 Гончарук про звільнення в МОЗ: йдуть "лояльні до Супрун"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав під час відкриття Офісу протидії рейдерству в Києві.

"За ці сто днів (роботи уряду. - Ред.) звільнено за власним бажанням або за іншими підставами сотні державних службовців із різних відомств. Ситуація в Міністерстві охорони здоров'я полягає в тому, що туди зайшла нова команда, і далеко не всі люди, які були лояльні до попереднього міністра, пані Уляни Супрун, знайшли спільну мову з новим міністром. Я це із цим пов'язую", - сказав Гончарук.

За його словами, це нормальний робочий процес.

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Глава уряду заявив, що зміна заступників міністра охорони здоров'я не вплине на хід медичної реформи.

Нагадаємо, 25 листопада заяву на звільнення написав глава Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його відставку вже прийняв уряд, а 6 грудня про свій намір звільнитися з відомства оголосила також керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко. Вона піде з Міністерства охорони здоров'я практично з усією своєю командою.

17 грудня заступник голови МОЗ Качурец і гендиректор ЦОЗ Курпіта подали заяви про відставку.

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