 Є недонадходження до держбюджету, низку програм до кінця року не буде профінансовано, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Інформація про те, що у нас є певні недонадходження до державного бюджету, це правда. Справді, певні програми до кінця року не будуть профінансовані", - сказав він під час відкриття Офісу протидії рейдерству.
Що стосується причин невиконання дохідної частини держбюджету, то прем'єр назвав зміцнення гривні, зниження обсягів споживання газу, а також "неідеально спроєктований" бюджет на 2019 рік.
Процесс легализации игорного бизнеса заиграл новыми красками.
Что мы имеем:
1. гражданина Российской Федерации, представителя Лужниковской ОПГ - Бориса Баума, который является ближайшим соратником Кирилла Тимошенко и главным лоббистом и консультантом ОП по вопросам легализации
2. форум по игорному бизнесу «iGaming Affiliate Conference», который прямо сейчас подходит в гостинице Radisson Blue на Ярославовом Валу в Киеве.
Спонсорами и партнерами этого форума, среди прочего, выступают такие компании как Русский Аффилейт, igorka.ru, Acryptoinvest и GoldRoyal (переименованный зонтик forex-investo.ru), российский blockchain-венчур Byzantium, компания по управлению игровыми станциями Rabib.ru, AFF1.ru, cpabaton.ru, медиа-гемблинг спонсор мероприятия - портал LoginCasino (свидетельство о регистрации СМИ РФ No. ФСС77-64811) и другие российские компании, сайты и предприятия.
Фактически, это мероприятие проводит российская ассоциация игорного бизнеса.
3. комитет по финансовой политике, который заседает сегодня в 14:30, и который Кирилл Тимошенко, Борис Баум и Давид Арахамия нагнули раком, чтобы он обязательно проголосовал за редакцию закона Баума и Арахамии о легализации игорного бизнеса, который члены комитета отказались рассматривать вчера.
Внимание, вопрос знатокам - что общего между россиянином Баумом, представляющим российскую Лужниковскую группировку, форумом в Киеве, спонсируемым и поддерживаемым российским капиталом и компаниями, и легализацией игорного бизнеса в Украине?
Не может же быть все так банально, что мы просто нагибаем парламент, чтобы в Украине, наконец, смогли открыть свои казино и залы с автоматами русские?
tZE inform
@tZEinform
докладная записка министра финансов Маркаровой премьер-министру Украины Гончаруку от 21.11.2019 г. А это срок опять Гончаруку. Аваков выкрутится
tZE inform
@tZEinform
21.11.2019 г. Закупка Украиной французских патрульных катеров производилась вне общепринятых норм международных закупок вооружения и без проведения экспертной оценки контракта. В таком случае ее финансирование из государственного бюджета является недостаточно обоснованным -
Купоно-карбованець буде коштувати 180 000 долярів!
tZE inform @tZEinform
"При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу"
для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям."
А денежки то тут
@writetodarkk
Кризис бюджета на 90% связан с деятельностью НБУ - они обрушили курс спекуляциями, в бюджете Гройсмана курс на конец 2019 должен был 29 а он 23.5...
МВФ понимает под «независимостью НБУ» то что им правит клан Гонтаревой и поэтому пока эти продолжают обогащаться Гончарук пытается как-то заткнуть дыру.
PS: Бюджет на 2020 мы приняли с курсом 27.5 по-моему, так что веселье будет продолжатся...
В итоге Шуфрич и Кива заняли место во главе стола, отталкивая «слуг народа», а Тимошенко в это время изящно разбрасывает бумаги.
Близится полночь.