 Пріоритети ЗСУ в озброєнні на 2020 рік - зміцнення ракетних військ, модернізація літаків, закупівля нових зразків бронетехніки, - Генштаб

Про це перший заступник начальника Генштабу ЗСУ Сергій Корнійчук розповів в інтерв'ю "АрміяInform", повідомляє Цензор.НЕТ.
Пріоритетними для Збройних сил України наступного року він назвав зміцнення ракетних військ, модернізацію літаків, закупівлю станцій контрбатарейної боротьби і нових зразків бронетехніки.
Відповідаючи на запитання про пріоритети ЗСУ в розробці, модернізації та закупівлі озброєння та військової техніки на 2020 рік, Корнійчук сказав: "Серед головних пріоритетів - зміцнення ракетних військ (закупівля модернізованих і нових ракетних комплексів), модернізація літаків, закупівля станцій контрбатарейної боротьби, артсистем нових зразків озброєння і бронетехніки, окремих видів боєприпасів і т.д.".
За його словами, зокрема, йдеться про закупівлю зразків озброєння і військової техніки не тільки іноземного виробництва, а й у вітчизняного виробника.
"Якщо ж підприємства нашої "оборонки" не можуть запропонувати армії необхідне озброєння і військову техніку з певними характеристиками, тоді доведеться йти на іноземні ринки ОВТ", - додав Корнійчук.
За счет Барыги , бени и остальных?
То чисто практически,нас не немцы,нас поляки с румынами разбомбят!
Так что не надо бредовых снов,о заснеженном Санкт Петербурге!
Польша "пэтриоты" чет 5 дивизионов закупает - пожалуйста 14млрд. дай.те
а какой бюджет ВСУ на закупку ВВТ? 500млн.? 1млрд.? сколько, "знаток"
Кроме "Пэтриотов" возражений больше нет?
там просто не дадут одобрения на продажу такого оружия за любые деньги, вот и все.
неужели они не видат? - клянчат бабло, торгуя с Рашкой, о которой крича(ли) что она напала, но половина населения так не считает.
какие нафиг гарпуны и ф-16?
можид еще "огайо" и "минитменов" прикупим, не?
а Пэтриоты в разе чего спокойно выведет из строя беспилотник, стоящий в 100000 раз дешевле, или спецназ, или подкуп, или теми же ракетами,или тупо Рашка просто отожмет их, пока солдики будут "звонить в Киев"
еще визжат: жаль шо нету ЯО...... ну да - Овощ или Зеля с ЯО, это полное яо.
не говоря уже о том что пару зарядов "потеряется" и где-то рванут, а Путин через 5 минут сделает вот так:
С вами фсе ясно Борис Козлов.
какие нафиг гарпуны и ф-16? На которые Болгария,Чехия,Польша и другие бывшие страны СЭВ уже перешли,вместо совкового хлама.
Остальной твой бред комментировать не интересно.
я ошибся, тебе лет 9, а не 10.
\\\\\\\\\На которые Болгария,Чехия,Польша и другие бывшие страны СЭВ уже перешли,вместо совкового хлама.\\\\\\\\\\\
Умник, в них возможен приход Овоща или Зели?
Умник, а даже если и так, то где эти страны, а?
ГДЕ???
уроки бы делал лучше
а какое "новое" у нас ПВО? ты хоть подумал что написал то?
можид еще из "града" ракеты ПВО "справляется"?
выше высрали - закупать "пэтриот", ф-16 и т.д. - хотя на это нужно с 100млрд. главное - высрать с умным видом, излучая уверенность что обосрался кто-то рядом, а не писака