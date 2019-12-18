 Пріоритети ЗСУ в озброєнні на 2020 рік - зміцнення ракетних військ, модернізація літаків, закупівля нових зразків бронетехніки, - Генштаб

Про це перший заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук розповів в інтерв'ю "АрміяInform", повідомляє Цензор.НЕТ.

Пріоритетними для Збройних сил України наступного року він назвав зміцнення ракетних військ, модернізацію літаків, закупівлю станцій контрбатарейної боротьби і нових зразків бронетехніки.

Відповідаючи на запитання про пріоритети ЗСУ в розробці, модернізації та закупівлі озброєння та військової техніки на 2020 рік, Корнійчук сказав: "Серед головних пріоритетів - зміцнення ракетних військ (закупівля модернізованих і нових ракетних комплексів), модернізація літаків, закупівля станцій контрбатарейної боротьби, артсистем нових зразків озброєння і бронетехніки, окремих видів боєприпасів і т.д.".

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За його словами, зокрема, йдеться про закупівлю зразків озброєння і військової техніки не тільки іноземного виробництва, а й у вітчизняного виробника.

"Якщо ж підприємства нашої "оборонки" не можуть запропонувати армії необхідне озброєння і військову техніку з певними характеристиками, тоді доведеться йти на іноземні ринки ОВТ", - додав Корнійчук.

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