EN|RU|UK
Теми дня: Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Газова війна Обирай свідомо
 Події
  9518  81
Матеріали за темою:
Все про:Нацполіція (8679) Правоохоронні органи (546) прокуратура (2006) проституція (93) Донецька область (2350) Артемівськ (83)

 Поліція тричі підсилала до Бахмутських повій клієнта для слідчого експерименту, але так нікого і не затримала, - ЗМІ. ФОТО

Чоловік, який співпрацює з поліцією, тричі в рамках слідчого експерименту навідувався в міні-готель і користувався там послугами жриць кохання. Хто оплачував ці "експерименти", невідомо. Про підозри у цій справі нікому так і не повідомили.

Про це повідомляє "Вільне радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про міні-готель "Літо". 5 грудня поліція відзвітувала про те, що викрила повій, які там працюють. Правоохоронці провели обшук, опублікували фото порушниць й озвучили їхні розцінки.

Але станом на 18 грудня слідчі в цій справі нікого офіційно не підозрюють.

Інформація про хід досудового розслідування закрита. Дані про те, що в справі нікому не оголошували підозри і не обирали запобіжний захід, журналісти отримали в прокуратурі Донецької області.

Читайте також: СБУ викрила у кришуванні борделів керівництво профільних підрозділів столичної поліції

За даними з постанови у цій справі, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень, за міні-готелем "Літо" спостерігали з червня місяця. Для "спеціального слідчого експерименту" туди тричі навідувався чоловік, який співпрацює з поліцією, і користувався послугами повій. Хто це оплачував, у постанові не вказано.

У прес-релізі з викриття готелю зазначається, що за інформацією слідства, прибуток отримували власники закладу і місцева таксистка. 48-річна водій розповідала гостям готелю і клієнтам таксі про можливість отримати "особливі" послуги. Після згоди чоловіки замовляли в адміністратора готелю жінок, яких у номер привозила та сама співробітниця таксі.

Всього клієнтам пропонували послуги 7 різних жінок віком від 19 до 30 років. Одна година з ними коштувала 600-700 грн. Клієнти готелю також повинні були заплатити за номер готелю і послуги таксі.

Поліцейські провели обшуки в готелі і вдома у фігурантів справи. У них вилучили 51 750 грн 3 400 доларів США, записи зі списками і номерами телефонів повій, а також мобільні телефони.

За інформацією поліції, організаторам борделю інкримінують сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Це ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Але для просування справи мають бути оголошені підозри. При цьому за останні 2 тижні просувань немає.

У відповідь на запит "Вільного радіо" в поліції Донецької області повідомили, що з 1 січня по 4 грудня 2019 правоохоронці відкрили 9 справ щодо проституції. 6 із них передали в суд.

Поліція тричі підсилала до Бахмутських повій клієнта для слідчого експерименту, але так нікого і не затримала, - ЗМІ 01

В пресс-релизе по разоблачению отеля отмечается, что по информации следствия, прибыль получали владельцы заведения и местная таксистка. 48-летняя водитель рассказывала гостям отеля и клиентам такси о возможности получить "особые" услуги. После согласия мужчины заказывали у администратора отеля женщин, которых в номер привозила та же сотрудница такси.

Всего клиентам предлагали услуги 7 разных женщин в возрасте от 19 до 30 лет. Один час с ними стоил 600-700 грн. Клиенты отеля также должны были заплатить за номер отеля и услуги такси.

Поліція тричі підсилала до Бахмутських повій клієнта для слідчого експерименту, але так нікого і не затримала, - ЗМІ 02

Также на Цензор.НЕТ: Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские провели обыски в отеле и дома у фигурантов дела. У них изъяли 51 750 грн, 3 400 долларов США, записи со списками и номерами телефонов проституток, а также мобильные телефоны.

Поліція тричі підсилала до Бахмутських повій клієнта для слідчого експерименту, але так нікого і не затримала, - ЗМІ 03

По информации полиции, организаторам борделя инкриминируют сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Это ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Но для продвижения дела должны быть объявлены подозрения. При этом за последние 2 недели продвижений нет.

Поліція тричі підсилала до Бахмутських повій клієнта для слідчого експерименту, але так нікого і не затримала, - ЗМІ 04

В ответ на запрос "Свободного радио" в полиции Донецкой области сообщили, что с 1 января по 4 декабря 2019 правоохранители открыли 9 дел по проституции. 6 из них передали в суд.

Смотрите также: Полиция накрыла замаскированный под массажный салон бордель в Киеве. Женщине-организатору грозит 7 лет тюрьмы. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166106
 
 
 Топ коментарі
 
Клиентом был глава местной полиции или его зам?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ждемс от "клиента"-полицая подробный сравнительный анализ услуг ,которые ему оказывали эти любительницы потрахаться за деньги жрицы любви.Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 9644
 показати весь коментар
 
..а то..!!- даже "продлевать будетЕ.." - не спрашивали..)))
 показати весь коментар
 
Клиентом был глава местной полиции или его зам?
 показати весь коментар
 
 
Я би теж в такий способ посотрудничал з поліціей )
 показати весь коментар
 
 
Та ну - ты на тех путан глянь - даже с замытыми рожами видно, что они страшные.
 показати весь коментар
 
 
..от кака-ни-кака кака, а вже, блин, пУтанка...- ну хоть конкУрс каккой устройте, а то - жудь одна...
 показати весь коментар
 
Мазохіст, чи просто любиш лікуватися?
 показати весь коментар
 
 
Напоминает баянный анекдот про трижды изнасилованную кошку...)
 показати весь коментар
 
 
бахмутские проститутки это легенда древнейшего бизнеса !
 показати весь коментар
 
 
А мораль?
В чём мораль данной заметки?
 показати весь коментар
 
 
мораль така - поліції немає, що вже робити то займається чистотою моралі, яка падає.
 показати весь коментар
 
 
Мораль тут дещо інша - самої поліції нема як такої, залишилась лише назва
 показати весь коментар
 
 
так це у всіх галузях нашого славно життя на 29 році незалежності, поліції немає, прокуратури немає, судів немає. Вірніше, вони то, але народ дуже недовольний.
 показати весь коментар
 
народное бабло всё туда же уходит- на ******. (но присовывают только особы приближённые к императору Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 6769)
 показати весь коментар
 
 
Згідно світлин ці жриці - суто на любителя. Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 7444
 показати весь коментар
 
 
щоб підвищити попит і ціну, поліція зробила промоунш мініготелю
 показати весь коментар
 
 
Кто получше - на повышение идут. Харьков, Киев, Одесса. А передовицы производства - Москва, Питер, турция, Европа. А шо там в Бахмуте том задроченом ловить?
 показати весь коментар
 
... а також 10 раз купувала наркоту проте справа все не клеїлась
 показати весь коментар
 
 
Нет такого мужчины, который хотя бы на день не мечтал бы стать холостяком (с) Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 3139
 показати весь коментар
 
 
А от мене завжди цікавить: то чого мучитися ? Розлучіться і будете радіти життю. Всіх вуличних, з канав, з помийок перепустите через себе. Платіть аліменти, зустрічайтеся з дітьми і тягайтеся. Будьте щасливим.
Не розумію, чому такі =страждальці= впевнені, що їхні дружини не мріють не те що про те саме, а взагалі хочуть їх спекатися к чорту.
Уявляють себе скарбом ...
Розслабтеся.
 показати весь коментар
 
Новая программа поощрения стукачей ментов или возвращения сепаров в Украину?
 показати весь коментар
 
 
а шифрованый агент ничего не намекал девочкам про леди,табу или комитет ВР ?
 показати весь коментар
 
 
Они, вероятно, там всем отделением трижды прбывали и разошлись полюбовно.
 показати весь коментар
 
 
А бахмутовские "жрицы" ,судя по фото, как то не особо. А в притон к нарикам агента не засылают?
 показати весь коментар
 
 
Треба негайно продовжити слідчі експерименти,залучивши нових учасників з числа найбільш підготовлених слідчих Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 1549
 показати весь коментар
 
 
Агентові сподобалось, мабуть... Розповів... Сміття теж спробували. Сподобалось.
Нікого не звинуватили, бо тепер копи там постійні VIP-клієнти.
 показати весь коментар
 
 
Легализовали бы и не морочили головы ни себе ни людям.
 показати весь коментар
 
 
Какие мусора ублюдки все таки!
И ведь выйдите на улицу и спросите,кто лучше и чеснее мусор,или проститутка?
Ответ будет я думаю однозначный.
Проститутки работают,именно работают,нна довольно таки сложной и опастной работе.Зарабатывают деньги себе на жизнь.
И так было и будет из покон веков!
Но только в нашей высокоморальной стране,их ко всем жизненным перепетиям,еще прессуют и гандоны в погонах.
Которые их же твари и крышуют!
 показати весь коментар
 
 
якось дивно виходить. Працюють вони значить у парі, а ублюдки тільки мусора?
 показати весь коментар
 
Они не работают в паре.
Ты думай,потом говори.
Или у тебя продавец на рынке,и рэкетир который его угрозами доет,тоже напарники.
Грабитель и жертва напарники?
Водички холодной выпей!
 показати весь коментар
 
 
Да, только в этой паре один напарник - даже не гандон, потому что нужен ещё меньше, а точнее - вообще не нужен...
 показати весь коментар
 
Был бы жив Де Фюнес , снял бы об этом комедию.
 показати весь коментар
 
 
Ну во первых сотрудница грозит только штраф небольшой. Во вторых судя по фотам сотрудниц, то клиентам они ещё и доплачивать должны
 показати весь коментар
 
Мабуть до путан засилали слугу урода Яременка, а він їхніми послугами скористався, а мєнтам сказав що нічого не бачив і не знає. Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 2040
 показати весь коментар
 
 
Що за бред? Чому у постанові слідчого має бути зазначено "хто це оплачував"? Бо автору статті так захотілось? Чому справа закрита, а нижче розповідають про 6 обвинувальних актів скерованих до суду? Що, в країні усе добре? Не має чим зайнятись, як вигадувати новини?
 показати весь коментар
 
краще викладіть інтерв'ю тата Зеленського, щоби народ бачив хто і чому його таким виростив, а ще краще, разом із відповіддю Пояркова!
 показати весь коментар
 
 
Задачка:
По реке плыла баржа с 10-ю милиционерами, внезапно она перевернулась, сколько погибло ментов?
Правильный ответ: 20-ть, 10 в начале, и еще 10 при следственном эксперименте
 показати весь коментар
 
 
Думаешь, что это Яременко проверял наличие кассового аппарата?... Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 297
 показати весь коментар
 
 
конечно! А вдруг они ещё и взятку предлагать будут лицу законодательной власти?!
 показати весь коментар
 
 
Или дарил Гале, чтобы она заработала на них 10 000 баксов... Полиция трижды подсылала к бахмутским проституткам клиента для следственного эксперимента, но так никого и не задержала, - СМИ - Цензор.НЕТ 9581
 показати весь коментар
 
 
Хотів задокументувати кожну працівницю, збирав докази.
 показати весь коментар
 
Клиент "сгорел" на работе! Постель ему пухом!
 показати весь коментар
 
 
а чего 3 раза?
a..... понравилось видно первые два ))
 показати весь коментар
 
Трижды наведывался мужчина, который сотрудничает с полицией, и пользовался... -Теперь тула нуНо всем райотделом сходить.
 показати весь коментар
 
 
По ходу, менти якраз перебірливі.
Погидували тими зачуханими шльондрами.
 показати весь коментар
 
Вы рожи эти видели? Это не реклама, это отпугивание.
 показати весь коментар
 
нелегальность проституции выгодна только ментам!
 показати весь коментар
 
 
Нє, там явно потрібно було бабки платити клієнту, особливо за двох пристєжних. Я підозрюю що, це така схема у начальника понтіції відмива бюджетних бабок.
 показати весь коментар
 
На заработанные от сдачи металлолома деньги, пионеры покупали проституток и отпускали их на свободу.
 показати весь коментар
 
Откровенно не хер делать мусорам. Уроды проклятые. А предупреждать убийства - на фиг нужно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору