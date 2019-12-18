 Німеччина не схвалює санкцій США проти "Північного потоку-2", - Меркель

Про це вона заявила під час раунду запитань до уряду в Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.
Меркель сказала, що Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій. Водночас вона запропонувала вести переговори зі США.
"Я не бачу іншого вибору, крім як вести переговори, але дуже рішучі переговори про те, що ми не схвалюємо ці санкції", - сказала вона.
Меркель також нагадала, що зараз йдуть переговори щодо транзиту газу через Україну, і, за її словами, зайві дискусії довкола "Північного потоку - 2" можуть негативно на них позначитися.
У вівторок, 17 грудня Сенат США слідом за Конгресом схвалив законопроєкт з санкціями проти "Північного потоку-2". "З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції щодо пов'язаних з Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що газопровід буде добудований, незважаючи на санкції США. Можливе введення санкцій він назвав "безпосереднім порушенням міжнародного права".
Просто, как любое нормальное государство, заботится в первую очередь о собственных интересах...
Вопросы есть?
Вопросов нет.
Значит свободен.
А жирных бюргеров ********* периодически раз в год пугает, а ля " На Берлин", "1941-1945 можем повторить".
Только они своим куцым умишком не понимают, что могут повторить. Сольют им Восточную Европу, а потом могут потребовать и восточную Германию.
Меняют невосполнимые ресурсы на цифирки на электронных счетах в своих же банках, молодцы...)
Суть такая, что на планете Земля победили исламские фундаменталисты, за счет того, что начали производить ядерное оружие, а потом серией терактов заставили всех капитулировать.
Ну в итоге предложили побежденным или операция по бесплодию для мужчин и женщин, или выселка в неизвестность, на другие неосвоенные планеты.
После заявления ***** что они умрут как мученики, а остальные не успеют покаяться, эта фантастика начинает обретать РЕАЛЬНЫЕ формы.
Старая кошелка.
Красавцы!
От Кравчука до Зели!
Статные молодые,энэргичные,неподкупные наши!
И живем мы на зависть продажной Германии,как сыр в масле.
За нашей техникой и ноу-хау,просто весь мир в очереди стоит!
СШп нужно продать Германии свой дорогой газ.
Вообщем то и все.
Ну я могу и ошибаться конечно.
Да и в деле экспорта,тут тоже не все однозначно.Отказаться,это всеравно,что себе в ногу выстрелить.
Вон СШп кремлевских ненавидят,но движки ракетные покупают,да и в космосе сотрудничают.
Я говорил,что уже слышны голоса.
А это уже звоночек.Тихий,но звоночек.
С 90 годов мировой гегемон.И это тоже факт.
Но они не очень хорошо изучили труд Кобы Сралина "Головокружение от успехов",и на пятки им тут же начали наступать демократическаяР.Ф.,и миролюбивый Китай,тоже не разу не империалисты.
Ну отсюда и сатэлиты начали нэгодуваты доколе.
А так просто бизнес и ничего личного,так устроен сегодняшний мир,и несоглашаться с этим,не предлагая ничего нового более заманчивого,как минимум глупо.
Так было,есть и будет есть.
Кто не согласен,может негодовать дальше,но от благородной ярости и возмущения,ровным счетом ничего не изменится.
Как то так.
Этож какая выгода и экономия времени.
Он сегодня даже спать не сможет,от этого ужаса.
И покрышки не забудьте зажечь,он дым с Крещатика,как увидит,сам в отставку уйдет!
Меркеляку на гилляку!
это карликовый педофильный плешивый ********? так гилляка для него жирно будет. для этого пигмея достаточно и простой мухобойки.
Почему с омэляном?У того уже есть опыт по гиперлупу,так вот по пустой трубе можно гиперлуп запустить!
«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», - сказал Коболев.
Он отметил, что вероятность с каждой минутой «приближается к нулю». Глава компании добавил, что предсказать итоги переговоров с Россией по газу сложно.
Про транзит она вспомнила - который сама же и украла у Украины