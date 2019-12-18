EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  1535  12
Все про:рейдерство (196) Гончарук_Олексій (373)

 368 "заплямованих" реєстраторів позбавлені права доступу до реєстрів нерухомості, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про результати антирейдерских дій уряду за три місяці роботи.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні ми вже оновили склад Антирейдерської комісії, скоротили строк допуску до розгляду скарги по суті до 5 днів, запровадили подачу скарг в електронному вигляді", - повідомив Гончарук про результати виконаної роботи.

Та найголовніше, за словами прем'єра, — припинилося системне рейдерство. За три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 з них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів".

Гончарук також відмітив сьогоднішній запуск Офісу протидії рейдерству.

"Це так званий маленький адміністративний суд. Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися", - повідомив він.

Як зазначив прем'єр, Офіс протидії рейдерству має працювати на результат у вигляді швидкого відновлення прав законних власників, зменшити корупційні ризики, забезпечити прозорість роботи комісії.

"Ми будемо продовжувати наступ на рейдерство широким фронтом: на рівні Офісу та Комісії, будемо блокувати "чорних реєстраторів", усувати слабкі місця в реєстрах та законодавстві, переводити дані в електронну форму та посилювати надійність авторизації при здійснені транзакцій", - підсумував Гончарук.

368 заплямованих реєстраторів позбавлені права доступу до реєстрів нерухомості, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166140
 
 
 Топ коментарі
 
а почему эти "запятнаные" не отстранены от этой деятельности ваще
и не пошли под следствие за махинации?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зрада завжды! Пры Кравчуку була зрада. Пры Кучми зраджувалы трошки бильше, Пры Ющи зраджувала полвына, пры Януковычу 90 %, Пры Порошенку 95%.
 показати весь коментар
 
А слуга народа, регистратор Паша Халимон, стал нардепом и избежал сией участи
 показати весь коментар
 
 
Одним словом, эти "запятнанные" продолжают оставаться регистраторами?
Бескомпромиссная борьба, ничего не скажешь...)
 показати весь коментар
 
 
Чем их запятнали?
И где уверенность,что те кто придет на их место,тоже не будет запятнан,какой то жидкостью?
Смотри вопрос номер раз:Так чем их запятнали?
 показати весь коментар
 
 
А изменить закон о порядке регистрации слабо?
Что бы никакой регистратор не смог,будучи чем то запятнаным,подмогнуть крейсерам переписать на них Вашу собственность.
А не обращаться в коммисии суды,и героически решать хрен одкуда вылезшие задачи!
Может стоит как то ограничить доступ к реестру всех желающих?
Или как то упорядочить доступ к этому реестру.
 показати весь коментар
 
 
А вот с "Эпоха рейдерства закончилась" Леха реально насмешил!
 показати весь коментар
 
 
Если с 368 накажут хоть 8, то это хорошо. Зе! Проконтролируй базар.
 показати весь коментар
 
 
уявіть собі масштаби...не 3, не 5, а 368.
Автора?
 показати весь коментар
 
а почему эти "запятнаные" не отстранены от этой деятельности ваще
и не пошли под следствие за махинации?
 показати весь коментар
 
 
"368 "запятнанных" регистраторов лишены права доступа к реестрам недвижимости, - Гончарук" - тогда почему организатор этой криминальной схемы, министр Петренко на свободе?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору