУ своими процентными ставками по 17% годовых, поднял курс гривны... да и в прочем и херсним, но гривна укрепилась на 25% а цены на товары не упали, а наоборот выросли, нахера нам такое укрепление))
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Не ряд программ, брехло ты зелёное, а практически все бюджетные платежи. Поздравляю всех участников гос.тендеров , денег нет , но Вы держитесь!
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tZE inform @tZEinform
"При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу"

для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям."
А денежки то тут
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Скоро у тебя, гонданюк, вообще поступления в бюджет не будет и вышвырнут тебя с землёй очень скоро, мрази дегенератные
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Ничего не понимаю............. Барыга миллиарды воровал из бюджета и с выплатами все было нормально. Сейчас и его нет, вроде излишек должен быть. Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7965
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Слуги народу ж2 вмикайте станок і друкуйте гривну, а то заробітчани Україну доларами завалили.
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Тёмный Рыцарь, [18.12.19 23:49]
@writetodarkk
Кризис бюджета на 90% связан с деятельностью НБУ - они обрушили курс спекуляциями, в бюджете Гройсмана курс на конец 2019 должен был 29 а он 23.5...
МВФ понимает под «независимостью НБУ» то что им правит клан Гонтаревой и поэтому пока эти продолжают обогащаться Гончарук пытается как-то заткнуть дыру.
PS: Бюджет на 2020 мы приняли с курсом 27.5 по-моему, так что веселье будет продолжатся...
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На аграрном комитете началась драка. Депутаты от ОПЗЖ и Батькивщины требовали перерыв. Слуги народа хотели заседать дальше, пока все правки к закону о земле не рассмотрят.
В итоге Шуфрич и Кива заняли место во главе стола, отталкивая «слуг народа», а Тимошенко в это время изящно разбрасывает бумаги.
Близится полночь.
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Оно конечно и Зубожила, и ЗаЖОПу дрянь, но в данном случае с них хоть какая то польза Украине в противостоянии наползанию ЗЕлёной плесени..
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Кризис бюджета на 90% связан с деятельностью НБУукрепление гривны Национальный банк Украины в результате укрепления гривны к иностранным валютам за период января-сентября 2019 года на 13% получил ущерб на 12,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-центр НБУ , в результате " иностранные инвесторы" в ОВГЗ получили дополнительно на каждый вложенный доллар -4,90 грн, за счет курсовой разницы, что составило-16,6 млр грн/ 3, 4 млр долларов * 4,90 грн / или 713,978 млн долларов.Доходность ОВГЗ составила 18%+17,41=35,41% --- МММ национального масштаба Совет НБУ признал политику регулятора неэффективной , а также рекомендует подготовить и предоставить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке из-за возможного выхода владельцев-не резидентов облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) из Украины, те выплатить дополнительно где-то 713, 978 млн долларов или16,6 млр грн иностранным инвесторам - это только прямые убытки которые понесут владельцы сбережений в долларе. Бюджетные потери будут еще ощутимее за счет уменьшения базы налогообложения с 28,15 до 23, 20 Выпуск ОВГЗ, с привлечением иностранного инвестора, на тех условиях требовал от НБУ лишь одного- не допускать колебаний курса грн на плюс - миннус 05% Продолжение укрепления грн указывает на то что НБУ игнорирует выводы Совета НБУ
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