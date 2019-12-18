 Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі поранено бійця ОС, загинув житель Мар'їнки, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, один обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч із Новолуганським (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв укріплення Об'єднаних сил: недалеко від Березового (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Водяного (з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї) і Мар'їнки (зі стрілецької зброї).

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Крім того, в Мар'їнці в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї було поранено цивільного, який дорогою до лікарні помер.

Нагадаємо, 17 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил.

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