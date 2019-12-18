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Все про:прожитковий мінімум (33) Міністерство соціальної політики (358) Фріз (143)

 Законопроєкт про прожитковий мінімум, запропонований Мінсоцполітики, може мати ознаки корупційних ризиків, - Фріз

Законопроєкт Мінсоцполітики про відв'язку низки виплат від прожиткового мінімуму - неконституційний, оскільки дозволяє Уряду заморозити заробітну платну державним службовцям, влаштувати ручне регулювання, що може мати ознаки корупційних ризиків.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила нардеп від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо б Мінсоц пропонував відв’язати від прожиткового мінімуму штрафи чи пеню, то це могло б бути сприйнятним. Але, під прикриттям в’двязки від прожиткового мінімуму, Уряд пропонує відвязати від нього перший тарифний разряд, а відповідно й заробітну плату по ньому", - зазначила нардеп.

Фріз навела приклад: "вчитель першого тарифного разряду отримує заробітну плату із розрахунку - чотири прожиткових мінімумів. Нагадую, що в Держбюджеті на 2020 рік закладено прожитковий мінімум у розмірі 2027 грн. Тобто вчитель мав би отримати оклад в наступному році - 8108 грн. Але від в’язка зарплати вчителя першого разряду від прожиткового мінімуму призведе до того, що у кращому випадку йому нарахують середню заробітну плату, що буде менше ніж те, що могло б бути, тобто лише +/- 6000 грн". 

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"Отже цей законопроект, по-перше, є НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ, адже порушує норми Основного закону в частині прав українців і погіршує соціальні гарантії. По-друге, він дозволяє Уряду заморозити заробітну платну державним службовцям, влаштувати ручне регулювання, що може мати ознаки корупційних ризиків", - наголосила Фріз.

Нардеп звернулась до правоохоронних органів та профільного комітету Верховной Ради України щодо недопущення ухвалення цієї законотворчості Кабміну.

Нагадаємо, раніше глава Мінсоцполітики повідомила, що сьогодні у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання щодо підготовленого законопроекту про відв'язку низки виплат від прожиткового мінімуму.

Законопроєкт про прожитковий мінімум, запропонований Мінсоцполітики, може мати ознаки корупційних ризиків, - Фріз 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166107
 
 
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". То есть учитель должен получить в следующем году 17 004 грн"
Нищие, млять, учителя!
Не даром на всё бабло из родаков доят - от ремонта до дня Валентина!
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там не тільки вчителі, а й лікарі з пожежниками і виховательки в дитячому садочку і всі ті, хто поїде в наступному році в Польщу.
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Значит закон про вырубку леса признаков не имеет а о прожиточном минимуме- заимел))
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То министр, то депутат... Видно, не хочется возвращаться в народное хозяйство и работать по профессии..
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вот это ТРЭШ - "служащих" блин "забыли"! "коррупционные риски"! ЛЮДИ! ЭТО ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ПОРОХНЯВЫХ ГНИД!
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судячи з вашого посту ваше мислення обмежені стандартними кліше.
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Я немного не понял. У нас сейчас учителя получают по 4 прожиточных минимума? Или это со следующего года?
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за новою шизою це, вже буде не важливо. Прожитковий мінімум буде сам по собі, а зарплата сама по собі. І ніхто не зможе навіть дорікнути за те що, інженер водоканалу має нижче прожиткового.
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Для тих, хто не в танку і не в курсі, як формується ваша заробітна плата пояснюю. Є мінімальна заробітна плата, яка не може бути нижче прожиткового мінімуму. І відносно неї формуються решта заробітних плат згідно коефіцієнту визначеного в тарифній сітці. Хрін з тими чиновниками це, має пряме відношення і до санітарок в лікарні, і до нянечок в дитячу садку, і до двірників та прибиральниць в вашому будинку, і до всіх, хто вище них за посадою чи кваліфікацією, через інженерів, лікарів аж до міністрів. Але міністри мене турбують найменше, аби їм морда не репнула.
Мене більш хвилює до кого я піду лікуватися, якщо мій лікар поїде у Польщу.
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