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Все про:Луганщина (1893) тероризм (2124)

 Терористи з НЗФ "ЛНР" оголосили, що їм належить вся Луганська область

Так звана "Народна Рада" незаконного збройного формування "Луганська народна республіка" вирішила розширити кордон "ЛНР" на територію всієї Луганської області.

Про це повідомляють підконтрольні пособникам окупантів ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Зокрема, зазначається, що так звана "Народна Рада" ухвалила "законопроєкт", який встановлює межі "ЛНР" по території всієї Луганської області станом на початок конфлікту на Донбасі в 2014 році.

Документ було внесено на розгляд ватажком НЗФ "ЛНР" Леонідом Пасічником.

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"Документ набере чинності у встановлені законодавством терміни після підписання главою "ЛНР" Леонідом Пасічником", - повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, наприкінці листопада так само терористи НЗФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166130
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля срочно должен отвести войска. Конец войны близко.
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...а также марц, Сонце и окресности Бетельгейзе! )))
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Да че там... Остров Манхеттен тоже эта... принадлежит.
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Очень странно,что при таком огромном военном бюджете у нас не находится средств для физического уничтожения главарей ОРДЛО.Такое ощущение,что новая власть тоже не хочет побеждать бандитов,наверное война в самом деле очень выгодное занятие
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Новая власть с ними заодно, зачем ей бороться?
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Надо же, аппетиты уменьшаются. То писали на танках "на Киев", "на Львов", теперь милостиво решили ограничиться Луганской областью. Какие мы добрые, чтоб мы без вас делали. Ну спасибо. Киев точно вам не нужен?
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Не существует никаких "ЛДНР". Не могут несуществующие что-то хотеть.
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...придурки обкуренные, бояры обожравшиеся на шару.. ...в расход скоро цар запишет, кабздон со таварисчи- земляки упоротые пополнения заждались...
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Ну, мало що в тому дурдомі можуть постановити. Хтось там і на Ісландію претензії закидав.
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етот главарь НВФ "ЛНР" Пасечник,уверенно идет по стопам курощупа Захарченко,тот тоже хотел двинуть на Лондон,а щас горит в аду
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ну а че , если сам пасечник подписал .. то куда деваться . .... ***.. а от мертвого осла уши?. кто же вас родил и каким органом , нечесть.
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Что - то жители луганской резервации приборзели, наверное давно по морде не получали.
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Апрель 2014
г. Жители города Сватово Луганской области устанавливают
блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и провокаций
сепаратистов с российским фaшиcтcким
трикoлoрoм: "На сегодня в самооборону
записались уже более 500 человек (население города Сватово составляет 19 тыс.
чел.). Это те люди, которые готовы с оружием в руках, или даже без него,
противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш город мы их не пропустим", - подчеркнул
Александр Давыденко. По его словам, в самооборону записываются представители
разных национальностей и профессий - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы -
те сватовчане, которым небезразлично, что происходит в их родном городе: http://svatovo.ws/news/golgrom/4820_obzor_svatovo.html
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Мы всего не знаем. Может Зеля и Путлер именно до этого договорились. Я думаю Зеля не будет отрицать.
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Кто же хочет жить в этой так называемой недо республике, созданной чиченом Сурковым при помощи Ху..ла. Неужели ещё остались дауны напичканые пропагандой парашостана
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Однобокие взгляды у домбабвян.А чому не Ростовская область?Расширяться можно и в ту сторону Терористи з НЗФ "ЛНР" оголосили, що їм належить вся Луганська область - Цензор.НЕТ 3400
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