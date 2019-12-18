EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  7432  51
Все про:НАБУ (2190) депутат (966) недоторканність (487) Антикорупційна прокуратура (1029)

 НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати закон, який нібито знімає депутатську недоторканність

Національне антикорупційне бюро і спеціалізована прокуратура звернулися до президента Зеленського з проханням ветувати закон 2237, який нібито ліквідує депутатську недоторканність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві двох відомств.

У тексті заяви наголошується: "Проголосований 18 грудня 2019 року Верховною Радою України законопроєкт №2237 щодо нібито зняття депутатської недоторканності знизить ефективність розслідування злочинів, вчинених за участі чинних парламентарів. Окремі прийняті норми можуть призвести до виникнення процесуальних проблем ще на початку розслідування та дозволити цим учасникам уникнути відповідальності.

Такий стан речей викликає глибоке занепокоєння в Національного бюро, якому підслідні народні депутати України, та прокурорів САП, які здійснюють процесуальний нагляд у всіх кримінальних провадженнях НАБУ.

Так, відповідно до законопроєкту №2237, Генеральний прокурор (або виконуючий його обов’язки) стане єдиним в Україні, хто зможе внести відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України до Єдиного реєстру досудових розслідувань, — тобто почати розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт про реалізацію скасування недоторканності нардепів

Вказана норма ставить під загрозу незалежність детективів НАБУ і прокурорів САП у своїй діяльності, адже тепер перед тим, як розпочати розслідування, вони мають звернутися до Генпрокурора, щоб переконати його внести відомості до ЄРДР. Крім того, законопроєкт не визначає, яким чином слідчі мають передавати інформацію Генпрокурору, щоб той розпочав розслідування.

Також вказаний законопроєкт частково унеможливлює збір доказів у провадженні. Припустімо, в межах одного розслідування детективи НАБУ виявили інший злочин, до якого ймовірно причетний нардеп. До набуття чинності законопроекту №2237, слідчим достатньо виокремити вказаний епізод і розслідувати як окреме провадження. Якщо ж проголосований проєкт набуде статусу закону, детективам доведеться переконувати Генпрокурора розпочати розслідування, однак після його початку усі зібрані в межах іншої справи докази визнаються недопустимими.

Це – лише деякі з загроз, які містить законопроєкт №2237. Окрім них є ще чимало процесуальних аспектів, які здатні заблокувати роботу детективів НАБУ та прокурорів САП в сфері очищення законодавчого органу від корупції. Зі свого боку, Національне бюро та САП готові долучитися до процесу доопрацювання законопроекту та надати свої рекомендації".

Дивіться також: Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - "Голос". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166142
 
   
 Топ коментарі
 
Мне интересно, голосовавшие за ЗЕ, а потом за ЗЕ-команду в раду действительно верили его обещаниям?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Ну всё - сейчас порохоботы и авакоботы сюда валом повалят....
 показати весь коментар
 
аваков фуфняжка... берите себе, он же ж просится)))
 показати весь коментар
 
 
ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к ГенпрокуроруИсточник: https://censor.net.ua/n3166142
должны обратится к продажному ******???
 показати весь коментар
 
Почему скотство? Простой гешефт .Ведь закон про импичмент президента точно такой же- на практике - нереальный. *********** ******** просто обменялась гарантиями ненападения между гидрантом и депатутками.
 показати весь коментар
 
Мне интересно, голосовавшие за ЗЕ, а потом за ЗЕ-команду в раду действительно верили его обещаниям?
 показати весь коментар
 
 
а как же иначе!? верили, верим и будем верить!
 показати весь коментар
 
 
да ты, акромя как в патреты некоторых амеровских президентов на купюрах Зеленого цвета,, хрен чему веришь и сейчас, так и до пенсии дожил с верой этой...... НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 324...
 показати весь коментар
 
 
...знаем мы вас, племя "ободрать лоха до нитки"..загнать вас всех под государев глаз давно пора, и раскулачивать периодически на общих работах лет по 5-6 для профилактики с конфискацией всего непосильно нажитого.... НАБУ і САП закликали Зеленського ветувати закон, який нібито знімає депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 1713
 показати весь коментар
 
от ты чучело - иди поцелуй портрет свого государя путина
 показати весь коментар
 
 
Снова ты тут,вечнозеленая недоросль адвокатская...
 показати весь коментар
 
я голосовал. и ни разу не разочарован. есть немного претензий,но все косяки- некритично. по сравнению с петей- под контроль орков ничего не слил
 показати весь коментар
 
А чему вы больше довольны? Зарплатам по $4000 учителям, отсутствию кумовства, снятию депутатской неприкосновенности или договорными неизвестно о чем с ПТН ПНХ? А наверное продаже земли не больше 200,000 на на человека. Для справки фермерской земли хватит с таким раскладом на 160 человек, или 320 если брать всю площадь Украины включая приватизированные объекты
 показати весь коментар
 
где в предвыборной программе зарплата 4000$ ? порохорылые сами выдумали- и сами разгоняют фейк
 показати весь коментар
 
Есть видео с Зе где он с восторгом рассуждает на тему как отняв деньги у всего одного олигарха он сделает зарплату в $4000. И даже если в своей официальной программе он это и не написал, то он это пообещал. Сколько учителей и их родственников на это повелось?
По остальным пунктам у вас вопросов нет? Со всем согласны?
 показати весь коментар
 
асобенна сытник , которого суд! СУД, е-мае вызнал коррупционером! пускай громче "призывает", Где я живу?.............
 показати весь коментар
 
 
у лядей полно проблем03.12.2019 Цена "правильного" решения: юристы рассказали об особых услугах главы райсуда Одессы ЧванкинаОбычный украинский судья. Такие не все, но таких полно. авт.Умиляют взятки от ментов и прокуроров.
 показати весь коментар
 
 
Можно что угодно куздеть. Но После Нового Года они "почти" равные со всеми ворюгами.
 показати весь коментар
 
 
о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев Источник: https://censor.net.ua/n3166142

Еще "снизит"??? НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 9388
И так все тюрьмы депутатами переполнены. Стараются сытники с холодницкими, чего уж там!
Следующим должен быть закон о разгоне этих коррупционеров и краснощеких хенералов. Зачем содержать это болото из бюджета? .
 показати весь коментар
 
 
свічка‏ @svecha62

НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 6776

Послушайте очередного «слугу». Это даже примитивней чем шутки 95 квартала... «Слуга» Владимир Тимофийчук, выигравший выборы в "Коломойському районе" рассказал, что такое быть депутатом.Кому интересно послушать весь спич,велкам в телеграмм https://twitter.com/i/status/1207325127492419584
 показати весь коментар
 
 
...закон этот, в двух строчках быть написан должен,... в случае воровства какого, убийства, и любых др. злоупотребленией ***** тый свой- 20 лет на Жовтых Водах, без права на УДО...мама любит скорость-первый пошел.. НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность - Цензор.НЕТ 8078..
 показати весь коментар
 
 
НБУ и САП не имеют прав влиять на ветирование - вмешательство в функции законодателя. А только подавать свои законодательные предложения по существу законопроектов!
 показати весь коментар
 
Соя вы сейчас на партию "Слуга народа" наезжаете, а ПЕСыки тоже 100% "ЗА" проголосовали.
 показати весь коментар
 
 
К сожалению нет, мне тут уже один из них сбрасывал пруф на рез-т голосования. Песики и матькивщина в большинстве своём скромно воздержались. Красноречивое такое себе молчание.
 показати весь коментар
 
 
Воздержались, но это не начит, что они против.
 показати весь коментар
 
Зебил, с чего бьі єто порошенко должен бороться за вьіполнение зеленским его предвьіборньіх обещаний? Вот иди под раду или офис президента и требуй зарплатьі в 4 тьіс. баксов, отменьі неприкосновенности и прочих вкусностей.
 показати весь коментар
 
 
Если законодатель творит карупционые законы,то обязан бороться с этим и саб и набу.
 показати весь коментар
 
"НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность" - один "Голос" не проголосовал за этот закон, все остальные телята, либо соучастники криминальной схемы.
 показати весь коментар
 
 
зельц ты украинцам другую недоторканость обещал а это что приняли - лапша! невздумай подписать!!! кстати, кто то там и о недоторканости гаранта что то обещал.... и где???
 показати весь коментар
 
 
По этому закону Пороха посадят не раньше 3000 года. Видать в слугах полно порохоботов.
 показати весь коментар
 
 
Все буде залежати від команди "своєму" генпрокурору
 показати весь коментар
 
Не нужно ничего ветирвать. Только и ждут, чтоб отсрочить под любым предлогом и по любому поводу Даже в этом виде данный закон страшнее страшного для порошенко и ко
 показати весь коментар
 
 
Танюха... А Порошенко депутат? А и "ко" это как? Ну ***... Ну поясни пожалуйста- ПОЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА- каким краем, боком, раком, с подскоком сюда Порошенко? Ну ****, ну в упор не понимаю, почему тебе глаза не нынешняя власть застит, а Порошенко?
 показати весь коментар
 
Славные дела Петины Зеля продолжает и укрепляет! Тарифный геноц ид, 8000 Ато -шников тюрьме, Петруха гуляет и поет на свободе! Вы верите тем поправкам, принятым стеклоглазым зеленбольшинством? Так они еще их напринимают, пользуясь монобольшинством в ВР. Пока главное - узаконить продажу земли сельхозназначения, А Петя никуда не утечет даже в своем страшном сне!
 показати весь коментар
 
класно вони позбавили недоторканності тих депутатів, кого "свій" прокурор буде давити по команді "фас!"
 показати весь коментар
 
 
Згадаймо, коли, як і ким формавалися і призначалися НАБУ і САП. Згадали? Тепер здогадаймося з одного разу, кому на руку усі ці викрутаси з "обгрунтуванням" необхідності вето. Задаю маленьке і просте запитання. Чому очевидний державний, військовий, кримінальний, корупційний злочинець зараз спокійно ходить в Верховну Раду? Тому що НАБУ і САП НІЧОГО з цим зробити не може (не хоче). Отже, що потрібно зробити? Читайте Закон 2237. Там все написано на дійсний час і на дійсні умови. Далі, треба буде - підкорегують. Але зараз, Пороха потрібно саджати з усім його "порохатим" приплідом. Інакше корупцію в Україні не побороти.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору