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 Політика України
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Все про:внз (288) ректор (27) Міносвіти (538) вища освіта (47)

 Рада ухвалила закон, що реформує систему вищої освіти

Верховна Рада ухвалила в цілому і в другому читанні законопроєкт, що реформує вищу освіту. За законопроєкт № 2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" на засіданні в середу проголосував 321 народний депутат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Закон вносить точкові зміни одразу в кількох важливих напрямах. Серед них – вимоги до керівників закладів вищої освіти, ліцензування, дуальна освіта, міждисциплінарність та дотримання академічної доброчесності.

З усіма керівниками вишів, які надалі обиратимуться на посади, будуть підписані контракти із зазначенням цільових показників ефективності (KPI), строками їхнього виконання та механізмами перевірки. Цілі в програмах керівників вишів стануть індикаторами ефективності, а невиконання програм – підставою для розірвання контракту.

Ліцензування відбуватиметься в режимі он-лайн через електронні бази – це зробить процес прозорішим та допоможе уникнути низки бюрократичних процедур. Відтепер ліцензуванню підлягає освітня діяльність вишів на певному рівні вищої освіти і освітня діяльність за спеціальностями для "регульованих професій". Це означає скасування ліцензування для майже 100 спеціальностей. Серед так званих "регульованих професій" – спеціальності, які передбачають особливо відповідальну роботу, наприклад, правнича сфера, атомна енергетика, медицина, військова служба тощо. Вимоги до освітньої діяльності з підготовки фахівців за такими спеціальностями посилюються.

Деякі зміни відбудуться і у структурі вишів. Відокремлені структурні підрозділи не можна буде створювати у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі, а ті, що зараз працюють, мають бути реорганізовані або закриті до 1 липня 2021 року.

Закон передбачає низку змін для вступників та студентів.

Так, він виключає поняття "диплом державного зразка" та, натомість, пропонує вишам видавати документи про вищу освіту за зразком, затвердженим власною вченою радою. Однак видавати дипломи заклад зможе лише за освітніми програмами, акредитованими НАЗЯВО, іноземними або незалежними українськими акредитаційними агенціями.

За недотримання академічної доброчесності студенти нестимуть більше відповідальності. Виявлення плагіату, фабрикації або фальсифікації в роботах може стати підставою для скасування рішення про отримання ступеня вищої освіти.

Закон передбачає застосування технологій ЗНО для вимірювання результатів навчання, здобутих на першому (бакалаврському) рівні, та їх використання для прийому на подальші рівні, а також для атестації здобувачів вищої освіти.

Крім того, під час вступної кампанії заклади зможуть запроваджувати поширений в західних країнах інструмент відбору – мотиваційні листи. Вони стануть одним із механізмів, за якими найбільш вмотивовані вступники зможуть отримати додаткові бали під час конкурсного відбору. Для того, щоб уникнути зловживань, максимальна вага додаткового балу за мотиваційний лист у тих закладах, які його запровадять, складатиме 1% від конкурсного балу. Також прийом мотиваційних листів та їх оцінка буде здійснюватись перед початком сесії складання ЗНО, тобто до того, як вступники дізнаються свої бали на ЗНО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166145
 
 
 Топ коментарі
 
Это правильно!

Таких проФФесоров, как папа Зеленского гнать нахрен из системы высшего образования. Я его интервью послушал и теперь понял, почему Вован без сценария - то генератор случайных фраз. Просто он весь в папаню. Бедные ствденты! Что там на лекции можно понять в том потоке незамутнённого сознания? Окромя он, как и сынулька, тупо потконспекту шпарит.
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Реформа образования и медицины это две единственные реформы которые "проводятся" всеми кабминами на протяжении 28 лет водя козу перед народом. Ключевые реформы это ВСЕГДА РЕФОРМЫ ЭКОНОМИКИ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ. Остальное это фрикции бурной деятельности при ничегонеделании.
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Короче теперь и образование официально стало платным! конституция ПОБОКУ!! страна не выполняет конституцию которую сама же приняла чего я должен выполнять законы! мне многии законы то же не нравятся и я то же не буду их выполнять!!
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головний закон Конституція Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 9007 Влада невиконуюча конституцію підлягає знищенню...!
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1. «Отмєніть матєматіку».
2. «Установіть твєрдиє расценкі на діпломи».
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Спізнився. Всі "расценкі" на дипломи вже назначені років з двадцять назад. Деякі, в минулих урядах, даже не вчились.
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Правильный закон. Чтобы в Кацапетовке не продавали в филиале универа Шевченка дипломы его филиала.
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Это правильно!

Таких проФФесоров, как папа Зеленского гнать нахрен из системы высшего образования. Я его интервью послушал и теперь понял, почему Вован без сценария - то генератор случайных фраз. Просто он весь в папаню. Бедные ствденты! Что там на лекции можно понять в том потоке незамутнённого сознания? Окромя он, как и сынулька, тупо потконспекту шпарит.
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Якраз, такі проффєссора будуть акадємікамі.
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Хто тоді дебільних вовачек плодитиме Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 5543 Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 8631
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В кино и папа... и его сынок были на порядок умнее тех которые в реале...
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Не смотрел. Потому сравнить не могу.

Но они ж там со сценарием, а тут без.😉
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вы не допускаете, что, возможно, мы не дотягиваем до более высокого уровня?
например, теория относительности Айнштейна - сложно же понять!
так и здесь,
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Пошёл на ютуб пересмотрю монологи "Идущий к реке".😉
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Реформа образования и медицины это две единственные реформы которые "проводятся" всеми кабминами на протяжении 28 лет водя козу перед народом. Ключевые реформы это ВСЕГДА РЕФОРМЫ ЭКОНОМИКИ И НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ. Остальное это фрикции бурной деятельности при ничегонеделании.
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економіка та податкова система ідеальна! - запрограмована на самознищення країни та збагачення пари десятків сімей, то ж їх ніхто реформувати не буде.
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главные цели реформ и образования и медицины это уменьшение расходов на них! но власть не может прямо об этом сказать потому что знает какая будет реакция народа!! вот и так сказать кручу верчу обмануть хочу! и самое грустное то что да народу на это начхать!!
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«Так, он исключает понятие "диплом государственного образца" и вместо этого предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом. Однако выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованными НАЗЯВО, иностранными или независимыми украинскими аккредитационным агентствами. Источник: https://censor.net.ua/n3166145»

Точно Гончаруки - Гройсмани проштовхнули !
Ну а НАЗЯВО, це що переклад з НИИЧАВО Стругацьких?
От стєбатєлі гараццкіє...
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національна агенція з якості вищої освіти.
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Збіговисько недорозвинених ще якусь х_рню прийняло Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 7965 Рада приняла закон, реформирующий систему высшего образования - Цензор.НЕТ 3063
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А для чего нужно высшая школа аграрной супердержаве? Агрономов и из соседних стран можно пригласить...
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А хто будєт браццкой ядєрной дєржавє дєлать ракєти, когда імєющієся там учоние хохли, уйдут на свєт іной?
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Все к чему прикасается зеленое стадо... все превращается в гавно...
Теперь это стадо уже добралось до высшего образования...
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Зеленый министр образования без диплома о высшем образовании... чего еще вы ожидали от зеленого стада...?
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Ну, от зараз він випише собі диплом «нєгосударствєнного образца», і стане учоним.
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От вас веет еще саватским абразованием уважаемый.
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Каким бы от меня не веяло... но я в отличии от зеленого министра образования имею реальный диплом об окончании ВУЗа...
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А зачем? Я не министр... это министр пусть доказывает...
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Тогда расскажи кто ты по диплому и кем работаешь. (Ну это с области фантастики).
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Инженер электромеханик... окончил ДПИ... работаю директором малого предприятия... и являюсь его владельцем...
Тебе полегчало зебилушка?
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Буквы

@Bykvu

· 9 ч

Батько Зеленського про протести під ОП: нехай ця мерзота йде воювати в АТО
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Служба в ССО (АТО) - це не кара, не форма покарання, не сафарі "пострєлять" а-ля Порєчєнков. Служба в ССО (АТО) - це захист Батьківщини, захист рідних і близьких, захист держави. Огидно, що в публічному просторі лунають такі дебільні думки Зе-батька
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"- Ты где сейчас?
- В администрации президента Украины работаю.
- И много там украинцев?
- Да есть один.
- Везде пролезут!"(с)
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і бабачелло увесь в татка, такий само шахрай та підлабузник

Сергій Бабак, депутат від партії "Слуга народу", став плагіатором 2019 року за версією групи науковців "Дисергейт". Вперше Бабака запідозрили у плагіаті восени 2016 року (через його занадто глибоке використання роботи російського студента). Згодом науковці групи "Дисергейт" з'ясували, що Бабак і в докторській дисертації запозичував чужі тексти. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/98703/Golova_komitetu_VR_z_pytan_osvity_ta
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Где-то после 2000-го года высшее образование умерло .
Деньги за оценки - это совсем не то ...
Да и качество преподования и самих преподователей где-то на уровне ЦПШ .
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Це нічого що Расєя переманює до себе українських переможців міжнародних олімпіад школярів?
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Система высшего образования начала реформироваться с Трускавца.Рада ухвалила закон, що реформує систему вищої освіти - Цензор.НЕТ 1649
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"Так, он исключает понятие "диплом государственного образца" и вместо этого предлагает вузам выдавать документы о высшем образовании по образцу, утвержденному собственной ученым советом."
О как. А признаваться эти дипломы будут? Как и кем? Еще раз убеждаюсь, что свременной молодежи в Украине места нет. Нахрена учиться и платить за образование здесь если получишь в результате неизвестно чего с сомнительным будущим. Лучше уж тогда в Польшу или Чехию за высшим образованием ехать. Или еще куда - у кого какие возможности. Да собственно назад уже и не возвращаться. Ибо смысла нет.
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Немцы и британцы уже стали в очередь в наши ВУЗы. Рада ухвалила закон, що реформує систему вищої освіти - Цензор.НЕТ 8904
Нужны не поправки а кардинальное изменение.
Не можешь делать - учи других должно остаться в совке.
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Учбовий заклад який видав диплом хабарнику має відкликати диплом як "виданий помилково". Вища освіта є комплесом спеціальних та гуманітарних дисциплін які мають на меті підготовку не лише спеціаліста, але й порядного Громадянина.
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