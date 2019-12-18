 Кабмін оголосив новий конкурс на посаду глави Держархбудінспекції

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Олена Шуляк.
"В рамках анонсованої реформи ДАБІ уряд оголошує конкурс на посаду глави цієї інспекції (адже досі кандидатур, які виправдали б усі очікування, так і не знайшлося)", - написала вона в Фейсбуці.
Як уточнила депутат у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні в середу.
Раніше Шуляк припускала, що призначення нового глави ДАБІ за результатами конкурсу очікується в листопаді.
Обов'язки глави ДАБІ з жовтня-2019 виконує Олександр Строкач.
Як повідомлялося, у вересні рішенням Кабміну з посади голови ДАБІ було звільнено Сергія Кузьміна, а також його першого заступника Валерія Філончука.