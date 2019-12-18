EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Політика України
  2726  25
Все про:законопроект (886) застава (247) Зеленський (3909)

 Зеленський вніс законопроєкт про нові правила визначення застави для осіб, які вчинили тяжкі злочини

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про нові правила визначення розміру застави для осіб, що скоїли тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідна картка законопроєкту під номером 2620 "проєкт Закону про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей визначення розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за вчинення тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину" з'явилася на сайті парламенту.

"Законопроєктом пропонується доповнити частину четверту статті 183 Кримінального процесуального кодексу України пунктом 4, передбачивши, що слідчий суддя, суд має право не визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальних провадженнях щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину", - зазначено в пояснювальній записці законопроєкту.

У поточній редакції КПК заарештовані без права внесення застави можуть бути лише особи, які вчинили злочини із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, злочини, що спричинили загибель людини, а також особи, щодо яких у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, але був порушений ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів НАБУ і ДБР визнано частково неконституційним, - висновок КСУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166132
 
 
 Топ коментарі
 
А кто тогда его определять будет?
Рынок в результате баланса спроса и предложения?😀
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А кто тогда его определять будет?
Рынок в результате баланса спроса и предложения?😀
 показати весь коментар
 
 
Дивлюс зараз аграрний комітет .як зебобіки ************ т.зв. *земельний закон * !" Зеленский внес законопроект о новых правилах определения залога для лиц, совершивших тяжкие преступления - Цензор.НЕТ 6644
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За мародёрство в первую очередь
 показати весь коментар
 
 
а вы знаете значение слова " мародер"? Если нет то гугл вам в помощь, и не будьте поъожи на статью в газете Красный камвольщик 1937 года!!!
 показати весь коментар
 
 
Мародер и парашенко слова синоними.Так-шо знаю
 показати весь коментар
 
А ти все ніяк не намилуєшся на свого обранця.
 показати весь коментар
 
 
Статтю під себе пише.Мріє,що його українці не повішають на гиляку.
 показати весь коментар
 
 
$41млн в офшорах это особо тяжкое коррупционное преступления или ещё нет?
 показати весь коментар
 
 
Чтобы было понятно- это сразу после выхода на свободу Марченко. Доиграется Моника... Зеленский внес законопроект о новых правилах определения залога для лиц, совершивших тяжкие преступления - Цензор.НЕТ 3177
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
караул, под Петю закон меняют......завтра все на майдан, не дадим кармильцца в тюрьму упрятать Зеленский внес законопроект о новых правилах определения залога для лиц, совершивших тяжкие преступления - Цензор.НЕТ 791
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Такие как " первая леди странны с генплокулолом " и " лучший банкир Вселенной " должны сидеть в одной камере с свиньей офшорной .
 показати весь коментар
 
залоги надо применять в ограниченных случаях. Нельзя применять залог подозреваемым в убийстве, нанесении тяжких телесных, тероризме, противогосударственной деятельности. Применять залог можна например по случаю применяемому к отцу Зеленского, который назвалне согласных с решениями сына -президента - биомассой. Биомассой нацисты( а не фашисты поймите разницу) называли евреев, жидов (Juden - ощущаете схожесть). И жена етого 71 летнего криворожского поца - еврейка( тобто жидівка как говорили в Украине) Таким образом он оскорбил еврейский народ и конкретно маму Римму . Господин Президент угомоните старого маразматика.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору