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Все про:озброєння (1170) Генштаб ЗС (432) ЗСУ (415)

 Пріоритети ЗСУ в озброєнні на 2020 рік - зміцнення ракетних військ, модернізація літаків, закупівля нових зразків бронетехніки, - Генштаб

Йдеться про закупівлю зразків озброєння і військової техніки не тільки іноземного виробництва, а й у вітчизняного виробника.

Про це перший заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук розповів в інтерв'ю "АрміяInform", повідомляє Цензор.НЕТ.

Пріоритетними для Збройних сил України наступного року він назвав зміцнення ракетних військ, модернізацію літаків, закупівлю станцій контрбатарейної боротьби і нових зразків бронетехніки.

Відповідаючи на запитання про пріоритети ЗСУ в розробці, модернізації та закупівлі озброєння та військової техніки на 2020 рік, Корнійчук сказав: "Серед головних пріоритетів - зміцнення ракетних військ (закупівля модернізованих і нових ракетних комплексів), модернізація літаків, закупівля станцій контрбатарейної боротьби, артсистем нових зразків озброєння і бронетехніки, окремих видів боєприпасів і т.д.".

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За його словами, зокрема, йдеться про закупівлю зразків озброєння і військової техніки не тільки іноземного виробництва, а й у вітчизняного виробника.

"Якщо ж підприємства нашої "оборонки" не можуть запропонувати армії необхідне озброєння і військову техніку з певними характеристиками, тоді доведеться йти на іноземні ринки ОВТ", - додав Корнійчук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166133
 
 
 Топ коментарі
 
Немного нужно ядерного вооружения создать! Ракеты малой и средней дальности с ядерным зарядом!
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Не с ядерным, а термобарическим и вакуумным.
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.... новых образцов бронетехники для кортежа президентской охраны ! Та да .
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Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники,

За счет Барыги , бени и остальных?
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.... новых образцов бронетехники для кортежа президентской охраны ! Та да .
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Система: «Бронелісапєд і Бронепіаніно».
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Немного нужно ядерного вооружения создать! Ракеты малой и средней дальности с ядерным зарядом!
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Не с ядерным, а термобарическим и вакуумным.
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можна туди ще трохи відходів з Чорнобиля додати
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Если бы нам,ну чисто теоретически после пьянки с хренпгокугогом,вдруг только чисто теоретически попытаться создать Я.О.
То чисто практически,нас не немцы,нас поляки с румынами разбомбят!
Так что не надо бредовых снов,о заснеженном Санкт Петербурге!
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Так и совок так вел все войны - завоевать мир, а потом "жить" с голой жёппой(всему миру)
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Закупать и побольше."Пэтриоты",стингеры,гарпуны,Ф-16(можно Сааб-грипен).Джавелины не забудьте,хорошая вещь.
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я надеюсь ты так "остренько" потроллил, ибо в противном случае тебе лет 10.
Польша "пэтриоты" чет 5 дивизионов закупает - пожалуйста 14млрд. дай.те
а какой бюджет ВСУ на закупку ВВТ? 500млн.? 1млрд.? сколько, "знаток"
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Борис Козлов 6516a265. И не собирался тролить,не имею на это желания.Твоя предъява по поводу "Пэтриотов" не принимается.Дорого?Согласен.Начните не с пяти,а с 2-ух дивизионов,как Турки с С-400.Было бы желание.А договорится всегда можно.Тем более есть такое понятие,как рассрочка или лизинг.Можно не новое,а б/у.И так далее.Главное начать,как с джавелинами,и задачи себе ставить.А плакаться в носовичок,каждый может.

Кроме "Пэтриотов" возражений больше нет?
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а че тут возражать то?
там просто не дадут одобрения на продажу такого оружия за любые деньги, вот и все.
неужели они не видат? - клянчат бабло, торгуя с Рашкой, о которой крича(ли) что она напала, но половина населения так не считает.
какие нафиг гарпуны и ф-16?
можид еще "огайо" и "минитменов" прикупим, не?

а Пэтриоты в разе чего спокойно выведет из строя беспилотник, стоящий в 100000 раз дешевле, или спецназ, или подкуп, или теми же ракетами,или тупо Рашка просто отожмет их, пока солдики будут "звонить в Киев" Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2075
еще визжат: жаль шо нету ЯО...... ну да - Овощ или Зеля с ЯО, это полное яо.
не говоря уже о том что пару зарядов "потеряется" и где-то рванут, а Путин через 5 минут сделает вот так: Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2383 Приоритеты ВСУ в вооружении на 2020 год - укрепление ракетных войск, модернизация самолетов, закупка новых образцов бронетехники, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6573
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*в Канаде или Европе рванут то, или даже на Трампщине
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Пэтриоты в разе чего спокойно выведет из строя беспилотник- Борис Козлов 6516a265

С вами фсе ясно Борис Козлов.

какие нафиг гарпуны и ф-16? На которые Болгария,Чехия,Польша и другие бывшие страны СЭВ уже перешли,вместо совкового хлама.

Остальной твой бред комментировать не интересно.
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епт, бред это ты сам - шоб защититься от беспилотников - надо эшелонированную ПВО - дэнги давай, это раз и посмотри на рашиков в Сирии - их "панцыри" раскалывают не только кошерные, но и беспилотники за 500 баксов.
я ошибся, тебе лет 9, а не 10.

\\\\\\\\\На которые Болгария,Чехия,Польша и другие бывшие страны СЭВ уже перешли,вместо совкового хлама.\\\\\\\\\\\

Умник, в них возможен приход Овоща или Зели?
Умник, а даже если и так, то где эти страны, а?
ГДЕ???
уроки бы делал лучше
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Долго и много писал Козлов.Теперь покеда.Читай свой бред сам.
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Як з виконанням бюджету цього року??? - Будівництво житла, закупівля техніки, зброї, однострою, броників???
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А зачєм странє бодро шагающєй в мір, всьо ето?
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Квитников и друггих ВТ боеприпасов нужно производить немеряно, остальное подождет.
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С ракетами справляется ПВО, а против артиллерийских ВТ боеприпасов оно бессильно.
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ахаха, а чет у парашников в Сирии новейшее их ПВО сбило может две ракеты, а может и нет.
а какое "новое" у нас ПВО? ты хоть подумал что написал то?
можид еще из "града" ракеты ПВО "справляется"?

выше высрали - закупать "пэтриот", ф-16 и т.д. - хотя на это нужно с 100млрд. главное - высрать с умным видом, излучая уверенность что обосрался кто-то рядом, а не писака
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Только у Богдана катера и бронеки не берите. ФУФЛО.
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дроны нужны мелкие, но много, хотя можно и разных других, но побольше, за дронами (по сути - роботами) будущее выигрышных войн..., хотя я бы еще и про кибервойну не забывала...и тоже в этом направлении что-нибудь развивала....
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Только ЯО может спасти Украину,все остальное просто игрушки,что за бараны занимаются обороной.
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Если бы эта новость была за 1993 год,было бы очень хорошо!
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