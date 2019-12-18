 Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Інформація про те, що у нас є певні недонадходження до державного бюджету, це правда. Справді, певні програми до кінця року не будуть профінансовані", - сказав він під час відкриття Офісу протидії рейдерству.

Що стосується причин невиконання дохідної частини держбюджету, то прем'єр назвав зміцнення гривні, зниження обсягів споживання газу, а також "неідеально спроєктований" бюджет на 2019 рік.

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