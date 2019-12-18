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 Політика України
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Все про:НАБУ (2190) Ситник (535)

 У парламенті вимагають звільнити директора НАБУ Ситника

Депутати кількох фракцій Верховної Ради вимагають звільнення директора НАБУ Ситника, визнаного судом винним у вчиненні корупційних дій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", депутати кількох фракцій Верховної Ради вимагають відставки директора НАБУ Артема Ситника, визнаного рішеннями судів винним у корупції, а саме елітному відпочинку на мисливській базі, за який неодноразово платила інша особа.

Так сьогодні під час пленарного засідання народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко з трибуни закликав Ситника піти у відставку, а якщо він цього не зробить - це, на думку депутата, має ініціювати Верховна Рада і Президент.

"У козаків були гарні традиції - за корупцію там сікли. Сьогодні в Україні з’явився ще один офіційний корупціонер. Це була б не новина, якби це б не був директор Національного антикорупційного бюро України. Пан Артем Ситник визнаний винним судом, апеляційною інстанцією, корупціонером, отримав за це адміністративний вирок за те, що отримував подарунки, відпочинок і розваги безкоштовно. На жаль, пан Ситник замість боротьби з корупцією отримує сите життя, і за ще радянськими традиціями - "з чим борешся, те і маєш", - заявив Гончаренко. - Я думаю, що пан Ситник має піти зі своєї посади негайно. Якщо у нього є честь та гідність, він має це зробити сам, за власним бажанням. Якщо їх немає, то має втрутитись держава, Верховна Рада і Президент України, і звільнити Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України".

Також 16 грудня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав звернення до антикорупційного комітету щодо звільнення директора НАБУ Артема Ситника, визнаного судом винним у корупційних діях. Депутат фракції "Слуга народу" Максим Бужанський заявив, що "Вперше в країні виникла колізія, коли директор Національного антикорупційного бюро рішенням суду визнаний корупціонером. Рішення опубліковане, вступило в силу, і комітет з правоохоронної діяльності не може залишатись осторонь і зобов’язаний відреагувати - або направити звернення до пана Ситника з пропозицією добровільно піти у відставку, або запропонувати парламенту проголосувати постанову про звернення про відставку".

Нагадаємо, що 13 грудня Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу та залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року відносно Ситника Артема Сергійовича про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172-5 КУпАП. Йдеться про елітний відпочинок Артема Ситника на мисливській базі в Рівненській області, за який неодноразово сплачували інші особи. Згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, дані до цього реєстру щодо Ситника Артема Сергійовича мають бути внесені протягом 3-х робочих днів, тобто крайній термін такого внесення спливає сьогодні, 18 грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166102
 
   
 Топ коментарі
 
И тут Лёшик Гончаренко...вот же ж непотопляемое...)))
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"Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны призвал.."

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Так он еще не уволен?
Да после решения суда о круто проведенной вечеринке,он должен был сразу стать на учет,как безработный.
Который кстати пожизненно не может занимать любые гос должности!
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И тут Лёшик Гончаренко...вот же ж непотопляемое...)))
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"Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны призвал.."

Дальше можно не читать.
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И правильно .. Читай лучше журнал Мурзилка . У парламенті вимагають звільнити директора НАБУ Ситника - Цензор.НЕТ 4441 .
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Отличный глава антикорупционного органа не прошло и года а уже спалился! надо создавать новый орган новое НАБУ которое будет следить за старым НАБУ чтобы не воровало!!
ХА ХА ХА! Знаменитая проблема "КОНТРОЛЕР ДЛЯ КОНТРОЛЕРА....."
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Сытник уже полных ПЯТЬ лет как директор НАБУ. Кстати кто не знает он является зятем бывшего прокурора Киевской области Гайсинского и сестроё**м с Кернесом который так же зять того же Гайсинского,Кернес женат на старшей а Сытник на младшей дочери Гайсинского который и сделал из них то что мы видим сейчас. Кернеса из "напёрсточника" мэром Харькова а Сытника из посредственности директором НАБУ. Вот что значит удачно жениться.
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Кстати Сытник поначалу пытался быть адвокатом но потом когда он стал женихом дочери Гайсинского его взяли в прокуратуру и там его тесть уже продвигал довольно стремительно и он был даже замом прокурора области а потом в 15 году его пристроили уже в НАБУ.
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А как друзья вы не садитесь ,один хер вы никуда не годитесь
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Есть ли жизнь на Марсе, или нет ее, не чего не помсеняеться в Вселенной.
С УВОЛЬНЕНИЕМ ЭТОГО ИНДИВИДУМА ТОЖЕ.
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эту сытую раскормленную рожу не увольнять - судить нужно сколько миллиардов страна потратила на содержание говнюка
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Пусть вернет всю зарплату, ну ладно, пусть оставит себе немного на протертые штаны. А потом пинком под..... понимаете.
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На, утрись. Тобі з Скабєєвою вистачить У парламенті вимагають звільнити директора НАБУ Ситника - Цензор.НЕТ 8025


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Потрібно щоб корупція не сприймалась суспільством, її просто треба довести до абсурду! Корупція повина бути узаконена, у всіх корупційних схемах головним бенефіціаром повинна бути держава, тобто народ України. Потрібні субсидуювання корупціонерів для розробки нових схем, висвітлення досягень самих талановитих "Корупціонер місяця", "Корупціонер року". Також слід не забувати про антирейтинг "Криса місяця", і .т.д.
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А судьи кто? Да на вас всех клейма негде ставить. А сытнику подсунули штраф административный 3600 гр. За все годы.И справились с самым страшным для них корупционером.
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Лешик перекрасился под патриота . как и его шеф - Пепа .
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А що в цього "джентльмена" рука не підіймаєть заяву написати? Розраховує що його виженуть, а потім через суд вимагатиме зарплату за роки.... Жаба!!
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Если бухать на шару это коррупция, то Украина это Швеция
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У козаков были хорошие традиции - за коррупцию там секли. Традиции то хорошие,да жаль за пять лет соевой власти ни кого не удосужились высечь.Почему,не знаю?Наверное дюже старые традиции,забыты совсем.А когда пинка под зад дали,то сразу вдруг и прозрели.Чудеса,да и только.
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Звертайся до казакОв:

«Топ-10 самых коррумпированных стран по рейтингу новостей США и World Report за 2018 год:
Нигерия
Колумбия
Пакистан
Иран
Мексика
Гана
Ангола
Россия
Кения
Гватемала»
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cumhachd eòlais.Откуда в Африке казаки?Там бушмены.В америке-индейцы.В Иране-персы.Пакистане-талибы.Казаков там отродясь не було.Надо же было тебе так обделаться.Из перечисленного,в России только казаки были.
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Ми зрозуміли... Корумпований кримський єврей Халадніцкій в фаворе, а такий самий Ситник "має підти" бо ... не єврей. У парламенті вимагають звільнити директора НАБУ Ситника - Цензор.НЕТ 5873
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Лёшик тебе сказано валить Соловьиного помёта,а не Сытника
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Надо не просто увольнять его, а реформировать статус НАБУ в сторону его максимальной независимости от исполнительских структур, включая президентские. Дирктор НАБУ должен быть подконтрольным только спецкомитету ВРУ (которого пока еще нет даже на бумаге)...
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Да что вы зациклились на Гончаренко ,тут другое директор НАБУ признан коррупционером .Все !!!! Теперь если он нормальный он должен добровольно уйти ,если он цепляется за власть то это не может возглавлять НАБУ ,ему доверия НЕТ
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так у нас по іншому і бути не може!!! совок, що насильно приживляли 80 років, відпасти може мінімум за 50. щоб у цивілізованій країні чиновник визнаний судом корупціонером, продовжував очолювати орган по боротьбі з корупцією?!?!!?!?! і вся країна продовжує жити так, ніби нічого такого не сталось?!?! це навіть не совок!!! це гірше в стократ. це державний дибілізм, це повний параліч системи управління державою, це повний пісец. у нас нема гаранта Конституції, у нас є гарант всеохоплючої державної проституції!!!
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