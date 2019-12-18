 Нардепка від "СН" Вагнер хоче взяти на поруки фігурантку справи про вбивство Шеремета Дугарь

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.
"Вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, бойового медика 25 бригади Десантно-штурмових військ. Яна, ризикуючи своїм власним життям, врятувала десятки життів наших захисників. Україна відмітила працю Яни державними нагородами. Такі люди, як Яна Дугарь мають повне право на повагу і захист від суспільства", – написала вона.
На думку нардепки, суд повинен скасувати Дугарь запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
"Дугарь - сирота. В неї немає ні ресурсів, ні можливостей впливати на слідство. Яна Дугарь - порядна людина. Вона не буде ухилятись від слідства. Яна Дугарь - захисник України. Захисники України не зраджують свою державу, покидаючи її в важкі часи", – додала Вагнер.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Но в итоге пойдет вслед за другими такими же "самостоятельными"
Мова не про те, що Яну затримали свавільно, а що вона «сірата»...
Депутат має гідність, їй повага. Одне, що не подобається, так це те, що люди не хочуть признавати добрі справи своїх політичних опонентів. Усі роблять помилки, також і добрі справи люди роблять. Україна понад усе! А зло воно для усіх єдине - кремлівський карлик.
На дворе мороз трещал;
Шёл по улице малютка -
Посинел и весь дрожал.
- Боже! - говорил малютка, -
Я прозяб и есть хочу;
Кто ж согреет и накормит,
Боже добрый, сироту?
Шла дорогой Вика Вагнер -
Услыхала сироту;
Приютила и согрела
И поесть дала ему.
Я правильно сказав?
можно всюду видеть карамельный след, можно искать среди вояк го.донов( кст, сам знаю, что их там немало ) , можно строить из себя мирного зайчика, которому бородачи мешают строить мирную страну, можно устраивать красочные презентации покращень, описывая, как " антикоррупционные корабли чего-то там бороздят", но от этого величина турбопросеров новых лиц не станет для людей мыслящих менее заметной. Медиаподдержка всего этого трешняка громкая, но становится все более неуклюжей... Хотя, может тебе все равно...
Не обидишь ты даром и гадины, Ты помочь и злодею готова, И червонцы твои не украдены У сирот беззащитных и вдов. В дружбу к сильному влезть не желаешь ты, Чтоб успеху делишек помочь... 🐸
Если человека подозревают в организации убийства, то о каком "взять на поруки" может вообще идти речь? Если она не виновна и нет доказательств, то зачем посадили под арест? Бред полный.
Я бы не стал пользоваться услугами слуг урода.
Если на то пошло, то найдутся и порядочные люди, готовые взять наших защитников на поруки.
по отношению к СОЛДАТУ, который рискует своей жизнью каждый день, защищая нас !
это ПОЗОР КАЖДОМУ УКРАИНЦУ !