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Все про:поруки (10) Дугарь Яна (12) Вагнер Вікторія (1)

 Нардепка від "СН" Вагнер хоче взяти на поруки фігурантку справи про вбивство Шеремета Дугарь

18 грудня народна депутатка від "Слуги народу" Вікторія Вагнер заявила, що вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Вирішила взяти на поруки Яну Дугарь, бойового медика 25 бригади Десантно-штурмових військ. Яна, ризикуючи своїм власним життям, врятувала десятки життів наших захисників. Україна відмітила працю Яни державними нагородами. Такі люди, як Яна Дугарь мають повне право на повагу і захист від суспільства", – написала вона.

На думку нардепки, суд повинен скасувати Дугарь запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Дугарь - сирота. В неї немає ні ресурсів, ні можливостей впливати на слідство. Яна Дугарь - порядна людина. Вона не буде ухилятись від слідства. Яна Дугарь - захисник України. Захисники України не зраджують свою державу, покидаючи її в важкі часи", – додала Вагнер.

Читайте також: Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь на 8 січня

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166151
 
   
 Топ коментарі
 
А у них там всі плани ситуативні. Котяться, як дурень згори.
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Співчуваю зебілам, у яких зараз мізки закиплять...😀
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Почався піар від СН. Я не здивуюся, якщо Яна Дугарь не просила цю Вагнер взяти її на поруки.
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Сама решила или серватерия щели начала пытаться делать мину при плохой игре Нардеп от "СН" Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 1219
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А у них там всі плани ситуативні. Котяться, як дурень згори.
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Був ЧіжьмаРРЬ.Тепер--ДугаРРЬ.Так під кацапа косить бовдуРРЬ?Чи неграмотний підеРРЬ?*
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скорее у придатка к кнопке сыграли остатки совести.
Но в итоге пойдет вслед за другими такими же "самостоятельными"
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Короче,как обычно-менты насрали,навоняли,щеки раздули... и сливаются по тихой воде.
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Почався піар від СН. Я не здивуюся, якщо Яна Дугарь не просила цю Вагнер взяти її на поруки.
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Та там же «хьітро».

Мова не про те, що Яну затримали свавільно, а що вона «сірата»...
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Все рівно це вже з їхнього боку відступ🤗
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Показати наріту, які вони СН всепрощаючі, от навіть «вбивцю» їм жалько.
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Співчуваю зебілам, у яких зараз мізки закиплять...😀
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Зеленский же на брифинге на всю страну заявил что убийцы найдены осталось найти заказчиков.
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Зеленский на всю страну даже портки спускал...
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Вы бы лучше ТСК по Авакову решили, зелень безмозглая!
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а ти разве не видела как твой "найвеличнишій лидер" цю Яну з говном мешал на пресс-конференции?
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Судя по тому, что ее муж защищал Украину и погиб под Иловайском, а сама Виктория не голосовала за особый статус Донбасса, человек она, похоже, положительно наш. Жаль, что ее фамилия ассоциируется с ЧВК *********** вагнера. Но, как говорится, не фамилия красит человека, а наоборот.
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А з Ріхардом Вагнером нема асоціацій?
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Не прізвище ганьбить людину, а навпаки. Я сьогодні був у Черкасах, проїзджав повз вулицю Онопрієнка, там де Пожежний інститут...
Депутат має гідність, їй повага. Одне, що не подобається, так це те, що люди не хочуть признавати добрі справи своїх політичних опонентів. Усі роблять помилки, також і добрі справи люди роблять. Україна понад усе! А зло воно для усіх єдине - кремлівський карлик.
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Я хз, в мене з композитором асоціюється... Нардепка від "СН" Вагнер хоче взяти на поруки фігурантку справи про вбивство Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 3398
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А сенс брати Дугарь на поруки, якщо арешт відсутній!? Що це по суті змінює? Може краще було б дати по шиї "своєму" 100% прокурору, щоб покращилося кровопостачання мізків і з"явилося більше розуму?..
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Вечер был; сверкали звёзды;
На дворе мороз трещал;
Шёл по улице малютка -
Посинел и весь дрожал.

- Боже! - говорил малютка, -
Я прозяб и есть хочу;
Кто ж согреет и накормит,
Боже добрый, сироту?

Шла дорогой Вика Вагнер -
Услыхала сироту;
Приютила и согрела
И поесть дала ему.
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"Нардеп от "СН" Вагнер хочет взять на поруки фигурантку дела об убийстве Шеремета Дугар"_____________а посидеть в СИЗО за "фигуранта" депутат, не хочет? не??
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Опортуністка клята, в шию іі з партіі!!!... "Может она тайно посещает магазины "Рошен"...

Я правильно сказав?
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мне фиолетово и шо она "посещает" и шо ты "сказал"!
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Тебе должно быть зелено, или ты тоже отступник?
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да называй как хочешь - мне все равно
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Ладно, если без "приколов":
можно всюду видеть карамельный след, можно искать среди вояк го.донов( кст, сам знаю, что их там немало ) , можно строить из себя мирного зайчика, которому бородачи мешают строить мирную страну, можно устраивать красочные презентации покращень, описывая, как " антикоррупционные корабли чего-то там бороздят", но от этого величина турбопросеров новых лиц не станет для людей мыслящих менее заметной. Медиаподдержка всего этого трешняка громкая, но становится все более неуклюжей... Хотя, может тебе все равно...
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За відвідання "Рошену" вбив би.Любого й кожного.ЖідабЄндьйоррифци сікії=такії очінь.
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Современная ода Виктории Вагнер ("Украшают тебя добродетели...") - Николай Некрасов
Не обидишь ты даром и гадины, Ты помочь и злодею готова, И червонцы твои не украдены У сирот беззащитных и вдов. В дружбу к сильному влезть не желаешь ты, Чтоб успеху делишек помочь... 🐸
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Зеля азербайджанськю нафтою вмиваєтся, Лєнка десь в Баки позує! Тато, тобто немолодий поц молодь українську гудить! Щось сімейка розігралася не на жарт! А в цей час Петро десь в Іспаніїї вже, чи може на півдорозі до неї! Якось про земельний майдан підзабув навіть! Це, в зв"язку з прийняттям якихось змін до закону про зняття депутатської недоторканості. А вся брудна робота - пану Авакову, рюкзачних справ майстру! Та нічого, йому не звикати!
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Здається Петро подобрішав, якщо на фото вже не президент! Та я не лікар-дієтолог, можу й помилитися! Та і не про географію я, а про Петині дачі взагалі-то!
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Йому по-хєр, Ішпанія , Хєрманія , Партухалія - все Страсбург, бо чув , що в Хейропі.
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Прекрасно! Начинают вскрываться новые консервы со старым посолом!
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нигде в мире нет больше такой херни как поруки кроме Украины
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Похоже доказательства "сыплются" и Не Лохи начали играть отступного, издалека...
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В смысле? К себе хочет переселить эту шлёп-ногу??? Вагнер знает толк в извращениях! Нардепка від "СН" Вагнер хоче взяти на поруки фігурантку справи про вбивство Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 5961
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Цирк продолжается!
Если человека подозревают в организации убийства, то о каком "взять на поруки" может вообще идти речь? Если она не виновна и нет доказательств, то зачем посадили под арест? Бред полный.
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Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

Я бы не стал пользоваться услугами слуг урода.
Если на то пошло, то найдутся и порядочные люди, готовые взять наших защитников на поруки.
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обвинить в заказном убийстве, а потом брать на поруки и это, внимание !,

по отношению к СОЛДАТУ, который рискует своей жизнью каждый день, защищая нас !

это ПОЗОР КАЖДОМУ УКРАИНЦУ !
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