EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  1080  7
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5800) поранення (1587) смерть (3705) Об'єднані сили (415)

 Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі поранено бійця ОС, загинув житель Мар'їнки, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню чотири рази.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч із Новолуганським (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв укріплення Об'єднаних сил: недалеко від Березового (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Водяного (з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї) і Мар'їнки (зі стрілецької зброї).

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Крім того, в Мар'їнці в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї було поранено цивільного, який дорогою до лікарні помер.

Нагадаємо, 17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Читайте також: З початку поточної доби ворог обстріляв позиції ОС у районі Новолуганського, Березового і Водяного, поранений один український воїн, - Міноборони. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166148
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Як це 1 воїн поранений, а про загиблого ні слова, добре, що хоч тих згадують, що запросили на нашу територію орду...
 показати весь коментар
 
 
Глазки утром промыть забыла?
Напомним, 17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.Источник: https://censor.net.ua/n3166148
 показати весь коментар
 
мирный житель сходил на референдум и позвал . а тут шото пошло не так .
 показати весь коментар
 
 
Одужання нашому Герою. Бережи вас Господь, рідненькі
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору