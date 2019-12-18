 Рада ухвалила закон, що реформує систему вищої освіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Закон вносить точкові зміни одразу в кількох важливих напрямах. Серед них – вимоги до керівників закладів вищої освіти, ліцензування, дуальна освіта, міждисциплінарність та дотримання академічної доброчесності.
З усіма керівниками вишів, які надалі обиратимуться на посади, будуть підписані контракти із зазначенням цільових показників ефективності (KPI), строками їхнього виконання та механізмами перевірки. Цілі в програмах керівників вишів стануть індикаторами ефективності, а невиконання програм – підставою для розірвання контракту.
Ліцензування відбуватиметься в режимі он-лайн через електронні бази – це зробить процес прозорішим та допоможе уникнути низки бюрократичних процедур. Відтепер ліцензуванню підлягає освітня діяльність вишів на певному рівні вищої освіти і освітня діяльність за спеціальностями для "регульованих професій". Це означає скасування ліцензування для майже 100 спеціальностей. Серед так званих "регульованих професій" – спеціальності, які передбачають особливо відповідальну роботу, наприклад, правнича сфера, атомна енергетика, медицина, військова служба тощо. Вимоги до освітньої діяльності з підготовки фахівців за такими спеціальностями посилюються.
Деякі зміни відбудуться і у структурі вишів. Відокремлені структурні підрозділи не можна буде створювати у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі, а ті, що зараз працюють, мають бути реорганізовані або закриті до 1 липня 2021 року.
Закон передбачає низку змін для вступників та студентів.
Так, він виключає поняття "диплом державного зразка" та, натомість, пропонує вишам видавати документи про вищу освіту за зразком, затвердженим власною вченою радою. Однак видавати дипломи заклад зможе лише за освітніми програмами, акредитованими НАЗЯВО, іноземними або незалежними українськими акредитаційними агенціями.
За недотримання академічної доброчесності студенти нестимуть більше відповідальності. Виявлення плагіату, фабрикації або фальсифікації в роботах може стати підставою для скасування рішення про отримання ступеня вищої освіти.
Закон передбачає застосування технологій ЗНО для вимірювання результатів навчання, здобутих на першому (бакалаврському) рівні, та їх використання для прийому на подальші рівні, а також для атестації здобувачів вищої освіти.
Крім того, під час вступної кампанії заклади зможуть запроваджувати поширений в західних країнах інструмент відбору – мотиваційні листи. Вони стануть одним із механізмів, за якими найбільш вмотивовані вступники зможуть отримати додаткові бали під час конкурсного відбору. Для того, щоб уникнути зловживань, максимальна вага додаткового балу за мотиваційний лист у тих закладах, які його запровадять, складатиме 1% від конкурсного балу. Також прийом мотиваційних листів та їх оцінка буде здійснюватись перед початком сесії складання ЗНО, тобто до того, як вступники дізнаються свої бали на ЗНО.
2. «Установіть твєрдиє расценкі на діпломи».
Таких проФФесоров, как папа Зеленского гнать нахрен из системы высшего образования. Я его интервью послушал и теперь понял, почему Вован без сценария - то генератор случайных фраз. Просто он весь в папаню. Бедные ствденты! Что там на лекции можно понять в том потоке незамутнённого сознания? Окромя он, как и сынулька, тупо потконспекту шпарит.
Но они ж там со сценарием, а тут без.😉
например, теория относительности Айнштейна - сложно же понять!
так и здесь,
Точно Гончаруки - Гройсмани проштовхнули !
Ну а НАЗЯВО, це що переклад з НИИЧАВО Стругацьких?
От стєбатєлі гараццкіє...
Теперь это стадо уже добралось до высшего образования...
Тебе полегчало зебилушка?
@Bykvu
· 9 ч
Батько Зеленського про протести під ОП: нехай ця мерзота йде воювати в АТО
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Служба в ССО (АТО) - це не кара, не форма покарання, не сафарі "пострєлять" а-ля Порєчєнков. Служба в ССО (АТО) - це захист Батьківщини, захист рідних і близьких, захист держави. Огидно, що в публічному просторі лунають такі дебільні думки Зе-батька
- В администрации президента Украины работаю.
- И много там украинцев?
- Да есть один.
- Везде пролезут!"(с)
Сергій Бабак, депутат від партії "Слуга народу", став плагіатором 2019 року за версією групи науковців "Дисергейт". Вперше Бабака запідозрили у плагіаті восени 2016 року (через його занадто глибоке використання роботи російського студента). Згодом науковці групи "Дисергейт" з'ясували, що Бабак і в докторській дисертації запозичував чужі тексти. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/98703/Golova_komitetu_VR_z_pytan_osvity_ta
Деньги за оценки - это совсем не то ...
Да и качество преподования и самих преподователей где-то на уровне ЦПШ .
О как. А признаваться эти дипломы будут? Как и кем? Еще раз убеждаюсь, что свременной молодежи в Украине места нет. Нахрена учиться и платить за образование здесь если получишь в результате неизвестно чего с сомнительным будущим. Лучше уж тогда в Польшу или Чехию за высшим образованием ехать. Или еще куда - у кого какие возможности. Да собственно назад уже и не возвращаться. Ибо смысла нет.
Нужны не поправки а кардинальное изменение.
Не можешь делать - учи других должно остаться в совке.