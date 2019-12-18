 Терористи з НЗФ "ЛНР" оголосили, що їм належить вся Луганська область

Про це повідомляють підконтрольні пособникам окупантів ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Зокрема, зазначається, що так звана "Народна Рада" ухвалила "законопроєкт", який встановлює межі "ЛНР" по території всієї Луганської області станом на початок конфлікту на Донбасі в 2014 році.
Документ було внесено на розгляд ватажком НЗФ "ЛНР" Леонідом Пасічником.
"Документ набере чинності у встановлені законодавством терміни після підписання главою "ЛНР" Леонідом Пасічником", - повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, наприкінці листопада так само терористи НЗФ "ДНР" проголосили "своєю територією" всю Донецьку область.
г. Жители города Сватово Луганской области устанавливают
блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и провокаций
сепаратистов с российским фaшиcтcким
трикoлoрoм: "На сегодня в самооборону
записались уже более 500 человек (население города Сватово составляет 19 тыс.
чел.). Это те люди, которые готовы с оружием в руках, или даже без него,
противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш город мы их не пропустим", - подчеркнул
Александр Давыденко. По его словам, в самооборону записываются представители
разных национальностей и профессий - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы -
те сватовчане, которым небезразлично, что происходит в их родном городе: http://svatovo.ws/news/golgrom/4820_obzor_svatovo.html