 Кабмін оголосив новий конкурс на посаду глави Держархбудінспекції

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Олена Шуляк.

"В рамках анонсованої реформи ДАБІ уряд оголошує конкурс на посаду глави цієї інспекції (адже досі кандидатур, які виправдали б усі очікування, так і не знайшлося)", - написала вона в Фейсбуці.

Як уточнила депутат у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні в середу.

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Раніше Шуляк припускала, що призначення нового глави ДАБІ за результатами конкурсу очікується в листопаді.

Обов'язки глави ДАБІ з жовтня-2019 виконує Олександр Строкач.

Як повідомлялося, у вересні рішенням Кабміну з посади голови ДАБІ було звільнено Сергія Кузьміна, а також його першого заступника Валерія Філончука.

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