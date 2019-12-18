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Все про:апеляція (258) запобіжний захід (76) Антоненко Андрій (20) Кузьменко Юлія (20)

 Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт

Захисники підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко і музиканта, ветерана ССО Андрія Антоненка вимагають скасувати рішення суду про арешт своїх підзахисних.

Про це адвокати повідомили на своїх сторінках у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Апеляцію щодо Юлії Кузьменко подано!" - написав у Facebook її захисник Владислав Добош.

Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт 01

"Апеляційна скарга на постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва про арешт Антоненка Андрія зареєстрована. Апеляційний процес щодо перегляду рішення судді Вовка С.В. почався..." - додав на своїй сторінці в Facebook адвокат Антоненка Костянтин Татарченко.

Адвокати підозрюваних у вбивстві Шеремета Кузьменко та Антоненка подали апеляції на арешт 02

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі і Росії, в 1990-2000-х роках - завідувач білоруським бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166144
 
   
 Топ коментарі
 
Это та, что детей спасала.

Киев пишется с большой буквы, кстати.
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Если апелляции удовлетворят, то Авакова придется сажать?
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Доказів немає. Чому їх тримають ?
Аваківська конторка почала розробляти саме атовця, бо він поряд жив.
Раз патріот- значить винний.
Роками шукали докази, а ось нарешті щось підшили.
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это та шо подстрекала по киеву градами пальнуть
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Это та, что детей спасала.

Киев пишется с большой буквы, кстати.
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А что, не собиралась? И детей подруги красть не собиралась?
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Хай її затримають за управління Градами.
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Зачем? Если взорвала Шеремета, будет отвечать по закону, с учётом заслуг перед ссыкливыми, по её словам, киевлянами. Если нет - пусть дальше мечтает про взятие Киева.
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ты уже там
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Если апелляции удовлетворят, то Авакова придется сажать?
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нет! Делать пластическую операцию, получать "новое литсо" и давать ещё 100 дней (или сколько там сейчас модно)
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Пропоную зшити Зелю, Авакова, Богдана, Разумкова, Мендель, Стефанчука та інших "слуг" із зеко-манди в "человеческую многоножку".
>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<

Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко подали апелляции на арест - Цензор.НЕТ 9357
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Доказів немає. Чому їх тримають ?
Аваківська конторка почала розробляти саме атовця, бо він поряд жив.
Раз патріот- значить винний.
Роками шукали докази, а ось нарешті щось підшили.
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мозгов у тебя немаэ а не доказив
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якщо у тебе є докази то, швиденько біжи, Аваков тебе чекає.
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Все это ерунда. Ну посадят эту пятёрку, а заказчика они не трогают.
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а за що їх посадять, якщо це не державна таємниця?
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Цікаво, чи мамі Шеремета копію направили?
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Аваковские орлы начали разрабатывать Антоненка потому, что он жил рядом с местом преступления.. Негативная селекция привела к тому, что с каждым годом уровень милиции/полиции деградирует все больше и больше... Каким надо быть идиотом, чтобы считать что террорист будет взрывать кого-то под своим домом, а потом будет постить в уютненьком фоточки и статусы жить как ни в чем не бывало и горя не знать.. Милиция потеряла следы "минеры" возле место жительства музыканта. Антоненко живет на улице "Старовокзальная". Она находиться рядом с вокзалом. Каждые день тысячи людей приезжают и уезжают с вокзала.. В районе вокзала десятки хостелов. Чепига и Мишкин на дело в Солсбери ездили на поезде, а потом сразу же уезжали. путину нужна дестабилизация в Украине, а вот музыканту Антоненку, - ни разу! Аваков, пока не поздно, - выпускай! Не позорься!
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