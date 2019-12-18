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Все про:Німеччина (1351) Меркель (585) санкції (2439) США (5834) Північний потік (418)

 Німеччина не схвалює санкцій США проти "Північного потоку-2", - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення Конгресу США про санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це вона заявила під час раунду запитань до уряду в Бундестазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

Меркель сказала, що Німеччина виступає проти екстериторіальних санкцій. Водночас вона запропонувала вести переговори зі США.

"Я не бачу іншого вибору, крім як вести переговори, але дуже рішучі переговори про те, що ми не схвалюємо ці санкції", - сказала вона.

Меркель також нагадала, що зараз йдуть переговори щодо транзиту газу через Україну, і, за її словами, зайві дискусії довкола "Північного потоку - 2" можуть негативно на них позначитися.

У вівторок, 17 грудня Сенат США слідом за Конгресом схвалив законопроєкт з санкціями проти "Північного потоку-2". "З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції щодо пов'язаних з Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що газопровід буде добудований, незважаючи на санкції США. Можливе введення санкцій він назвав "безпосереднім порушенням міжнародного права".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166095
 
 
 Топ коментарі
 
Надо обеспокоенность выразить.
Старая кошелка.
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Дружба с Пуйлом ещё никого до добра не довела - вон, Трампу сегодня импичмент будут объявлять...
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Ну, кагбэ Германия ни с кем не воюет...
Просто, как любое нормальное государство, заботится в первую очередь о собственных интересах...
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А США заботится о своих?
Вопросы есть?
Вопросов нет.
Значит свободен.
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ну да, работает над устранением конкурентов своему спг
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А почему США заботятся о своих интересах, за счет интересов Германии?
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А зачем воевать, у них же с ****** дружба. Воюют другие.
А жирных бюргеров ********* периодически раз в год пугает, а ля " На Берлин", "1941-1945 можем повторить".
Только они своим куцым умишком не понимают, что могут повторить. Сольют им Восточную Европу, а потом могут потребовать и восточную Германию.
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Да по большому счёту пофиг бюргерам на эти пугалки кацапских аборигенов...
Меняют невосполнимые ресурсы на цифирки на электронных счетах в своих же банках, молодцы...)
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Знаете, давно, лет так 10 назад читал фантастический рассказ.
Суть такая, что на планете Земля победили исламские фундаменталисты, за счет того, что начали производить ядерное оружие, а потом серией терактов заставили всех капитулировать.
Ну в итоге предложили побежденным или операция по бесплодию для мужчин и женщин, или выселка в неизвестность, на другие неосвоенные планеты.

После заявления ***** что они умрут как мученики, а остальные не успеют покаяться, эта фантастика начинает обретать РЕАЛЬНЫЕ формы.
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Фантастического ничего тут нет... Например, )(уйло узнаёт, что неизлечимо болен, и времени жить у него всего ничего, зато есть ядерный чемоданчик... Почему бы не бахнуть напоследок?
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Мордвин-чебурашка пугает,твое дело холопье,скрепыш,обоссался и стой обтекай...Вяличие беги суши
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Дружба с Пуйлом ещё никого до добра не довела - вон, Трампу сегодня импичмент будут объявлять...
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Дружба и с СССР и с РФ всегда оборачивалась для любых стран разрухой,отсталостью и войной со всеми её ужасами. Возьмите на вскидку любую страну которая связалась с СССР например и увидите что эта страна остановилась в своём развитии и стала нищей.Та же Куба,Камбоджия,КНДР,Вьетнам,Сомали,Афганистан и так далее это страны пошедшие по курсу "русского мира". То же и с внутренними государствами,Дагестан,Абхазия,Приднестровье...... та же разруха и смерть,смерть и смерть и никакого просвета и надежды.
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А благодаря кому он стал президентом?))) США прямо обозначили, и санкции за эти шалости ввели))). А импичмент - морская пыль, и сумасшествие, по- американски.
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Зря немцы возбухают. Зря США после разгрома им план Маршала дала.
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Надо обеспокоенность выразить.
Старая кошелка.
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То то дело наши президенты!
Красавцы!
От Кравчука до Зели!
Статные молодые,энэргичные,неподкупные наши!
И живем мы на зависть продажной Германии,как сыр в масле.
За нашей техникой и ноу-хау,просто весь мир в очереди стоит!
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Та лучше Украине прекратить помощь ФРГ оказывать, а то распоясались
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Санкціїї США - це зазіхання на пенсійне забеспечення фрау Меркель. Доколє!
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Даёшь каждому экс-канцлеру по кремлёвской трубе.
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ктобы сомневался. мордовские газы фолькздойчам только напользу. А ведь еще 80 лет назад за такую заяву саму бундесфрау их диды вытираны отправили бы в концлагерь.
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Було б дивно, аби зраділи, а шрьодер, ще й банкет закотив
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Германии нужен дешевый газ.
СШп нужно продать Германии свой дорогой газ.
Вообщем то и все.
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Дорогой газ возможно продать только украинцам (как "Пенсильванский" уголь), но не немцам.... Они не идиоты....
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U Germaniji glavny exportior jest amerika,to jest N1.Dva raza bolse im prodajut,cem pokupajet no eto amerikansi mogut ispravyt jesly nemcy budet mnogo govorit.Ecio mozet i armiju vyvesti ix okolo 150 tysiac soldat.Vot togda tocno bylo vsio
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Так вроде бы в Германии уже раздаются голоса,с просьбой СШп покинуть кабнэт!?
Ну я могу и ошибаться конечно.
Да и в деле экспорта,тут тоже не все однозначно.Отказаться,это всеравно,что себе в ногу выстрелить.
Вон СШп кремлевских ненавидят,но движки ракетные покупают,да и в космосе сотрудничают.
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Skolko ja slisal Merkel byla za amerikancev i bojitsia stob te ne vysli poskolku u nix realno armija slaba.Togda nuzno uvelicyt biudzet,a otkuda dengi?Ne tolko Merkel i drugyje bojitsia sto nevysla armija s jadernom arsenale v tom cysle.Export v ameriku im mozet zdelat kak Kitaju oblozyt nalogami i sto togda?Im amerika glavny pokupatel
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Я не говорил,что Меркель за уход американских войск из Германии.
Я говорил,что уже слышны голоса.
А это уже звоночек.Тихий,но звоночек.
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Netu u nemcev armiji jesli ejio vostonovit nuzny ocen bolsyje dengi.Mozet za kakix 30 let uze budet i u nix armija kak polozeno togda mozno govorit pro vyxod amerikancev.
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POcemu zla?vopros pocemu amerike vyderzyvat za svoji dengi Germaniji 150tysiac soldat?POcemu nemcy nemozet za eto zaplatyt dopustim?Pocemu nemcy nexocet strojit terminali i pokupat amerikanski gaz za tuze cenu kak s rosiji?Nemcy obecali strojit terminali no vizu daze nedumajet eto delat,luce finansirujet ruskuju armiju
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Сумасшедшая логика. Хорошо хоть нас не заставляете оплачивать имперские войска в Крыму и на Донбассе и качать кацапский газ
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Kakaka tut mozet byt logika jesli amerikansy spasli Germaniju ot genocida rosiji.Nemcy xoroso pomnit kak i ix detej ruskije zygali na ogne,gvozdiami prikalyvali k doskam eto v Kalingrade kogda zasli ruskije soldati.Eto nemozno zabyt.A amerika sto im zdelala marsalski plan vostonovil ixniju ekonomiku stalo odna iz silnejsix stran mira.I ne tolko nemcev no francuzov anglican amerika podniala iz rujin posle vtoroj mirovoj
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Вы правы. Никакой логики у Вас действительно нет. Американские и совковые войска остались в границах оговорённых сторонами зон оккупации. Совки ушли, а американцы остались. Вы предлагаете американцам угрожать немцам этими войсками и заставлять покупать свои товары. Я сначала подумал, что не правильно понял Вас, теперь вижу - правильно! Это просто трындец как демократично, рыночно и совсем не по имперски
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Jesli ne amerikansy tam byli ruskije vmesto nix.Togda teror mirnyx zytelej,nicyta kakaja byla v GDR.Amerika ix vytianula za usi svojimi dengami.Sami nemcy nexotiat sto amerikasy usli vot v ciom delo,ne tak kak ruskix bandytov s radostiu vygnali iz GDRCelami derevnemi zygali liudej ruskije a vy tut sravnivajete s ameriansami
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rynocno pozalujsta my pokupajem rynocno 92% zyzeny gaz idiot s norvegiji.Vydyte daze net ameriki,a cena resyla sto desevle gazprom ili zyzeny gaz.Eto pravilno ili s ruskix nado bylo kupit na 30% doroze gaz?
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СШп империя и это факт!
С 90 годов мировой гегемон.И это тоже факт.
Но они не очень хорошо изучили труд Кобы Сралина "Головокружение от успехов",и на пятки им тут же начали наступать демократическаяР.Ф.,и миролюбивый Китай,тоже не разу не империалисты.
Ну отсюда и сатэлиты начали нэгодуваты доколе.
А так просто бизнес и ничего личного,так устроен сегодняшний мир,и несоглашаться с этим,не предлагая ничего нового более заманчивого,как минимум глупо.
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Ничего личного.Просто бизнес!
Так было,есть и будет есть.
Кто не согласен,может негодовать дальше,но от благородной ярости и возмущения,ровным счетом ничего не изменится.
Как то так.
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Естественно не одобряет. Почему должны немцы страдать за малоросов, которые сами выбрали себе капитулянта в презы?
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немцы страдают от лиц непонятной половой ориентации типа тебя, кормить то надо а работать не хочешь
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Петя тоже против, он же друг Меркель, порохоботики, давай акцию, ТРАМПУ ИМПИЧМЕНТ.
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Кстати,если вечером объявить импичмент Трампу,то можно не рассходиться,и к утру уже только плакаты поменять,на негодование по земельной реформе.
Этож какая выгода и экономия времени.
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От бач, можем й Трампа. А ви лише взяти в хйла через вашого недомiрка
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Валяйте объявляйте Трампу майдан!
Он сегодня даже спать не сможет,от этого ужаса.
И покрышки не забудьте зажечь,он дым с Крещатика,как увидит,сам в отставку уйдет!
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Комсомолка немецкая за пфеннинг маму родную продаст..
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фюрер Меркель планирует идти в Газпром на место своего куратора Шредера...
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Хтось мені здається почав втрачати нюх.............. І за це буде жорстоко покараний, гарним пендулем по цьому шнобаку.
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Я один, кому абсолютно пох на мнение хермании, не ???
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бабушка меркель в очередь к путлу , он тоже не одобряет , возмущайтесь вместе ,щёки раздувайте и возмущайтесь, возущайтесь.
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Вообщето не маленький а кляйне. твой диагноз ясен - ты удмуртъ.
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заторможенная реакция извращенец кацапоид ja ja kleiner Pimer
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Путиняку на гилляку!

Меркеляку на гилляку!
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кто такая пютиняка? зачем ей гилляка?
это карликовый педофильный плешивый ********? так гилляка для него жирно будет. для этого пигмея достаточно и простой мухобойки.
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Без транзита газа украинская ГТС стоит менее 1,5 миллиарда долларов, говорит глава Нафтогаза Андрей Коболев. Еще год назад он называл цифру в 14 миллиардов долларов.
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вероятно Kоболев шото подозревает раз так истерит
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Я думаю кобелёв может связываться с омэляном!
Почему с омэляном?У того уже есть опыт по гиперлупу,так вот по пустой трубе можно гиперлуп запустить!
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Глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что новый контракт по транзиту российского газа через Украину могут не подписать до конца года.
«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», - сказал Коболев.
Он отметил, что вероятность с каждой минутой «приближается к нулю». Глава компании добавил, что предсказать итоги переговоров с Россией по газу сложно.
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Надо вообще отказаться от контракта по газу с кацапией и открыто об этом объявить всему миру.
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американцы прижали хвост подельнице пуйла.
Про транзит она вспомнила - который сама же и украла у Украины
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