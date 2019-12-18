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Все про:Мінздоров'я (1024) звільнення (744) Гончарук_Олексій (373)

 Гончарук про звільнення в МОЗ: йдуть "лояльні до Супрун"

Звільнення посадових осіб Міністерства охорони здоров'я є нормальним процесом, а не проблемою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час відкриття Офісу протидії рейдерству в Києві.

"За ці сто днів (роботи уряду. - Ред.) звільнено за власним бажанням або за іншими підставами сотні державних службовців із різних відомств. Ситуація в Міністерстві охорони здоров'я полягає в тому, що туди зайшла нова команда, і далеко не всі люди, які були лояльні до попереднього міністра, пані Уляни Супрун, знайшли спільну мову з новим міністром. Я це із цим пов'язую", - сказав Гончарук.

За його словами, це нормальний робочий процес.

Читайте також: Заступниця голови МОЗ Качурець і гендиректор ЦОЗ Курпіта подали заяви про відставку

Глава уряду заявив, що зміна заступників міністра охорони здоров'я не вплине на хід медичної реформи.

Нагадаємо, 25 листопада заяву на звільнення написав глава Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його відставку вже прийняв уряд, а 6 грудня про свій намір звільнитися з відомства оголосила також керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко. Вона піде з Міністерства охорони здоров'я практично з усією своєю командою.

17 грудня заступник голови МОЗ Качурец і гендиректор ЦОЗ Курпіта подали заяви про відставку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166105
 
 
 Топ коментарі
 
А приходят на их место зебилы.. без мозгов..
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Продолжай его делать так как ты привык..
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А ты до Супрун его делал не правильно? Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 1453
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а супруниха где? так и не показала как правильно делать ме-нет
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Продолжай его делать так как ты привык..
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А ты до Супрун его делал не правильно? Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 1453
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ты хотел, чтоб тебя Супрун это делать научила? Оказывается, геюки-психопаты бывают...
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Ось візьму і поставлю лайк Павліку - за сміливість. Ми ж не гомофоби. Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 1401
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А приходят на их место зебилы.. без мозгов..
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Вся надія на закон про трансплантацію. Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 3324
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правильно.всех к ******** матери
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Всех петяботов будем лечить ! ....... подорожником )))
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Ты всех своих врачей психиатров шизик называешь кгбешниками?)))
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мне твой опыт петушек дырявый не к чему ! Визжи
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Если бы Скалецкая, как обещала, продолжила бы реформы Супрун, никто не увольнялся бы.
Но у Скалецкой, похоже, свои задачи - не качество государственной медицины улучшать, а переводить госфинансирование в частные клиники.
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Это была одна из задач супрун.
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Приходят к руководству только те, кто устраивает международный фармбизнес (в лице их лоббистов в нашей власти). Они найдут "достойную" замену и многолетнему коррупционеру и их ставленнику курпите.
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Уходят те кто в медицинской реформе хоть шо то понимал ,, приходят интерны - охлобыстины . Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 1159 .
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Коррупционеров и грантоедов - супрунистов просто заменяют на их аналоги из "новой" власти.
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.Шо то я не в теме ,, а кого из команды Супрун словили на коррупции .? Узнать мона . ? Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 3270 .
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Чё то с гуглом проблемы или кто то балабол ?
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Видимо, у Вас проблемы, как неумелого пользователя гугл, с формулировками поисковыых запросов.
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Смотрел , нету там даже намёка . Так откудо инфушка , хлопчик ,, про коррупционеров Супрун ...? Приснилось ,, или куришь какую то гадость . ?? Гончарук об увольнениях в Минздраве: уходят "лояльные к Супрун" - Цензор.НЕТ 9048 .
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його батьки, напевно, курили гидоту різну. Ото він такий і народився ((
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Корупционеры там были как раз ДО Супрун. Не могу утверждать, что Супрун их всех смогла выжить, но то, что при ней коррупционеров поуменьшилось и фарммафию прижали - факт.
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Не поуменьшилось, а просто изменилась их структура - местных лоббистов заменили на представителей международной фарммафи. Местной главой ее и была назначена супрун.
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...Откуда ты всё знаешь . ? Даже Труба этого не знает , а ты в курсе . Немыслимо ..
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Труба, не сомневаюсь, тоже все это знает. Тем более, что эта тема давно и в деталях описана во многих СМИ. Просто не дано разрешение на начало расследования от его хозяев во власти.
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У тебя с болезнью все очевидно... ты дебил..
Поэтому не переживай... тебе выбирать не придется...
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Тебе не грозит записываться несколько раз... твой врач психиатр... к другим тебе не надо...
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Пройдешь курс лечения у психиатра... потом придумаешь...
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Какое хамство болезный? о чем ты? констатация факта... и ничего более...
Флакон зеленки принятый внутрь... тебе к стати тоже поможет..
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Ты мне не конкурент... ты обычный зебил.. к коим я отношения не имел.. не имею... и иметь не буду...
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Да ладно. Быть такого не может. В таком случае ведь просто будут записываться по 2 раза - на 2 болезни.
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С каких это пор плод воображения твоего воспаленного мозга стал называться правдой?
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В каком смысле "все остальное"? А что в вашем посте еще было, кроме выбора болезни?
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йдуть професіонали, бо з тим міністервом розумні працювати не хочуть.
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Идут "профессионалы" в коррупции. Но, к сожалению, их заменят на подобных. Других туда просто не пустят западные кураторы-коррупционеры из ВОЗ.
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Премьер - ни рыба, ни мясо, нулячий абсолютно. Такой и нужен БенеЗеле. А ведь по Конституции он ого!
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В нынешней власти все нули, с точки зрения профессионализма.
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ніби то сам шмаркля інший. Такі потрібні каламойсьому, щоб тільки рота відкривали, а приймати за них рішення буде какамойський.
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Клиника БАРИС наведёт порядок в финансировани мэдыцыны!
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Уходят трудовые лошадки, а приходят полные лохи и профаны. Одно достоинство,- обожают зеленый цвет, особенно, когда "ОН" хрустит или шуршит.
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"Трудовых лошадок" там уже много лет не было. Были, и отбирались туда, только коррупционные. А всех трудовых и грамотных оттуда просто убирали, чтобы не мешали бодяжить.
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в нас в Дніпрі ліквідують дитячу лікарню № 2. Кажуть, що туди приїджав "пан" Корбан, роздивлвся будівлю, і тепер лікарня отримала від мінздаву наказ на виселення.. При Супрун чогось дитячі заклади не ліквідували. А при шмаркліних "міністерках" чогось ліквідують((. А ми стільки туди допомоги відправили, і ліки, і новітнє обладнання ((((.. То тепер все заберуть додому нові міністри/міністерки охорони здоров"я, чи як??
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Оно хоть поняло что сказало?
Т. Е. Что бы работать в минздраве Надо быть лояльным новой Богатыревой и не лояльным к Супрун.
Ох-ть конкурс на жополизинг.
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