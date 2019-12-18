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Все про:Деркач А. (16) КДБ (30) Пінчук (79)

 Пропоную Пінчуку провести графологічну експертизу підписки про співпрацю з КДБ, - Деркач. ФОТО

Віктор Пінчук може провести графологічну експертизу підписки про співпрацю з КДБ СРСР, якщо не пам'ятає, як її підписував.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Андрій Деркач на своїй сторінці в Фейсбук.

Він зазначив, що його інформацію про те, що Пінчук був інформатором КДБ, спростував не він особисто, а безіменна пресслужба.

"Нехай Віктор Михайлович уточнить ці моменти. А якщо він зовсім забув, як цей папір підписував, пропоную провести графологічну експертизу. Для того щоб експертиза була коректною, можете надати копії доносів того часу. Чи нам як завжди зробити все за вас і самим їх знайти?", - підкреслив Деркач.

Він звернувся до Пінчука з пропозицією пояснити, що саме було спростовано.

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"Так ось, хотів би уточнити, що саме Пінчук спростовував: що його не вербував КДБ СРСР, а він добровільно прийшов? Чи що він давав Клінтон вкрадені в українців 29 мільйонів доларів їй не на кампанію, а на морозиво? Що його банки "Дельта" і "Кредит Дніпро" не свиснули рефінансу НБУ, вивівши його на офшори? Чи, може, головне спростування полягає в тому, що його звуть зовсім не "Пінчук Віктор Михайлович"? А як -"Валерій"?" - запитав Деркач .

Раніше народний депутат Андрій Деркач опублікував знімок з оригіналу агентурної підписки КДБ, яка була написана власноруч Пінчуком. Оригінал підписки він показав журналістам на пресконференції в "Інтерфаксі".

У цій агентурній підписці Віктор Пінчук бере на себе зобов'язання служити Радянській Батьківщині і КДБ СРСР. Згідно з нею, агентурний псевдонім Пінчука - "Валерій".

Пресслужба Фонду Віктора Пінчука спростувала всі заяви Андрія Деркача. "Всі ці заяви без винятку є чистою вигадкою і провокацією, як щодо Фонду, так і безпосередньо Віктора Пінчука", - говорилося в повідомленні.

Пропоную Пінчуку провести графологічну експертизу підписки про співпрацю з КДБ, - Деркач 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3166094
 
   
 Топ коментарі
 
Один гэбил объявляет другого в гэбилизме.. Скандал в благородном семействе.
Деркач, ты зачем с адвокатом путинского холуя Джулиани встречался, - жаловались друг дружке на Украину?
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Действительно поворот! КГБшник упрекает кого то в сотрудничестве с КГБ!
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Не только! Есть и пионерский галстук, национальная ермолка и значок СС Райх. Все припрятано до других времен... И псевдоним нейтральный - Валерий - можно и в женский переделать)))
Запасливый!
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За то он всех Европеских "бедняков" в Швейцарии на шару кормит.
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Действительно поворот! КГБшник упрекает кого то в сотрудничестве с КГБ!
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а деркач це сам кагебіст, чи його драний отпрьіск? чим він хоче когось здивувати? всі вони виходці з комсомолу.
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Всі кому за пятдесят - вихідці з комсомолу. Але не всі падли.
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святий педро? не мразь? не вірю. немає серед них не сволоти
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в твоїй хворій уяві це не останній гнійник, я сиделец придур и априори не могу им біть
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Сідєлєц? А пахан був якийсь Петро? Бо в тебе якийсь розлад по відношенню до цього імені. Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 7450
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Вони всі і піонери але не всі павліки морозови.
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Кагебіст, та драний отприск кагебіста? Два в одном.
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Кем бы ни был деркач, это абсолютно не снимает с пинчука его неискупленной вины перед людьми.
При виде этой мразоты - пинчука, как впрочем и кучмы с его дочкой-воровкой, нормальных людей охватывает чувство брезгливости.
И только недоумки, голосовавшие 2 раза за уголовника кучму могут оправдывать его родственников-воров, и на них огромная вина за то, что происходит сейчас с Украиной. Неужели это так трудно понять?
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Еще одна причина отчего Пинчук смотрит в сторону Кремля и хочет договаривацца.
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Всі хто грабував і руйнував державу і зараз продовжують це робити, хочуть дагаваріваться і міра, тільки рюсского, і інший їм токсичний. Їм далі хочеться спокійно стригти баранів, які не мекають, а держава та батьківщина для них поняття розтяжимі...
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Один гэбил объявляет другого в гэбилизме.. Скандал в благородном семействе.
Деркач, ты зачем с адвокатом путинского холуя Джулиани встречался, - жаловались друг дружке на Украину?
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ты бы сам посмел отказаться от встречи с личным адвокатом президента США?
Рискнул бы?
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Да я уявляю, які підписки писали кучма, ахметов, яник та і всі інші з цьго кодла, що 28 років грабували та руйнували державу з середини....
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Брехня! там в левом верхнем должна быть надпись красным цветом....присвоить позывной****** Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 8475
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там нижче відписав трошки..це я по аналогії з агентом "Лоліта" Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 299
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Зачем? Там же написано: письменную информацию буду подписывать "Валерий"
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Дійсно. Он Кравчук був секретарем відділу пропаганди ЦК КПУ і це йому не помішало стати першим президентом Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 7691
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В совєтські часи 90 відсотків всяких чинуш давали такі підписки... А от чи реально вони писали доноси це вже інша справа...
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мені під час строкової пропонували..відмовився. Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 1640 (нашого КГБіста називали: лейтенант хочу все знать )
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Та дріб,язок...цікавилися органи міжнаціональними сутичками (напр. казахи-уйгури),крадіжкою ***********, підробкою результатів стрільб.. Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 4637
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А что вы хотели от комсорга курса. Было бы удивительно, если бы этой подписки не было.
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Ну, это уважаемый человек... Против него не только экспертизу по походке не проведёшь, и но даже и графологическую..)
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Интересно, в этой стране есть хоть кто-то, кто не является агентом КГБ (ФСБ)?
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Певно майже всі теперішні шишки та олігархи були стукачами в кгб.
Тому і медведчук не сидить.
Всі з одного гнізда.
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"""Певно майже всі теперішні шишки та олігархи були стукачами в кгб."""

І Порошенко? Чи Петя не такий?
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Пожизненое и конфискация кучмовско-пинчурскому ОПГ

- За многократные факты коррупции высших должностных органов власти;
- за многократное нарушение присяги госслужащего;
- за многократные факты воровства гос имущества в особо крупных размерах;
- за нанесение государству ущерба в миллиарды долларов.

Мы, народ Украины, требуем пожизненного тюремного заключения и конфискации всего имущества кучмовско-пинчурского ОПГ
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Кому, як не Деркачу Андрію Леонідовичу знати про роботу агентури КГБ. Він же і сам закінчив у "1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»", а його батько Леонід Васильйович з 1972 "состоял на службе", а з 1988 був навіть начальником відділу кадрів Дніпропетровського управління, а з 1998 був Головою СБУ. Думаю там є вичерпне досьє на дуже багатьох агентів.
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ЗІ: хоча інформація про співробітництво Пінчука з КГБ на сьогодні вже застаріла і не має особливого ефекту на його діяльність. Дуже вже запізнілий виявився постріл.
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тесть агента КГБ договаривается в Минске с КГБ о судьбе Украины...
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Кучма - директор завода, который делал ракеты при СССР.
Наверняка, он и сам имеет КГБшное звание не ниже генерала.
Просто, его папка ещё для публики не открывалась.
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звання в КГБ давали лише тим - хто там служив. Якщо Кучма не служив, то звання в нього немає.
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Литвин тоже не служил, а майор КГБ.
Он и сейчас на "службе".
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а кто он этот Деркач, и за чем он Пинчука за яйца держит ? недвижимость или земля ?
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Зачем агент ФСБ - КГБ Деркач (как и его папаша) сдает другого агента КГБ Пинчука. Без приказа Кремля этого бы не было!
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Пинчук выбрал себе псевдоним "Валерий".Мало ли почему. Но как другой мужчинка выбрал себе "Лолита"?
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Деркач,а откуда у тебя ця бумаженция?С москалями сотрудничаешь падла? Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач - Цензор.НЕТ 6419
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Надо, как в Прибалтике - открыть архивы КГБ, а то они еще и сейчас во власти, легкая добыча русских
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"Есть у нас сомнение,что ты,мил-человек,стукачок"... (с)
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Треба, як в країнах Балтії відкрити архіви КДБ. Настав час
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сын почетного нквдиста деркач против зятя чучмы . что то не поделили
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сын почетного нквдиста деркач против зятя чучмы . что то не поделили
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